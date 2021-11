SPS 2021: Hybride Messe zur Zukunft der Digitalisierung

Das Stuttgarter Unternehmen Mesago veranstaltet in Kooperation mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. v. (VDMA) und dem Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) vom 23. 11. Bis 25. 11.2021 die SPS 2021 Messe in Nürnberg. Die Präsenzmesse bietet hochkarätig besetzte Vorträge über die Zukunft der Digitalisierung mit Raum für persönliche Begegnung und fachlichen Austausch. Für alle, die nicht vor Ort sein können, besteht die Möglichkeit mittels eines hybriden Tickets dem Event über die Plattform „SPS on Air“ beizuwohnen.



SPS 2021 on Air: Die Zukunft von IoT und KI

Eines der Highlights der diesjährigen SPS Messe verspricht der Auftritt des ehemaligen Google Deutschland Chefs Christian Baudis zu werden. Der Digitalunternehmer wird darüber referieren, wie sich die Produktion zukünftig durch digitale Technik weiter entwickeln wird.

Kernpunkt seiner Ausführungen ist die These, dass die Zukunft der Optimierung der industriellen Fertigung weniger in einer Fortentwicklung der Automation, sondern vielmehr in der Verarbeitung von Daten liegen wird. Die durch Sensoren erfassten Produktionswerte werden heute immer öfter via Internet auf durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte Plattformen übertragen, wo sie in Echtzeit analysiert und ausgespielt werden können. Mit diesen generierten Informationen lassen sich schneller als je zuvor Probleme in der Herstellung erkennen und sogar prognostizieren. Wer diesen Fortschritt mitgeht, hat die Chance die Marktführerschaft in seinem Segment zu erreichen. Wer sich dem Trend verweigert, riskiert über kurz oder lang seine wirtschaftliche Grundlage.

Über den Bereich der Datenverarbeitung hinaus wird sich der Futurist auch verwandten Gebieten wie der Cybersicherheit, Robotik und Sensorik widmen und sie mit gelungenen Transformationsbeispielen illustrieren.

SPS 2021 on Air: Künstliche Intelligenz gegen menschliches Gehirn

Zweiter Höhepunkt der SPS-Veranstaltungen soll der Vortrag des Neurowissenschaftlers Dr. Henning Beck werden. Der Bestsellerautor behandelt die zu erwartende Singularität der KI, die die menschliche Denkkraft überflügeln könnte und welche Folgen das nach sich ziehen wird. Dazu stellt er zum einen die mangelhafte, aber gerade deswegen hochkreative Struktur des humanoiden Gehirns vor. Andererseits präsentiert er Lösungen für eine Koexistenz beider Intelligenzformen in der modernen Arbeitswelt. Der Referent vertritt die Überzeugung, dass nur ein überlegter Einsatz maschinenintelligenter Anwendungen menschliche Potentiale nutzbringend optimieren kann. Dabei stellt er die fundamentalen Unterschiede und Synergiepotentiale zwischen digitalen und analogen Denkstrukturen dar.

SPS 2021: Maschinendaten 4.0, nachhaltige Fabriken, Rohstoffmangel

Die beiden Ko-Ausrichter VDMA und ZVEI ergänzen mit einigen interessanten Beiträgen das SPS 2021 Messeprogramm. Eine Diskussionsrunde beschäftigt sich mit der Frage wie eine partnerschaftliche Nutzung von maschinengenerierten Daten zur gemeinsamen Wertsteigerung beitragen kann. Die Publikumsdiskussion „DC-System Concept for sustainable Factories“ vertieft das für immer mehr industrielel Zweige bedeutsame Topic, wie technische Neuerungen dazu beitragen können, nachhaltige Lösungen für den Klimaschutz zu entwickeln. Die damit einhergehende Fragestellung nach der Bewältigung des sich ausweitenden Rohstoffmangels kann ebenfalls mit Interessierten breit und öffentlich diskutiert werden.

SP S2021: Weitere Themenschwerpunkte

Darüber hinaus bietet die Nürnberger Messe eine Vielzahl an vertiefenden Informationen über zeitgemäße Themenfelder wie die digitale Transformation der Industrie 4.0 , industrielle Kommunikation, neue Logistikmodelle, die Integration von Robotern, Sicherheitsaspekte, datengesteuerte und intelligenten Formen der Kontrolle und Visualisierung, sowie Anwendungsstudien (Use Cases) für die künstliche Intelligenz.