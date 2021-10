Teamviewer: Google Cloud als Plattform für Augmented Reality Tool „Vision Picking“

Teamviewer, seines Zeichens nach deutscher Hersteller von Softwarelösungen, und der Internetgigant Google haben eine Kooperation bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um eine Vision Picking Software, die wiederum mit der VR-Brille von Google – Google Glass – zusammenarbeitet. Der Nutzer bekommt alle nötigen Daten auf der Brille angezeigt, hat beide Hände frei und kann beim Order Picking deutlich effizienter als bisher sein. Steigerungen der Effizienz von bis zu 40 Prozent sollen möglich sein.



Augmented Reality Lösungen von Teamviewer und Google

Teamviewer befand sich scheinbar auf dem absteigenden Ast, wie der brutale Ausverkauf seiner Aktien zeigte. Doch dann kam die Kooperation mit Google und das deutsche Softwareunternehmen, das als wichtiger Entwickler für Konnektivitätslösungen gilt, befindet sich seither wieder im Aufwärtstrend. Teamviewer und Google haben einen Weg gefunden, wie sich Bestellungen im Lager leichter zusammenstellen lassen.

Das Assisted Order Picking stellt die Lösung für bisherige Probleme in Sachen Effizienz und Genauigkeit dar. Damit ist zugleich ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung der Unternehmen getan, denn gerade dabei hinkt Deutschland noch weit hinterher. Angesichts der deutlich gestiegenen Bestellmengen über das Internet, was nicht zuletzt durch die Pandemie der Fall war, war eine neue Lösung für das Order Picking längst überfällig.

Die Lösung von Teamviewer und Google nutzt Augmented Reality und die Google Cloud, um den Einzelhandel auf Trab zu bringen. Wichtig ist dafür die VR-Brille Google Glass, die bisher auf wenig Gegenliebe bei den anvisierten Nutzern gestoßen war. Nun stellt Teamviewer seine Vision Picking Lösung bereit, arbeitet dabei mit Google zusammen und erleichtert das Order Picking ungemein: Es wird freihändig möglich und lässt den Einzelhandel effizienter werden.

Das Order Picking im Lager wird gern als Nadelöhr bezeichnet. Bestellungen laufen im Lager ein und müssen zusammengestellt werden. Dies ist mehr oder weniger effizient möglich und wird nicht zuletzt dank fehlender Digitalisierung im Einzelhandel deutlich erschwert. Bestellungen laufen auf, werden nicht bearbeitet, Kunden sind weniger zufrieden.

Zudem ist die manuelle Zusammenstellung der Bestellungen fehleranfällig. All diese Punkte sollten verbessert werden, dies war das erklärte Ziel der Zusammenarbeit von Teamviewer und Google. Dank Augmented Reality und der Nutzung der Google Cloud Plattform wurde dies möglich. Das Order Picking ist schneller, genauer und sicherer möglich. Dies bietet den Kunden ein besseres Shopping Erlebnis und die korrekte Zusammenstellung ihrer Bestellung.

Die Lösung von Teamviewer läuft über die Google Cloud, die als Plattform für verschiedene Unternehmenslösungen bekannt ist. Zusätzlich zur Google Cloud wird die „Enterprise Edition 2“ der Datenbrille Google Glass genutzt. Der Mitarbeiter im Lager erhält darüber alle relevanten Informationen, die dank der VR-Brille direkt in sein Gesichtsfeld eingeblendet werden.

Die Nutzung von Augmented Reality stellt nur den ersten Schritt der Kooperation von Google und Teamviewer dar, denn es sind weitere Projekte geplant. Die Anwendung der Teamviewer Vision Picking Software ist direkt aus der Frontline-Suite heraus möglich, die für die Vernetzung der Mitarbeiter eines Unternehmens bereits erfolgreich eingesetzt wird.

Teamviewer wirbt seit einiger Zeit mit dieser Konnektivitätslösung, mit der die digitale Transformation der Unternehmen auf den Weg gebracht werden soll. Die Zusammenarbeit mit Google stellt einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung dar und soll Unternehmen dabei helfen, zukunftsfähig zu werden.

Frontline-Suite von Teamviewer basiert auf Augmented Reality und wurde für die Transformation der Unternehmen zur Industrie 4.0 entwickelt. Nun wird das Omnichannel-Fulfillment im Einzelhandel deutlich leichter, die Fehlerquote bei der Abarbeitung von Bestellungen wird damit gesenkt.

Für das Shopping bedeutet das, dass Kunden eine ganz andere Einkaufswelt erleben können, denn auch sie profitieren von Augmented Reality und der VR-Brille Google Glass. Sie können diese Brille nutzen, um von zu Hause aus das Einkaufsgefühl wie beim Shopping im Ladengeschäft zu haben. Das Ansehen von Produkten aus jeder Ansicht heraus wird möglich, die Produkte werden erlebbar.#

Das folgende Video zeigt die Vorteile der Nutzung von Google Glass: Mitarbeiter im Lager bekommen alle Informationen direkt über die VR-Brille eingeblendet. Sie haben beide Hände frei, um die Bestellungen zusammenzupacken und sind damit deutlich effizienter bei der Arbeit.

