Business Identifier Code: Aufbau, Vorteile, Beispiele

Nach dem Bankcode folgt der Ländercode , der in der DIN ISO 3166-1 festgelegt ist.

Weitere zwei Buchstaben oder Ziffern „OO“

Jetzt folgt ein zweistelliger Code, der für den Ort steht. Das erste Zeichen der beiden darf weder die 0 noch eine 1 sein, denn die 0 steht für einen Test-Code. Bei einer 1 würde es sich um einen passiven SWIFT-Teilnehmer handeln. Steht eine 2 an erster Stelle, muss der Empfänger die Transaktionskosten zahlen. Auch wenn beide Zeichen aus Buchstaben bestehen können, so darf an zweiter Stelle nicht der Buchstabe „O“ stehen.