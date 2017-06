Praxismarketing: Zahnarzt-Checkliste

Das Praxismarketing ist für den Zahnarzt ebenso wichtig wie leidig. Wem sein Inneres gebietet, dem Patienten zu helfen, dem steht der Kopf nicht nach marktschreierischem Auftritt. Andererseits ist gutes Marketing eher „clever“ denn „laut“. Heute zwingen die Veränderungen auf dem Gesundheitsmarkt zum Handeln. Was also tun? Was ist mit dem Selbstverständnis des Zahnarztes vereinbar?



Wussten Sie, dass das Marketing eigentlich ein Ding gerade für Zahnärzte ist? Wieso? Nun, das Heilen hat die Zufriedenheit des Patienten zum Ziel. Gerade damit legt gerade der Zahnarzt die Grundlage für ein erfolgreiches Marketing: eine Basis an zufriedenen Patienten ( Kunden in der Sprache der Marketer ). Zufriedene Patienten können viel zum Marketingerfolg einer Zahnarztpraxis beitragen:

Mit dieser Überlegung kommen wir auch schon schnell zu den Themen, die den Zahnarzt bewegen. Da sind zum Einen die Bewertungsportale. Sie sind Fluch und Segen zugleich, schüren die Bewertungsportale doch Ängste vor schwierigen Patienten und lassen gleichzeitig Ohnmachtsgefühle aufkommen, weil ein zufriedener Patient viel schwerer zu einer positiven Bewertung zu bewegen als sein enttäuschtes Pendant zu Schandtaten bereit ist.

Doch zum Glück stellen Bewertungsportale nur eine der Aufgaben im Praxismarketing dar. Zahnarzt zu sein entwickelt sich heutzutage zu einer vielschichtigen Aufgabe. Die fachliche Qualifikation muss zusehends um kommunikative Elemente ergänzt werden. Doch wie vorgehen?

Mit unserer Checkliste ( genauer: unseren zwei Checklisten ) geben wir mehrere wichtige Tipps an die Hand, die sich meist leicht umsetzen lassen. Warum zwei Checklisten? Weil wir zwischen Online-Maßnahmen im Internet und Offline-Maßnahmen im wirklichen Leben unterscheiden.

So sehr das Internet unser aller Leben verändert hat, so sehr bleibt Praxismarketing auch immer noch eine Aufgabe für die nicht-digitale Welt. Warum stellen wir unsere Checkliste „Online-Praxismarketing Zahnarzt“ zuerst vor? Weil das Internet mit 77% nach Familie und Freunden die wichtigste Quelle für die Gewinnung von Neupatienten darstellt.

Christian Wild ist auf das Praxismarketing spezialisiert. In seinem Video stellt er einige ebenso einfache wie effiziente Ansätze vor.



Das Praxismarketing für den Zahnarzt erstreckte sich noch nie nur auf das Internet – auch wenn so mancher Online-Marketer das beschwören möchte. Ganz im Gegenteil. Praxismarketing beginnt bei kleinen Dingen im Alltag. Ich habe mehrere ungewöhnliche Ansätze zusammengetragen, die eine starke Wirkung zeitigen können.

