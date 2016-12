Getriebe Zeichnung: Warum Explosionszeichnungen Sinn ergeben!

Ob Fahrzeug oder Maschine – eine Explosionszeichnung von einem Getriebe ist essenziell. Die Infografik verdeutlicht nicht nur die komplexen Zusammenhänge des Getriebes, sondern dient auch als Stückliste und ist ein Garant für Präzision.

Explosionszeichnung: Getriebe Zeichnung für mehr Präzision

Eine Explosionszeichnung eines Getriebes ist eine Infografik bzw. eine Darstellung von Bauteilen, die ihren Namen nicht ohne Grund hat. Die einzelnen Bauteile eines Getriebes werden bei der Explosionszeichnung aneinandergereiht dargestellt, so als explodiere das Getriebe und die einzelnen Bauteile fliegen der Reihe nach auseinander. Diese Variante der Darstellung hat gerade im Maschinen- und Fahrzeugbau bedeutende Vorteile für all diejenigen, die an der Wartung, am Einbau und an der Installation der Maschinen und Fahrzeuge beteiligt sind. Oftmals zeigt die Explosionszeichnung nicht nur die Reihenfolge der einzelnen Bauteile an, sondern auch Richtungen und Winkel, in denen sie eingebaut werden müssen.

Gerade bei einem Getriebe, welches als komplexer Gegenstand eine gewisse Routine und Expertise beim Einbau und der Reparatur erfordert, ist die Hinzunahme einer Explosionszeichnung äußerst sinnvoll. Ob die Darstellung dabei perspektivisch erfolgt oder lediglich zweidimensional hängt von der Vorliebe des Experten und den zeichnerischen und darstellerischen Möglichkeiten ab. Fakt ist: Eine Explosionszeichnung zeigt sich zunächst einmal in einer Hinsicht besonders praktisch: Die Darstellung der einzelnen Bauteile zeigt nicht nur, wie sie zusammengebaut werden müssen, sie ist außerdem eine Übersicht, welche Bauteile überhaupt eingebaut werden müssen. Die Getriebe Zeichnung dient somit bereits vor der Reparatur als Stückliste. Ein Abgleich zeigt dann auf, ob alle Kleinteile auch wirklich vorhanden sind.

Funktionsweise und Details zum Einbau mit einer Explosionszeichnung

Eine Explosionszeichnung oder Explosionsgrafik, wie die Darstellung noch genannt wird, hat noch weitere Stärken. Einerseits fungiert sie als Stückteilliste, andererseits zeigt sie aber auch komplexe Funktionszusammenhänge auf, die es Wert sind, näher betrachtet zu werden. Gerade bei einem Getriebe ist Präzision das A und O, denn schließlich soll das Fahrzeug bzw. die Maschine nach dem Zusammenbau wieder genauso gut funktionieren wie davor. Die einzelnen Zahnräder und Bauteile müssen also entsprechend ihrer Laufrichtung und der Funktionsweise zusammengefügt werden. Die charakteristische Explosionszeichnung hilft dabei, die einzelnen Bauteile identifizieren und entsprechend einbauen zu können.

Die technischen Zeichner sind darauf geschult, die Charakteristika herauszuarbeiten, sodass bereits auf den ersten Blick deutlich wird, um welches Bauteil es sich handelt. Gerade die räumliche Trennung der Bauteile, welche die Besonderheit der Explosionsgrafik ist, ermöglicht eine explizite Darstellung der Einzelteile und ihrer Merkmale. Auch die Funktionsweise des Getriebes wird durch die Explosionsgrafik deutlich. Je nach Art der Explosionsgrafik sind die einzelnen Bauteile mit Pfeilen versehen, die die Laufrichtung und die Einbaurichtung anzeigen. Eine spezifische Beschreibung der Einzelteile wird auch oft durch kleine Ziffern forciert, die unten stehend erklären, um welche Bauteile es sich handelt.

Technische Neuerungen der Explosionszeichnungen

Wie in allen Branchen haben sich die Digitalisierung und die zunehmende Technisierung auch im technischen Bereich niedergeschlagen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Programme zur Erstellung von hochwertigen Explosionszeichnungen. Dabei haben sich sowohl die Darstellung im Allgemeinen als auch die Fähigkeiten der einzelnen Programme im Speziellen geändert: Seien es dynamische Explosionsgrafiken, die mit dem Tablet oder Smartphone dargestellt werden können oder spezifische Apps zur Darstellung eines Getriebes – die Möglichkeiten haben sich schier verdoppelt!

Bildnachweis:© Fotolia-Titelbild: pavlodargmxnet-#01:pavlodargmxnet-#02:Poles