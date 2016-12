Inhalt Catia Schulung – Vielfältiges Fachwissen für Konstrukteure!

Das CAD-System Catia macht es Konstrukteuren möglich, am Computer technische Zeichnungen in 2D oder 3D zu erstellen. Um sich mit Catia vertraut zu machen, gibt es verschiedene Schulungen. Der Inhalt einer solchen Catia Schulung hängt vom gewählten Schwerpunkt ab.

Über den Nutzen und Inhalt einer Catia Schulung

Catia wird heute in unzähligen verschiedenen Branchen verwendet, ursprünglich stammt es aber aus der Luftfahrtbranche und wurde von der Firma Dassault Systèmes aus Frankreich entwickelt. Catia wird in der Luftfahrt- und Automobilindustrie verwendet, dort unter anderem von BMW, Volkswagen und Renault sowie deren Zulieferern wie etwa Continental AG und Brose. Das Programm wird aber auch von zahlreichen Unternehmen in anderen Branchen eingesetzt. Dazu gehören zum Beispiel die Energie- und Transportbranche, die Medizintechnik, der Anlagen- und Werkzeugbau, das Bauwesen, aber auch der Konsumgüterbereich wie etwa L’Oréal.

Eine Konstruktion wird mit Catia als dreidimensionales Modell erstellt. Zusätzlich erfolgt die Ableitung der dazugehörigen zweidimensionalen Zeichnungen. Für Catia gibt es viele verschiedene Module, die unterschiedliche Funktionen umfassen. Dazu gehören zum Beispiel:

Photo Studio

Dieses Modul umfasst Befehle zur Erzeugung von hochwertigen Renderingbildern.

Real Time Rendering

Unter diesem Modul sind alle Befehle zur Erstellung von Echtzeitrenderingbildern zusammengefasst.

Sheet Metal Design

Das Modul dient zum Erstellen von Blechkonstruktionen.

Assembly Design

Befehle zum parametrisch-assoziativen Zusammenfügen von Teilen zu einer gesamten „Baugruppe" sind Inhalt dieses Moduls.

Sketcher

Unter diesem Modul finden sich Befehle zum Erstellen von Skizzen.

Drafting

Dieses Modul umfasst Befehle zum Erstellen von druckfertigen Zeichnungsblättern.

Structure Design

Befehle zur Erstellung von Metallkonstruktionen werden in diesem Modul zusammengefasst.

Diese Module sind nur ein kleiner Teil aller Catia-Funktionen. Zwischen diesen Funktionen kann man beliebig wechseln.

Um besser mit dem umfangreichen Inhalt des Programms klarzukommen, ist es ratsam, eine Catia Schulung zu absolvieren. Diese Schulungen gibt es mit vielen verschiedenen Schwerpunkten und für alle Kenntnisniveaus.

Im Rahmen von einem solchen Seminar haben Interessierte die Möglichkeit, das Konstruieren von Produkten mit dem Catia Programm zu erlernen oder auch das schon vorhandene Fachwissen in Konstruktion zu vertiefen und auszubauen. Bei dieser Art der Weiterbildung vermitteln erfahrene Trainer technisches Wissen über das Programm. Es gibt sowohl Grundkurse für Einsteiger als auch Schulungen für etwas erfahrenere Nutzer. Solche Weiterbildungen und Schulungen sind nicht nur für den täglichen Arbeitsalltag hilfreich, sondern können auch für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt sorgen.

Die meisten Seminare über Catia richten sich an technische Zeichner, Ingenieure und Konstrukteure. Eine solche Schulung mit einem qualifizierten Trainer kann nur einen Tag, eine ganze Woche und sogar mehrere Wochen dauern. Anbieter solcher Seminare finden sich in zum Beispiel in Hamburg, Stuttgart oder Osnabrück. Es gibt auch sogenannte mobile Anbieter, die ihre Schulung im Unternehmen des Kunden selbst durchführen.

Inhalt einer Catia Schulung – Welche Schwerpunkte gibt es?

Da das Catia-Programm ein sehr umfangreiches System ist, gibt es natürlich viele verschiedene Weiterbildungen und Seminare. Der Inhalt einer Catia Schulung hängt also stark vom selbst gewählten Schwerpunkt aus. Dazu kommen noch die verschiedenen Arten von Schulungen wie Basis- oder auch Aufbauseminare.

Der Inhalt einer Catia Schulung, die sich an Anfänger richtet, beschäftigt sich typischerweise mit einem bestimmten Anwendungsgebiet wie etwa „Mechanical Design“ oder auch „Prismatic Machining “. Im Rahmen dieser Catia Schulungen erlernt man unter Anleitung der Trainer und Seminarleiter die Verwendung des Programmes.

Der Inhalt der Catia Schulung „Generative Shape Design“ beschäftigt sich unter anderem zum Beispiel mit diesen Aspekten des Programms:

Erzeugung von parametrischen Freiformflächen

Änderung und Analyse von Flächen

Erzeugung von Translationsflächen

Reparatur von importierten Flächen

Konstruktion im Baugruppenkontext

Abhängig vom Inhalt dauert eine Catia Schulung meist über mehrere Tage und hat eine vorher festgelegte Maximalanzahl von Teilnehmern.

