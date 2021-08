VARICOR: Hygienestationen für Officegebäude

Hygiene und insbesondere Handhygiene wird seit geraumer Zeit als besonders wichtig erachtet. Die passende Lösung für Officegebäude bietet jetzt VARICOR mit einem fugen- und porenlosen Mineralwerkstoff zur Oberflächenbeschichtung.



Das bietet die VARICOR-Desinfektionssäule für Officegebäude

Officegebäude werden nicht nur von den Mitarbeitern eines Unternehmens besucht, sondern auch von Kunden und Geschäftspartnern. Für sie alle ist Hygiene wichtig, um Krankheitsübertragungen zu verhindern. Dafür werden verschiedene Produkte eingesetzt. Eines davon ist das Multitalent VARICOR, das nun für Hygienestationen zum Einsatz kommt. Der gleichnamige Mineralwerkstoff ist resistent gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, ist antibakteriell und kann in verschiedenen Optiken verwendet werden.

Krankheiten durch Hygiene vorbeugen: VARICOR stattet Unternehmen aus

Der Mineralwerkstoff VARICOR zeichnet sich durch vielfältige Eigenschaften aus:

antiviral und antibakteriell

verschiedene Designmöglichkeiten

höchste Qualität

in verschiedenen Bereichen einsetzbar

auch für formgegossene Teile nutzbar

Beständigkeit gegenüber Hitze und beim Kontakt mit Wasser

kein Verschleiß

recyclingfähig und damit umweltverträglich

Der Hersteller spricht selbst davon, dass seine Rohstoffformel vergleichsweise simpel sei. Diese Formel besteht aus einem copolymergebundenen Mineralwerkstoff, der wiederum aus Aluminiumhydroxid besteht. Dieser mineralische Füllstoff kommt auch in der Natur vor. Ergänzend wird mit gebundenen Kunstharzen gearbeitet.

Umgesetzt werden können auch anspruchsvolle Designs, denn VARICOR lässt alle Gestaltungsmöglichkeiten offen. Dies ist im Hinblick auf das Corporate Design der Unternehmen wichtig, denn ein Einheitslook soll auch bei Hygienestationen nicht entstehen. Planerische Freiheiten können vollständig genutzt und umgesetzt werden, Einschränkungen durch technische Vorgaben müssen bei diesen Produkten nicht hingenommen werden.

Video: Varicor® – wir gießen Ideen in Form

Hygienestationen für Officegebäude

Es gehört mittlerweile zum Alltag in Büros und bei vielen Unternehmen: Besucher oder Mitarbeiter kommen zur Tür hinein und müssen erst einmal die Hände desinfizieren. Angesichts dessen, dass dieser Vorgang noch lange Zeit erhalten oder sogar für immer notwendig sein wird, sind Produkte wichtig, die sich optisch in das Unternehmensbild einfügen, die modern und gleichzeitig zeitlos wirken.

Die Hygienestationen von VARICOR sind solche Produkte, die sich in das Unternehmen eingliedern lassen und die nicht nur in Bürogebäuden, sondern auch in Arztpraxen oder in der Gastronomie eingesetzt werden können. Die Sicherheit vor Viren und Bakterien soll damit gewährleistet werden. Der Mineralwerkstoff VARICOR bringt nun genau die passenden Eigenschaften mit, um in sensiblen Bereichen zuverlässig seinen Dienst zu tun und formschön eine absolute Notwendigkeit zu präsentieren. Der Kontakt mit diesen Stationen wird von den Anwendern durchweg als positiv beschrieben und damit sind sie mehr als nur bloße Spender für Desinfektionsmittel.

Anwendungsbereiche und Nutzung von VARICOR Hygienestationen

Die Einsatzmöglichkeiten für Hygienestationen sind sehr vielseitig und ihre Nutzung folgt den Hygienetipps für Büros und Unternehmen, die von verschiedenen Stellen herausgegeben werden.

Die Anwendungsmöglichkeiten für derartige Stationen beschränken sich nicht mehr nur auf den medizinischen Bereich, wie es noch vor rund zwei Jahren der Fall war. Heute sind Hygienestationen ein Teil der Standardausstattung in jedem Unternehmen.

Hier können Hygienestationen von VARICOR eingesetzt werden

Desinfektionsmittelspender sind demnach dem medizinischen Sektor als alleinigem Anwendungsgebiet entwachsen. Heute ist ihre Anwendung unter anderem auch in der Gastronomie denkbar, wo hohe Anforderungen an die Hygiene bestehen. Der Kontakt mit Lebensmitteln muss so ungefährlich wie möglich sein, was sich auf die Keimfreiheit bezieht, die angestrebt werden sollte.

