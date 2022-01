Restart Energy: Erster nachhaltiger STO auf der Blockchain-Plattform DAURA

Digitale Beteiligungsscheine brachten der Restart Energy Innovative Technologies AG (REIT AG) bei einem nachhaltigen STO auf der Blockchain-Plattform DAURA rund 7,99 Mio. Schweizer Franken. Die Plattform wird von SWISSCOM unterstützt.



REIT AG lanciert nachhaltigen STO auf der Blockchain-Plattform DAURA

Erstmals wurde ein nachhaltiger STO (Event zur Ausgabe digitaler Wertpapiere) veranstaltet. Schauplatz des Events war die Schweizer Blockchain-Plattform DAURA, die von SWISSCOM unterstützt wird. Die digitalen Beteiligungsscheine brachten der REIT AG rund 7,99 Mio. Schweizer Franken ein.

Verwendet werden sollen diese für den Erwerb erneuerbarer Anlagen sowie für die Entwicklung der Restart Energy One SA. Das Unternehmen ist eines der führenden auf diesem Gebiet in Rumänien und mittlerweile an der Börse Bukarest notiert. Außerdem sollen die Einnahmen für das neue End-to-End-Tokenized-Klimaschutzsystem verwendet werden, das auf der RED Platform (einer Blockchain-Plattform) angeboten wird. Hier findet sich zudem ein Marktplatz für Unternehmen und Einzelpersonen.

Video: Blockchain soll die Welt verändern?! Was ist Blockchain überhaupt? Einfach erklärt deutsch 🤔

REIT AG will moderne Technologie für eine nachhaltige Zukunft

Armand Domuta, Präsident des Verwaltungsrates der REIT AG, erklärt dazu, dass es das Ziel des Unternehmens sei, eine moderne Technologie zu fördern und hier innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Bisher ist gerade dieser Bereich vor allem durch bürokratische Auflagen und hohe Kosten bei Transaktionen belastet, das soll geändert werden.

Letzten Endes wird somit der Grundstein für Veränderungen im traditionellen Geschäft der Energieversorgung gelegt und der Zugang zu neuen Energie-Ökosystemen, die den Fokus auf der Nachhaltigkeit haben, wird ermöglicht. Die bisherige Erfahrung des Unternehmens sowie die bisherigen Erfolge tragen dazu bei, den Energiesektor zu verändern.

Wer an der nachhaltigen STO teilnehmen wollte, musste nachweisen, dass er als Investor sämtliche CO2-Emissionen kompensieren und damit eine Nullbilanz vorweisen kann. Möglich wurde das durch das Einrichten eines Kontos auf der RED Platform, wo wiederum die angegebenen Emissionen mittels eines Tools berechnet wurden. Diese Emissionen konnten durch die Angabe eigener Maßnahmen zur Erzeugung grüner Energie oder durch Angaben zum Einsatz nachhaltiger Energie validiert werden. Auch die Angabe von Kohlenstoffausgleichszertifikaten war möglich.

Die REIT AG setzt sich nun gemeinsam mit der Restart Energy One SA dafür ein, dass neue Lösungen für eine saubere Zukunft geschaffen werden, denn die Verdopplung des weltweiten Energiebedarfs bis 2030 wird erwartet. Reformen im Energiebereich sind nötig, um den rasanten Anstieg des Bedarfs decken zu können. Mit dem Lancieren der STO auf der Blockchain-Plattform DAURA, welche die erste nachhaltige STO überhaupt ist, setzt Restart Energy ein Zeichen, mit dem das Umdenken in der Welt der Energie noch einmal bekräftigt werden soll.

Über die Restart Energy Innovative Technologies AG

Die REIT AG ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen befasst sich mit der Finanzierung energietechnischer Projekte und hatte in 2021 einen Umsatz von rund 28 Mio. Euro bei mehr als 50.000 Kunden.

REIT entwickelt und finanziert verschiedene Projekte zum Aufbau eines innovativen und nachhaltigen Ökosystems über die Verbindung traditioneller Anlagen im Bereich Upstream und Downstream mit neuen und hoch skalierbaren Ventures. Restart Energy One SA versorgt in Rumänien rund 50.000 Haushalte und mehr als 5.000 Unternehmen mit Strom und Gas. Das Unternehmen möchte künftig auch auf weiteren europäischen Märkten Fuß fassen.

Weitere Informationen sind über den folgenden Pressekontakt erhältlich:

Diana Iosu

Seniorberaterin für Unternehmenskommunikation

DiFine PR

E-Mail: diana.iosu@difinepr.com

Telefon: +40 784 222 555