Video: Assisted Order Picking for Retail Associates

Teamviewer und Google: Die Frage nach dem Warum

Die Frage nach dem Warum lässt sich laut Teamviewer und Google leicht beantworten, denn alles hängt mit dem Shopping Erlebnis zusammen. Der Einzelhandel musste schon vor geraumer Zeit feststellen, dass sich das Einkaufsverhalten der Kunden geändert hat. Dies wurde zuletzt durch die Auswirkungen der Pandemie deutlich, als immer mehr Menschen von zu Hause aus einkauften.

Gleichzeitig nahm die Anzahl der Kunden in den Ladengeschäften ab. Shopping nach Feierabend? Ja, aber bitte von zu Hause aus! Teamviewer und Google haben erkannt, dass die verwendete Technik auf der einen Seite rascher zu implementieren sein muss, auf der anderen Seite war es eine Notwendigkeit, die Geschäftsprozesse zu modernisieren. Teamviewer entwickelte daher seine Augmented Reality Lösung Vision Picking weiter und stellt diese zur Verfügung. Die Daten, die von Unternehmen erhoben werden, bleiben bei Google.

Gleichzeitig mit der Entwicklung der neuen Konnektivitätslösung entwickelt Teamviewer seine Angebote weiter, die sich auf eine Fernwartung für alle Produkte, die auf Augmented Reality basieren, erstrecken. Erst kürzlich wurde dafür eine Kooperation mit SAP eingegangen, Frontline-Suite wurde dafür in das SAP-Partnerprogramm integriert. Die Zusammenarbeit mit Google war der nächste logische Schritt, zumal die Google Cloud sowie die VR-Brille Google Glass längst auf dem Markt und nutzbar waren.

Die Frage nach dem Warum bekommt aber nicht nur das veränderte Shoppingverhalten der Kunden als Antwort, auch die Unternehmen selbst haben sich stark verändert. Die Digitalisierung muss voranschreiten, wenn der Einzelhandel weltweit stark und konkurrenzfähig sein möchte.

Derzeit sind viele Länder deutlich weiter, weshalb Deutschland endlich den Schritt in Richtung Industrie 4.0 gehen und nicht nur anvisieren muss. Google stellt mit seiner Plattform Google Cloud einen wichtigen Baustein für diesen Schritt bereit, die Kooperation von Teamviewer und Google erlaubt es den Unternehmen, diesen Schritt sicher zu gehen.

Vorteile für den Einzelhandel durch Vision Picking

Die VR-Brille Google Glass sowie die Nutzung der Google Cloud machen das Order Picking leichter und sicher. Der Mitarbeiter, der mit der Auftragsabwicklung betraut ist, bekommt alle nötigen Informationen direkt über seine Datenbrille angezeigt. Er erfährt hier zum Beispiel alles Nötige zum gewünschten Produkt, zur benötigten Anzahl und zum aktuellen Standort der Ware.

Das Head-up-Display sorgt dafür, dass die Waren schnell gefunden werden können und dass dabei auch noch die Hände frei bleiben. Teamviewer und Google sprechen von einer Steigerung der Effizienz bei der Kommissionierung von 15 bis 40 Prozent. Diese beruht nicht nur auf der rascheren Abarbeitung der Bestellungen, sondern auch auf der Aktualisierung der Warenbestände in Echtzeit in allen angebundenen Systemen.

Fehlermeldungen bei Bestellungen sowie Stornierungen aufgrund mangelnder Verfügbarkeit sind damit kaum mehr möglich. Ein großer Ring am Finger des Mitarbeiters erlaubt diesem, Barcodes direkt zu scannen, es muss nicht mehr jedes Produkt dafür in die Hand genommen werden. Auch Barcodes an Regalen und Transportkisten werden damit leichter und schneller zu scannen. Alles läuft demnach auf ein gesteigertes Tempo beim Order Picking hinaus.

Der große Vorteil für den Einzelhandel liegt aber nicht nur in der gesteigerten Effizienz. Auch die Einsparung teurer Investitionen in neue Infrastrukturen, die aufgrund der Digitalisierung nötig werden würden, ist hier zu nennen. Möglich wird das durch die Google Cloud, deren Nutzung verhindert, dass eine Infrastruktur unterdimensioniert ist oder dass Überkapazitäten vorgehalten werden.

Zugleich haben die Unternehmen Zugriff auf eine Vielzahl weiterer Produkte und Services von Google. Teamviewer und Google ermöglichen es Unternehmen mit ihrer Lösung, dass sie deutlich agiler sein können, sich auf Veränderungen einstellen bzw. an diese anpassen lassen. Storage und alle nötigen Ressourcen werden sekundenschnell skalierbar. Gleichzeitig bietet Google die Möglichkeit zur Automatisierung einzelner Abläufe.

Fazit: Die Zusammenarbeit von Teamviewer und Google soll Unternehmen voranbringen und sie sich besser an die modernen Anforderungen von Industrie 4.0 anpassen lassen. Die Google Cloud bietet dafür alle Möglichkeiten und wird auch außerhalb des Order Pickings von Unternehmen nutzbar.