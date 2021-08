Phoenix Contact bietet neues Elektronikgehäuse für komplexe I/O-Anwendungen

Das neue Phoenix Contact Elektronikgehäuse für komplexe I/O-Anwendungen bietet eine größere Einbautiefe für modulare Tragschienengehäuse mit Frontanschluss.



Phoenix Contact Elektronikgehäuse

Das Elektronikgehäuse für die komplexen Input/Output-Anwendungen (I/O-Anwendungen) sorgt dafür, das die Kommunikation bzw. Interaktion eines Informationssystems mit seiner Außenwelt funktioniert, die bisher sehr kompakten Systeme boten jedoch einen deutlich geringeren Platz für Leiterplatten als die neue Gehäuseunterseite der Serie ME-IO mit größerer Einbautiefe für Tragschienengehäuse mit Frontanschlusstechnik von Phoenix Contact. Denn die neuen Gehäuseunterteile der Serie ME-IO von Phoenix Contact bieten mehr Raum für eine größere Leiterplattenfläche und die drauf befindliche Elektronik, wodurch sehr komplexe Automatisierungskonzepte realisiert werden können. Die maximale Leiterplattenfläche der neuen Elektronikgehäuse beträgt ca. 8500 mm² bei einer Modulbreite von gerade einmal 18,8mm.

Bauform des Elektronikgehäuses der Serie ME-IO

Die Gehäuseunterteile der Serie ME-IO haben eine L-förmige Bauform, die sich optimal für eine bündige Integration von Standard-Schnittstellen wie RJ45 eignet. Registered Jack (RJ) ist eine genormte Steckverbindung für Computernetzwerke- und Telekommunikationsverkablungen. Die breite Bauform der Elektronikgehäuse ermöglicht außerdem die Integration moderner This-film transistor-Displays (TFT-Displays) und Touchdisplays für die Steuerung. TFT-Displays finden ihre Anwendung häufig bei Flüssigkeitsanzeigen, wie es beispielsweise bei LCD-Bildschirmen der Fall ist.

Tragschienen-Busverbinder von Phoenix Contact

Phoenix Contact bietet bei den Serien ICS und ME-IO neue, achtpolige Tragschienen-Busverbinder an, für eine Modul-zu-Modul-Kommunikation. Die Tragschienen-Busverbinder erlauben eine Kommunikation zwischen den beiden Serien (ICS und ME-IO) und macht eine individuelle I/O- oder auch IoT-Anwendung möglich.

IoT-Anwendung

Internet of Things-Anwendung (IoT-Anwendung) ist die Bezeichnung für Netzwerke von physischen Objekten oder auch Dingen, die mit Sensoren, Software und anderen Technologien ausgestattet sind. Diese Netzwerke werden verwendet, um zwischen Geräten und Systemen eine Vernetzung über das Internet herzustellen, sodass die Objekte Daten austauschen können.

Phoenix Contact

Die im Jahre 1923 von Hugo Knümann in Essen gegründete Handelsvertretung für Elektroprodukte, heute bekannt als Phoenix Contact, entwickelt seit beinahe einhundert Jahren innovative Produkte und Technologien für richtungsweisende Verbindungs- und Automatisierungstechniken. Die bis heute entwickelten 60.000 Produkte finden unter anderem in der Verkehrsinfrastruktur, in der Elektromobilität, in regenerativen Energien, in der Aufbereitung von sauberem Wasser, in intelligenten Versorgungsnetzen, als auch im energieeffizienten Maschinen- und Anlagenbau ihre Verwendung.

Tagtäglich werden die Produkte von Phoenix Contact in folgenden Bereichen angewandt:

Schaltschrank (von der Klemme bis hin zur Steuerung)

Feldinstallation (Energie- und Datenübertragung über I/O-Verdrahtungssysteme und Industriesteckverbinder)

Geräte- und Anschlusstechnik (Leiterplattenanschluss oder Elektronikgehäuse)

Systeme und Lösungen (systemischer Ansatz, vielseitig kombinierbar)

