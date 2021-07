Der neue ValueStreamManager von Bosch Rexroth

Mit seiner neuen ValueStreamManager App erweitert Bosch Rexroth die Möglichkeiten seiner ActiveCockpit Software. App und Software sollen gemeinsam beim Shopfloor Management unterstützen und Fertigungsprozesse sämtlicher Branchen optimieren.



Die ValueStreamManager App als digitales Support-Tool

Durch die neue App gelingt eine beständige Aufzeichnung der fortlaufenden Wertströme eines Unternehmens. Die Ströme werden verfolgt, mithilfe von Mapping und Design visualisiert und schließlich hinsichtlich Effizienz und Flexibilität verbessert. Fertigungsbetrieben wird so die Planung und Durchführung von Prozessen erleichtert. Die digitale Herangehensweise führt zu einer schnelleren Informationsübermittlung und einer automatisierten Problemanalyse, die dem Verantwortlichen sofort zugespielt werden kann. Fehlerhafte Strukturen oder Ausfälle werden auf ihre Ursache untersucht oder präventiv vorhergesehen und verhindert. Bosch Rexroth verfolgt dabei eine eigens entwickelte Methode: der Aufnahme des Ist-Zustandes folgt die Erstellung einer Vision und daraus die Ableitung eines Soll-Zustandes. Was erst einmal sehr theoretisch klingt, zahlt sich praktisch in vielen Betrieben aus.

Innovation des Lean- und Shopfloor Managements

Rexroths ValueStreamManager (VSM) findet hierbei Einzug in qualifizierte Managementstrategien, die Unternehmen in der Vergangenheit nachweislich Vorteile erbracht haben. Schon seit einigen Jahren beweist sich das sogenannte Lean Management, bei dem kontinuierliche Personal- und Ressourcenplanung und dessen Optimierung zu einer besonders kosteneffizienten Umsetzung eines Projekts führen. Ziel ist die Entwicklung eines besonders verschwendungsarmen und allumfassenden Produktsystems. Dies ist auch der Grundgedanke des etwas neueren Shopfloor Managements, das zusätzlich die nahe Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Management betont. Die Führungsetage befindet sich somit auf dem „Shopfloor“, durch kurze Wege und flache Hierarchien entsteht die Grundlage für eine ideale Wertschöpfungskette.

Der VSM verbessert anhand der Strategie des Lean Managements Fertigungsprozesse in drei Schritten:

Mapping: digitale Errechnung der Durchlaufzeit eines Mitarbeiters und des Wertstroms Design: Vergleich von möglichen Optimierungsschritten, schnellere Realisierung des Auftrags Improvement: ein PDCA-Kreislauf (Plan, Do, Check, Act) gewährleistet schnelles Handeln bei Störungen oder Ausfällen. Das angefertigte Improvement-Tool definiert im Notfall Kaizen-Blitze, deren methodisches Konzept es ist, Probleme zu analysieren und Prozesse immer und immer wieder zu verbessern.

Video: Die Versprechen der Bosch Rexroth AG

Der ValueStreamManager: Vorsprung durch Klarheit

Vorteile gegenüber anderen Wertstrommessern bietet der VSM vor allem durch seine Transparenz. Hier lautet das Stichwort Übersichtlichkeit. Komplexe Wertströme werden durch die App entzerrt und deren Aufgabenbereiche dadurch besser sichtbar, außerdem nimmt die neue Funktion der Formelberechnung den Mitarbeitern das mühsame Ausrechnen ab. Durch die gewonnene Überschaubarkeit kommt es seltener zu Ausfällen, Wartungsarbeiten und Fehlkalkulationen in Personal und Material. Termine können gut eingehalten und Ressourcen effizient und ohne Verschwendung genutzt werden. Durch den VSM wird es also möglich, an sämtlichen Angriffspunkten einer Wertschöpfungskette anzusetzen und so schnell und so gut es geht, zu optimieren.

VSM App ergänzt Rexroths ActiveCockpit Software

Bosch Rexroth ist mit seiner ActiveCockpit Software seit Jahren relevant, die interaktive und erweiterbare Kommunikationsplattform bietet ein Abrufen aller Daten in Echtzeit, sowie eine Visualisierung aller Fertigungsprozesse auf dem Shopfloor. Durch die Kombination mit der ValueStreamManager App werden sämtliche IT-Anwendungen und Softwarefunktionen miteinander verknüpft. Die Arbeitsweise und die Strukturierung und Organisation der Zusammenarbeit aller Zuständigkeitsbereiche sind somit gewährleistet und führen zu einer zielorientierten Prozessoptimierung.

Bosch Rexroth: Ein Unternehmen mit Geschichte

1795 entwickelte Georg Rexroth einen wassergetriebenen Eisenhammer und setzte damit den Startschuss für eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Heute hat die Bosch Rexroth AG Ihren Sitz in Stuttgart, beschäftigt weltweit knapp 30 Tausend Mitarbeiter und zählt sich zu den führenden Spezialisten für Antriebs- und Steuerungstechnologien. Mit ihrem ValueStreamManager präsentiert Rexroth einen weiteren Konkurrenten auf dem Markt der Wertstromkontrolle und bleibt somit seinem Leitspruch treu: „Nothing beats perfectly controlled power.“