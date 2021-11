Trend-Produkte 2022: Tops und Flops im e-Commerce

Wer erfolgreich verkaufen möchte, muss wissen, was die Kunden wollen. Wir haben daher die Trend-Produkte 2022 mithilfe von Google Trends ermittelt, um festzustellen, was die Menschen gern kaufen wollen. Überraschenderweise sind dabei auch neue Trendsetter aufgetaucht, andere hingegen sind in der Versenkung verschwunden. Für jedes Unternehmen, das im Bereich e-Commerce tätig sein möchte, ist die Liste mit den genannten Artikeln zu den Trend-Produkten 2022 nicht nur hilfreich, sondern überlebenswichtig! Achtung, Spoiler: Unter den Trends befinden sich auch Artikel, die dort sicherlich noch vor Kurzem niemand vermutet hätte.



Trend-Produkte 2022: Diese Produkte werden jetzt dominieren

Wie können Trend-Produkte 2022 mitgestalten? Ganz einfach: Die folgenden Produkte sind im kommenden Jahr so gefragt, dass sie für den Bereich e-Commerce nahezu unverzichtbar sind. Das heißt, dass ein Unternehmen, das seine Kunden zufriedenstellen möchte, diese Artikel auf jeden Fall am Lager haben muss, denn die Nachfrage danach wird rasant wachsen. Die Grafiken belegen das eindeutig und machen es für Unternehmen leicht, sich im Sinne der Kunden für eine Aufnahme der Produkte in das Sortiment zu entscheiden.

Zu den Trend-Produkten für 2022 gehören

Plissee Urlaubsreisen Hoodies Smartwatches Halloween-Artikel Katzenbett

Nun wird es Zeit, sich die Trend-Produkte 2022 einmal näher anzuschauen:

Trend-Produkt #1: Plissee

Das Interesse der Kunden steigt seit Jahren: Plissees zeigen sich nun als absolute Trend-Produkte für 2022! Der Grund: Die Menschen freuen sich zwar über die Sonne, doch sie möchten selbst bestimmen, wann diese ins Zimmer scheint. Dabei hat das Plissee viele Vorteile: Es ist zum einen kostengünstig, kann zum anderen sogar maßgefertigt werden. Hinzu kommt, dass es keinen Profi braucht, um das Plissee am Fenster zu montieren. Es gibt verschiedene Ausführungen und Farben. Einen ähnlichen Trend zur gestiegenen Nachfrage erkennt man in der Infografik.

Mögliche Erklärung für das Phänomen: Plissees lassen sich auch wunderbar nutzen, um einen Raum nicht völlig abzudunkeln, um ihn aber dennoch vor den neugierigen Blicken der Nachbarn zu schützen.

Trend-Produkt #2. Urlaubsreisen

In Zeiten, in denen die ganze Welt bereits werden kann, schien es noch bis vor Kurzem, dass das Interesse an Urlaubsreisen mit jedem weiteren Jahr nachlassen würde. Doch es ist erkennbar, dass Urlaubsreisen zu den Trend-Produkten 2022 zählen. Allerdings möchten die meisten Urlauber die Ferien ganz individuell gestalten und keinen Pauschalurlaub erleben, in dem alles für alle Teilnehmer gleich ist und eigene Ausflüge nicht erwünscht sind. Auch das Interesse an Kreuzfahrten hat deutlich zugenommen, wie der Veranstalter von Kreuzfahrten mscruises.de zu berichten weiß. Es muss nicht einmal die lange Tour über den Atlantik sein, auch die Fahrten über die Ostsee oder entlang der Küste Norwegens sind sehr beliebt, wie von costakreuzfahrten.de zu erfahren war.

Trend-Produkt #3: Hoodies

Bequem, bequemer, Hoodie! Seit langem zeichnet sich für Hoodies ein steigendes Interesse ab, nun könnten diese legeren Kapuzenpullover wohl die absoluten Trend-Produkte 2022 werden. Der Hoodie-Shop emp. bietet für Herren erstklassige Hoodies an, die die Freizeit noch bequemer werden lassen. Auch in anderen Hoodieshops verzeichnet man steigende Nachfragen. Diese Sweatshirts sind für das Relaxen auf der Couch ebenso geeignet wie für einen Spaziergang mit Hund, den Besuch auf dem Spielplatz oder für den Sport.