Hygienestationen sind in dem Bereich der Gastronomie häufig in hängender Form zu finden, diese Modelle sind auch für ein geringes Platzangebot geeignet. Zudem ist der Einsatz der VARICOR Hygienestationen auch an stark frequentierten Orten in einem Unternehmen denkbar. Gerade der Eingangsbereich ist hier zu nennen, denn dort ist der erste Kontakt mit Kunden, Mitarbeitern oder Besuchern vorhanden.

Weitere Einsatzbereiche sind zum Beispiel:

Empfangsbereich von Hotels

Eingangsbereich von Einkaufspassagen

Eingangsbereich von Musik- und Sportschulen

Waschplätze in Unternehmen

Die passende Hygienestation finden

Angesichts dessen, dass es viele verschiedene Arten von Hygienestationen gibt, muss die individuell passendste Variante gefunden werden. VARICOR bietet verschiedene Designs für die Desinfektionsangebote: Mehrfachanlagen, Einzelbecken oder freistehende Säulen sind drei Beispiele für die verschiedenen Optiken. Generell wird darauf Wert gelegt, dass die Designs formschön und ästhetisch sind, daher sind sie ansprechender und fügen sich in das Gesamtbild des Unternehmens besser ein.

Die enthaltene Desinfektionsflüssigkeit ist nicht sichtbar. Mögliche Designs sind:

Hygienestation Avicenne

Hygienestation Pleyel

Die Firma VARICOR bietet überdies Varianten, die keine festen Abmessungen wie die eben genannten haben, sondern die variabel in ihren Maßen sind. Hierbei ist sogar frei wählbar, ob die Modelle rund oder eckig sein sollen. Allen Anlagen gemeinsam ist, dass sie aus gegossenen Formteilen bestehen, die nach der DIN EN 14688 hergestellt und zertifiziert wurden. Die Desinfektionssäule steht dank des dezenten Sockels stabil und sicher.

Alle Hygienestationen besitzen einen Deckel, der bei Bedarf abnehmbar ist und unter dem sich der nachfüllbare Behälter für das Desinfektionsmittel befindet. Tipp: Euroflaschen können die eigentlich vorgesehenen Standardbehälter ersetzen, denn auch sie passen in die Hygienestationen.

Wandhängende Desinfektionsstationen benötigen einen Stromanschluss mit 230 Volt, die freistehende Variante hingegen besitzt eine Batterie. Ein Stromanschluss ist demzufolge nicht nötig.

Verschiedene Designs für Unternehmen

Hygienestationen sollen Sicherheit vermitteln und Kunden, Besuchern und Geschäftspartnern ein gutes Gefühl bei einem Besuch geben. Auch die Mitarbeiter eines Unternehmens sollen sich sicher fühlen können. Doch bei allem praktischen Nutzen und bei einer Betrachtung des Sicherheitsaspekts darf nicht vergessen werden, dass ein solches nützliches Teil trotzdem optisch harmonieren soll. Es soll nicht aufdringlich wirken, darf aber ruhig ein Blickfang im Eingangsbereich sein.

Keine leichte Aufgabe, die jedoch von den VARICOR-Desinfektionsstationen meisterlich gelöst wird. Ein seidenmatter Glanz und eine angenehme Haptik machen hier den Unterschied zu vielen anderen Produkten in diesem Bereich aus. Besonders attraktiv ist dabei die berührungslose Nutzung: Ohne Kontakt mit der Oberfläche kann die Hygienestation genutzt werden. Eine moderne Sensortechnik sorgt dafür, dass die Benutzung der Hygienestation unkompliziert und wenig aufwendig möglich ist.

Besonderer Hinweis des Herstellers: Es ist eine breite Palette an möglichen Designs, Finisches und Farben vorhanden. Innenarchitekten und Planer haben damit die Möglichkeit, die Hygienestation an den jeweiligen Anwendungsbereich anzupassen, sodass diese sich konkret dort einfügt. Damit erreichen diese Stationen das Gegenteil von vielen, die bisher eingesetzt wurden. Diese wirken oft wie ein Fremdkörper, der sich an diese Stelle gemogelt hat und dort nicht hingehört.

Die VARICOR-Stationen jedoch wirken ganz natürlich und kommen auf Wunsch in minimalistischem Dekor oder auch in sehr auffälligen Designs daher. Hellgraue sowie weiße Materialien stehen für Sauberkeit und Hygiene, auch die hellen Pastelltöne fügen sich mit ein. Der Benutzer bekommt daher ein frisches und sauberes Gefühl, wenn er oder sie die Station betrachtet. Dieses wird natürlich durch die Benutzung Realität.

Tipp: Auch durchgefärbte Marmordekore sowie Granulatfarben in unterschiedlicher Ausprägung sind vorhanden. Der Hersteller verweist auf diese Auswahl und ist gern zu weiteren Auskünften bereit, was eine individuelle Anpassung bzw. unternehmenseigene Farbwahl angeht.