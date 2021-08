Weiterbildung für Beschäftigte: Beruflicher Aufstieg dank finanzieller Förderung

Jeder weiß: Sich im Beruf fortzubilden dient der eigenen beruflichen Qualifikation. Die Weiterbildung für Beschäftigte ist sogar förderfähig. Ansprechpartner ist dabei neben dem Arbeitgeber vor allem die Arbeitsagentur.



Jedem Angestellten muss daran gelegen sein, sich beruflich weiterzubilden. Das ist vor allem durch Seminare und Workshops, aber auch durch ein berufsbegleitendes Studium möglich. Leider sind die Kosten dafür oft sehr hoch. Doch das muss niemanden davon abhalten, eine Weiterbildung für Beschäftigte anzustreben. Das Qualifizierungschancengesetz das im Januar 2019 in Kraft getreten ist, stattete die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit deutlich mehr Budget zur Förderung beruflicher Weiterbildung aus.

Die Bundesdesagentur für Arbeit fördert die berufliche Qualifikation über verschiedene Wege. Angefangen von Zuschüssen zu Lehrgangskosten bis hin zu Gutscheinen und Prämien sind unterschiedliche Fördermöglichkeiten nutzbar. Diese werden entweder direkt vom Beschäftigten bei der Arbeitsagentur beantragt oder der Arbeitgeber muss die Förderung geltend machen.

Damit die Bundesagentur für Arbeit die Weiterbildung für Beschäftigte fördert, muss die Maßnahme bestimmten Anforderungen genügen. Grundsätzlich können dabei alle Beschäftigten gefördert werden, die bisherige Ausbildung, das Lebensalter oder die Größe des Unternehmens, in dem sie tätig sind, sind dabei nicht maßgeblich.

Wichtig ist aber, dass die ausgewählte Maßnahme für die Förderung zugelassen ist. Darüber hinaus muss auch die betreffende Bildungseinrichtung eine Zulassung nachweisen können, welche durch eine fachkundige Stelle vergeben wurde. Förderfähige Weiterbildungen müssen zu einem Berufsabschluss führen oder dazu geeignet sein, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Kenntnisse zu vermitteln.

Um das eigene berufliche Fortkommen zu sichern, ist die Weiterbildung für Beschäftigte der meisten Unternehmen fast schon verpflichtend. Mit dem einmal erworbenen Berufsabschluss kommt heute fast niemand mehr bis zur Rente, Weiterbildungen und teilweise sogar neue Ausbildungen sind nötig, um sich den aktuellen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes anzupassen.

Die folgenden Förderangebote werden seitens der Arbeitsagentur derzeit unterbreitet:

Bildungsgutschein Der Bildungsgutschein stellt eine Übernahmegarantie der Kosten für eine Weiterbildung für Beschäftigte dar. Er wird normalerweise an Arbeitslose vergeben, die über die Weiterbildung ihre Arbeitslosigkeit beenden wollen. Doch der Bildungsgutschein kann auch beantragt werden, wenn ein Beschäftigter ohne die entsprechende Weiterbildung von Arbeitslosigkeit bedroht wäre. Zudem kann jemand, der zwar angestellt tätig ist, aber noch keinen Berufsabschluss hat, diesen nachholen. Die Kosten werden über den Bildungsgutschein abgerechnet. Der Bildungsgutschein muss beantragt werden, außerdem muss das Weiterbildungsinstitut die Anerkennung als solches haben und sich bereit erklären, die Kosten über den Bildungsgutschein abzurechnen.

Bildungsurlaub Eine Weiterbildung für Beschäftigte kann in Form eines Bildungsurlaubs in Anspruch genommen werden. Dieser wird gegenüber dem Arbeitgeber beantragt, was in jedem Bundesland außer in Bayern und Sachsen möglich ist. Der Arbeitgeber wird bei Bewilligung eine bezahlte Freistellung aussprechen. Während dieser freien Zeit kann die Weiterbildungsmaßnahme verfolgt werden. Die Anzahl der Tage, für die diese Freistellung erfolgt, ist meist vom Alter des Antragstellers sowie von der Zugehörigkeit im Unternehmen abhängig. Meist werden hier fünf Tage pro Kalenderjahr gewährt. Die Maßnahme selbst, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für Lehrgangsmaterialien müssen allerdings selbst getragen werden. Tipp: Die Förderung können sogar Azubis beantragen!

Bildungsscheck Auch der Bildungsscheck wird nicht in jedem Bundesland als Förderung über die Arbeitsagentur vergeben. Beantragt werden muss der Scheck bei dem ausgewählten Bildungsträger, förderfähig sind alle Weiterbildungen, sogar solche ohne Abschluss. Im Fokus steht, dass der Teilnehmer seine beruflichen Kenntnisse erweitert und diese an die aktuellen Erfordernisse des Marktes anpasst. Auch berufsbegleitende Studiengänge können damit unterstützt werden.

Die Fördermaßnahme richtet sich an Beschäftigte jeden Alters, aber auch an Freiberufler, Kleinunternehmer oder Berufsrückkehrer. Teilweise gibt es Förderbeschränkungen, die sich zum Beispiel auf Menschen mit niedrigem Verdienst oder mit Migrationshintergrund beziehen. Gefördert wird meist bis zu einer maximalen Obergrenze, eine finanzielle Eigenbeteiligung ist in der Regel nötig.

Bildungsprämie Die Bildungsprämie kann zur Auszahlung kommen, wenn der Betreffende nur ein geringes Einkommen vom Unternehmen bezieht und eine berufsbezogene Weiterbildung absolvieren möchte. Vergeben werden hierbei ein Prämien- sowie ein Spargutschein. Wichtig: Die Weiterbildung darf nicht vom Arbeitgeber veranlasst werden, außerdem muss die Erwerbstätigkeit für wenigstens 15 Stunden in der Woche bestehen. Auch Angestellte, die sich in Elternzeit befinden, können die Bildungsprämie beantragen. Das zu versteuernde Einkommen darf zur Bewilligung der Prämie nur höchstens 20.000 Euro (bzw. bei Zusammenveranlagung maximal 40.000 Euro) betragen. Eine Altersgrenze gibt es dabei nicht. Der Staat übernimmt bis höchstens 500 Euro bzw. die Hälfte der Teilnehmergebühren, die andere Hälfte muss der Teilnehmer selbst zahlen. Der Spargutschein sieht die Verwendung von vermögenswirksamen Leistungen zur Finanzierung vor.

Weiterbildungsstipendium Eine Weiterbildung für Beschäftigte kann zudem über ein Stipendium gefördert werden. Hierbei sollen insbesondere begabte junge Menschen durch das BMBF gefördert werden. Aufstiegsweiterbildungen sind in diesem Rahmen ebenso förderfähig wie berufsbegleitende Qualifizierungen, teilweise wird ein berufsbegleitendes Studium gefördert. Wichtig: Der Betreffende muss eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen können, die in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder in einem geregelten Fachberuf im Gesundheitswesen absolviert wurden. Zudem braucht er oder sie eine besondere Qualifikation, die ebenfalls nachgewiesen werden muss. Des Weiteren muss eine aktuelle Berufstätigkeit von mindestens 15 Stunden in der Woche vorliegen, alternativ kann eine Arbeitslosmeldung vorgelegt werden. Die Altersgrenze liegt bei 24 Jahren, in bestimmten Ausnahmefällen kann diese Grenze um bis zu drei Jahren nach hinten verschoben werden. Gefördert wird über Zuschüsse für die Weiterbildung, ein Eigenanteil an den Kosten für die Maßnahme ist immer zu leisten.