Ohne Hoodie geht es nicht und das wissen auch die Kunden, die diese Art von Sweatshirt jetzt deutlich stärker nachfragen als noch vor einigen Jahren. Immerhin ist der Hoodie sogar als Ersatz für eine Jacke geeignet, engt nicht ein, sieht cool aus und lässt alle Freiheiten zu. Für viele das perfekte Kleidungsstück!

Trendprodukt #4: Smartwatches

Die Smartwatch hat den Markt erobert. Das ist nicht mehr zu bestreiten, wenn man sich im eigenen Bekanntenkreis umschaut. Dabei sind Smartwatches noch vergleichsweise jung. Waren sie einst reine Sportbegleiter, die verbrannte Kalorien, Streckenlängen und Pulsschläge zählten, sind Smartwatches heute längst im Alltag angekommen.

Sie geben Auskunft über das Aktivitätslevel, über die Schritte pro Tag, teilweise über die Qualität des Schlafes und vieles mehr. Nachdem diese Uhren eingeführt wurden, konnten sie sich direkt über eine hohe Nachfrage freuen. Mittlerweile sind es kleine Computer für das Handgelenk, die sogar das Telefonieren, Verschicken von E-Mails und weitere praktische Dinge erlauben. Für die Branche ist der Trend sehr willkommen, ließ doch die Nachfrage nach Uhren seit der Einführung des Smartphones drastisch nach, wobei die Nachfrage aus allen Altersstufen kommen. Es gibt inzwischen sogar Smartwatches für Kinder!

Trend-Produkt #5: Halloween-Artikel

In jedem Jahr steht Halloween vor der Tür, das lustige Fest, das aus den USA zu uns herübergeschwappt kam. Der Trend, diesen Tag mit einem großen Fest und einer bunten Verkleidungsparty zu begehen, hat dort längst Bestand. Mittlerweile ziehen auch bei uns kleine und große Kinder mit dem Ruf „Süßes oder Saures!“ durch die Straßen und verwandeln die Ortschaften am 31. Oktober in kleine Gruselkabinette.

Shops für Kostüme haben in Deutschland dank Fastnacht und Oktoberfest generell Auftrieb. Das immer präsenter werdende Thema Halloween hat für manche Shops weitere Absatzmöglichkeiten eröffnet. Andere wurden zur Spezialisierung angeregt. Immer ausgefallener werden die Verkleidungen, immer fantasiereicher die Dekorationen. Während die Kinder durch die Straßen ziehen und an jede Tür klopfen, sind die Erwachsenen damit beschäftigt, die große Party vorzubereiten, auf der vorrangig erwachsene Gäste erscheinen werden. Im Halloween-Shop deiters.de zeichnet sich dieser Trend ebenfalls eindrucksvoll ab.

Trend-Produkt #6: Katzenbetten

Unternehmen verkaufen von Jahr zu Jahr mehr Artikel für Haustiere, wobei hier das e-Commerce die Nase vor den üblichen Ladengeschäften hat. Zu den Produkten, die sich als Trend-Produkte 2022 erweisen, gehören auch Katzenbetten. Der deutsche Verbraucher neigt dazu, die vierbeinigen Hausbewohner zu verwöhnen. Entsprechend sind die Ansprüche an das Produkt „Katzenbett“ gestiegen.

Mit den Ansprüchen stiegen auch die Varianten: Man wählt zwischen dünnen und dicken Katzenbetten, kann abwaschbare kaufen und solchen, die eher einer Art Nest ähneln. Hauptsache, der Stubentiger ist glücklich! Angesichts der zahlreichen Menschen, die im Home Office arbeiten müssen, ist die Zahl der Katzenhalter in Deutschland rasant gestiegen. Kein Wunder also, dass zahlreiche Unternehmen entsprechendes Zubehör wie warme Semmeln verkaufen.

Vorsicht bei Trend-Produkten

Alle diese Trend-Produkte für 2022 stehen beispielhaft für eine Vielzahl von Artikeln, die sich über eine deutlich gestiegene Nachfrage freuen können. Wer diese Produkte kaufen will, sollte allerdings mittlerweile möglichst mehrere Shops vergleichen, denn die preislichen Unterschiede sind teilweise enorm. Das gilt auch für die Qualität, sodass es beim Shopping von Trendprodukten heißt: Augen auf und verbgleichen!