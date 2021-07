SUCO entwickelt die kompaktesten ATEX-Druckschalter

SUCO entwickelt die zwei kompaktesten ATEX-Druckschalter, die die Welt je gesehen hat. Sie sollen mehr Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen garantieren und mit ihrer druckfesten Kapselung eine Explosion oder Zündung nach außen vermeiden.



SUCO ATEX-Druckschalter

Die beiden neuen ATEX-Druckschalter der Baureihe 0342/0343 von SUCO basieren auf der Produktreihe 0340/0341, die unter anderem im Maschinenbau, der Lebensmittelindustrie sowie der Chemie- und Medizintechnik ihre Anwendung findet. Die Bauserie 0342/0343 von SUCO ist die weltweit kompakteste Baureihe von ATEX-Druckschaltern dieser Leistungsklasse, durch eine Einbaugröße von gerade einmal 52mm und bei einer Schlüsselweite von 27. Zugelassen wurde die Bauserie 0342/0343 nach der europäischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und dem IECEx-System für Ex-Schutzzonen 1 und 2 für Glas, 21 und 22 für Staub, als auch für den Bergbau (Methan und Kohlenstaub). Der ATEX-Druckschalter hat eine Schutzisolierung der Schutzklasse 2, in die Geräte mit doppelter oder zumindest verstärkter Isolierung zwischen dem Netzstromkreis und der Ausgangsspannung fallen, und verfügen über eine Versorgungsspannung von bis zu 250 Volt (V).

Atmosphére Explosible (ATEX)

Die Abkürzung ATEX steht für „Atmosphére Explosible“ und ist die Kurzbeschreibung der EU-Richtlinie 2014/34/EU für das in Umlauf bringen von explosionsgeschützten Geräten und Schutzsystemen, inklusive deren Komponenten. Die EU-Richtlinie umfasst alle elektronischen und mechanischen Geräte innerhalb einer explosionsgefährdeten Umgebung.

Potentiell explosionsfähige Atmosphäre

Eine potentiell explosionsartige Atmosphäre entsteht immer dann, wenn ein Gemisch aus Luft (hier ist Sauerstoff das Oxidationsmittel) mit brennbaren Medien wie Gasen, Dämpfen, Nebeln und/oder Stäuben in Berührung kommt, sodass unter bestimmten Bedingungen durch eine Entzündung eine Explosion ausgelöst werden könnte. Die häufigsten Zündquellen sind hierbei heiße Oberflächen sowie mechanische oder elektrische Funken bzw. Lichtbögen, oder eben elektrostatische Entladungen.

Mehr Sicherheit durch neue ATEX-Druckschalter von SUCO

Durch die Minimierung der Zündspalt-Maße fällt die Zündschutzart unter „Druckfeste Kapselung (Ex d)“ für Gas-Schutzzonen 1-2 gemäß den Bestimmungen nach DIN EN 60079-1:2014, die bei einer Zündung oder einer Explosion innerhalb des Gehäuses das Umfeld verschont und die Auswirkungen der Explosion oder der Zündung nicht nach außen trägt, sprich die Explosion oder Zündung wird im Kapselinneren eingeschlossen, was die Sicherheit in potentiell explosionsfähiger Atmosphäre um ein Vielfaches erhöht. Zudem widersteht die Kolbenausführung (Typ 0343) der SUCO ATEX-Druckschalter im Druckbereich von 50 bis 150 bar einem statischen Druck von bis maximal 600 bar.

Installation der kompakten SUCO ATEX-Druckschalter

Um mögliche Fehler beim Anschließen der Kontakte des Ex-Bereiches zu vermeiden, verkabelt und vergießt SUCO beide ATEX-Druckschalter im Vorhinein vollständig, sodass die ATEX-Druckschalter während des Betriebs leichtgängig durch eine Einstellschraube einzurichten ist. Die ATEX-Druckschalter sind in den Standard-Kabellängen von 2 und 5 Metern erhältlich. Die dazugehörigen Membranausführung (Typ 0342) ist bei sechsfacher Überdrucksicherheit bis zu 300 bar wird vier verschiedenen Druckbereichen, die von 0,3 bar bis zu 50 bar reichen, angeboten.

Anwendungsbereiche der SUCO ATEX-Druckschalter

Durch die Zulassung nach ATEX und dem ICECx-System können die ATEX-Druckschalter von SUCO vielseitig eingesetzt werden. Die ICECx-Gerätekategorie umfasst Gas (II 2G), Staub (II2D) und Bergbau (I M2), somit kann der kompakte SUCO ATEX-Druckschalter in nahezu alles ATEX-Bereichen seine Anwendung finden. Überwiegend liegen diese in der Industrie der Prozesschemie, der Chemie, der Petrochemie, der Gasverarbeitung, aber auch in der Pharmazie, der Lebensmittelverarbeitung, der Zucker-, Zellstoff-, Papier-, Holz- und Stahlindustrie. Darüber hinaus können die SUCO ATEX-Druckschalter auch in Energieerzeugungs-Branchen, der Medizintechnik, in der Entsorgung und im Recycling, in der Lack- und Oberflächentechnik, in der Schüttgut- und Fördertechnik, als auch in der Heizung-, Lüftung-, Klima und Kältetechnik (HLK) von Nutzen sein.