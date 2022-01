Die nächste Generation: Neue Ventile mit Umschaltfunktion

Erst im Jahr 2020 wurden von APV neue Doppelsitzventile auf den Markt gebracht. Die D4-Baureihe erwies sich als besonders vorteilhaft. Doch eine aktuelle Innovation macht sie unschlagbar.



D4-Baureihe: Doppelsitzventile auf höchstem Niveau

Die D4-Baureihe ist auf eine besonders schnelle und effektive Reinigung optimiert. Eine integrierte CIP-Spritzung, die flexibel zu wählende Durchflussrichtung sowie das geringe Gewicht machte die Baureihe zu etwas Besonderem, zumal der Anschluss für die CIP-Spritzung sogar standardmäßig integriert wurde. Ebenso vorteilhaft war, dass die bisher verwendeten D3-Baureihen problemlos ersetzt werden konnten, weil die Ventile der D4-Reihe kompatibel gehalten waren.

Damit nicht genug: Nun hat APV eine weitere Neuerung bei Doppelsitzventilen vorgestellt: Die D4-Baureihe bekam kürzlich eine weitere Option: Die Ventile sind nun auch als Umschaltventile erhältlich, was die Vorteile durch die Reinigung mit Molchsystemen, die neuen Steuereinheiten sowie die vorhandenen Tankauslassventile noch einmal optimal ergänzt. Die APV-Ventile sind zudem zertifiziert hygienisch und vermischungssicher. Vertrieben wird die Baureihe von der AxFlow GmbH aus Düsseldorf.

Einfache Konfiguration möglich

Das Umschaltventile werden entsprechend konfiguriert und lassen dann eine direkte Umschaltung der eingeleiteten Flüssigkeit in eine andere Leitung zu. Ein Medium kann damit im Rahmen der Pasteurisierung in den Kreislauf zurückgeführt werden, was beispielsweise nötig wird, wenn ein weiterer Durchlauf im Wärmetauscher erforderlich ist.

Durch die einfache Konfiguration wird ein weiteres Ventil, welches vermischungssicher ist, unnötig. Die mittlere und obere Ventilkammer kann aber dennoch sicher gereinigt werden, auch ohne Einsitzventil und weiteres Ventil. Die neuen D4-Umschaltventile aus dem Hause APV setzen dabei auf Bauteile und Konstruktionen anderer D4-Baureihen. Die Ersatzteilhaltung ist für den Anwender damit sehr einfach, auch der Serviceaufwand überschaubar.

Die AxFlow GmbH steht dabei nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für eine umfassende Beratung, für die Auslegung und für einen hervorragenden Service rund um die Ventile zur Verfügung.

Die D4-Baureihe mit den Ventilen mit Umschaltfunktion wird immer wieder überarbeitet, wobei die aktuellen Veränderungen dafür sorgen, dass diese Ventile fast konkurrenzlos sind. Sie werden unter Zuhilfenahme umfassenden Know-hows entwickelt, produziert und getestet.

Über AxFlow

AxFlow Deutschland mit Sitz in Düsseldorf gehört zur AxFlow Gruppe, die wiederum der Axel Johnson International angehört. Die AxFlow-Gruppe befasst sich mit Lösungen für das Fluid-Handling in Unternehmen und ist auf Marketing, Vertrieb und Bereitstellung aller nötigen Dienstleistungen im Bereich Fluidtechnik spezialisiert.

Beliefert werden Kunden aus der chemischen und petrochemischen Industrie, aus den Bereichen Hafenwirtschaft, Umwelt, Lebensmittelindustrie und Anlagenmanagement. Weltweit führende Hersteller auch aus der Wasserwirtschaft ordern ihre Zubehör- und Ersatzteile von dem Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1960 vor allem durch Engagement und Zuverlässigkeit punkten konnte.

Mittlerweile ist die Gruppe an 32 Märkten weltweit vertreten, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und weist einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro pro Jahr aus. Axel Johnson als Mutterkonzern hingegen agiert weltweit mit mehr als 150 Unternehmen und ist in über 30 Ländern vertreten. Technische Komponenten und Lösungen werden vor allem für ausgewählte Nischenmärkte entwickelt.

Für weitere Informationen steht der Pressekontakt von AxFlow zur Verfügung:

AxFlow GmbH

Sonja Teschke (Marketing)

Theodorstraße 105

40472 Düsseldorf

E-Mail: sonja.teschke@axflow.de

Tel.: +49 211 23806 0