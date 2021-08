Sicherheitsbeleuchtung: Vorschriften, Definition, Prüfungen und Pflichten

Eine Sicherheitsbeleuchtung sorgt für ausreichend Licht trotz eines Netzausfalles. Versagt die allgemeine Beleuchtung nach einem Stromausfall, schaltet sich die Sicherheitsbeleuchtung automatisch ein.



Sicherheitsbeleuchtung: Definition

Die Sicherheitsbeleuchtung ist für den Fall vorgesehen, dass die allgemeine künstliche Beleuchtung ausfällt. Sie ist deshalb unabhängig von der allgemeinen Energieversorgung. Die Sicherheitsbeleuchtung soll ein gefahrloses Verlassen der Räumlichkeiten ermöglichen.

Die Sicherheitsbeleuchtung wird mittels Einzelbatterien, Gruppenbatterien, Zentralbatterien, Notstromaggregaten oder gesondert gesicherten Netzen mit Strom versorgt. DIN EN 1838 sieht vor, dass der Begriff der Notbeleuchtung ein übergeordneter Begriff ist. Demnach ist der Begriff Sicherheitsbeleuchtung ein Bestandteil der Notbeleuchtung.

Rechtliche Seite von Sicherheitsbeleuchtungen

Die Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung sind in rechtlichen Schriften beschrieben. Diese können allerdings im Landesbaurecht, in Baugenehmigungen, in Brandschutzgutachten und weiteren voneinander abweichen. Liegen mehrere relevante Richtlinien vor, dann muss stets die jeweils höhere Anforderung erfüllt werden.

Sicherheitsbeleuchtungen an Arbeitsstätten

Für die Einrichtung von Arbeitsstätten müssen Arbeitgeber das Arbeitsschutzrecht beachten. Hier werden die Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitsstätte so einzurichten und zu betreiben, dass von ihr keine Gefährdung für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten ausgeht. Dabei müssen Stand der Technik und insbesondere die Regelungen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales berücksichtigt werden.

Aufgaben: Sicherheitsbeleuchtung trotz Netzausfall

Ist nach einem Netzausfall mit Unfallgefahren zu rechnen, so muss die Beleuchtung auch zur Vermeidung von gefährlichen Situationen beitragen. Die Sicherheitsbeleuchtung soll nach einem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung für ein Mindestmaß an Helligkeit sorgen und in Situationen wie Gebäudeevakuierungen trägt sie dazu bei, dass beispielsweise ortsfremde sowie ortskundige Personen sich schneller orientieren und über Flucht- und Rettungswege in sichere Bereiche begeben können.

Aufgaben der Sicherheitsbeleuchtung

Personen in einem Gebäude ein sicheres und gefahrloses Verlassen ermöglichen

Panik zu verhindern

Unfallgefahren auf dem Flucht- und Rettungsweg erkennbar machen

Gefährdungsbeurteilung fördern

Bei Installation einer Sicherheitsbeleuchtung müssen verschiedene Vorgaben des nationalen Baurechts und des Arbeitsschutzes beachtet werden. Das Arbeitsschutzgesetz fordert Unternehmen auf, eine Gefährdungsbeurteilung ihrer Arbeitsplätze zu erstellen. Geht daraus hervor, dass nach Ausfall der allgemeinen Beleuchtung mit Gefährdungen von Personen gerechnet werden kann, muss eine Sicherheitsbeleuchtung installiert werden.

Gruppen der Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsbereiche mit besonderer Gefährdung

Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege

Antipanikbeleuchtung

Rettungszeichen

Die Beleuchtung und Kennzeichnung für Rettungszeichen müssen mindestens zwei Meter über dem Boden angebracht werden. Das ermöglicht eine räumliche Ausleuchtung und Erkennbarkeit. An Notausgängen entlang des Flucht- und Rettungsweges müssen alle Rettungszeichen beleuchtet oder hinterleuchtet werden.

Ist ein Notausgang nicht direkt einsehbar, so müssen ein oder mehrere beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen entlang des Flucht- und Rettungsweges angebracht sein. Nach DIN EN 1838 müssen nicht nur Flucht- und Rettungswege gut ausgeleuchtet sein. Auch die Beleuchtung weiterer sicherheitsrelevanter Bereiche und potenzieller Gefahrenstellen wird hier vorgegeben.

Sicherheitsbeleuchtung: Vorschriften

Für die Sicherheitsbeleuchtung gibt es Vorschriften und Normen. Diese müssen bei der Planung und der Installation der Notbeleuchtung stets beachtet werden.

Sicherheitsbeleuchtung: Vorschriften und Normen

DIN EN 50172 VDE 0108-100 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

DIN VDE V 0108-100-1 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen – Teil 100-1: Vorschläge für ergänzende Festlegungen zu EN 50172

DIN EN 1838 Angewandte Lichttechnik – Notbeleuchtung

DIN EN 60598-2-22 VDE 0711-2-22 Leuchten – besondere Anforderungen – Leuchten für Notbeleuchtung

DIN EN 50171 VDE 0558-508 Zentrale Stromversorgungssysteme

DIN EN IEC 62485-1; VDE 0510-485-1 Sicherheitsanforderungen an Sekundär-Batterieanlagen – Teil 1: Allgemeine Sicherheitsinformation

DIN EN IEC 62485-2; VDE 0510-485-2 Sicherheitsanforderungen an Sekundär-Batterien und Batterieanlagen – Teil 2: Stationäre Batterien

DIN EN ISO 7010 Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheitszeichen

DIN VDE 0100-718 Errichten von Niederspannungsanlagen – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Teil 718: Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen

DIN VDE 0100-560 Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-56: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Einrichtungen für Sicherheitszwecke

DIN 4844-1 Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 1: Erkennungsweiten und farb- und photometrische Anforderungen

In E 8002 sind zudem für die Sicherheitsstromversorgung festgelegt, dass in baulichen Anlagen zusätzlich eine Sicherheitsstromversorgung gemäß E 8002 verbaut sein muss.

Sicherheitsbeleuchtungen müssen laut Vorschriften in Rettungswegen, im Nahbereich von Ausgängen außerhalb des Gebäudes sowie in Aufzugskabinen und Triebwerksräumen angebracht werden. Auch bei Rolltreppen, Erste Hilfe Stellen, in Sanitärbereichen ab 8 m2 Größe und in Behinderten-WCs müssen die Leuchten gut sichtbar sein.

Betriebsraum für Zentralbatterien

In einigen Räumen müssen Zentralbatterien untergebracht werden. Diese müssen ebenfalls Vorgaben entsprechen. Die Batterie muss hier zwar in einem eigenen Raum untergebracht werden, kann aber gemeinsam mit dem einem Ladeschaltgerät der Notbeleuchtung in einem Betriebsraum stehen. Die Gruppenbatterie muss nicht in einem eigenen Betriebsraum untergebracht werden, wie es früher war. Für die Führung von Kabeln und Leitungen durch die Brandwände und durch Wände und Decken, die brandbeständig sein müssen, werden brandschutztechnische Maßnahmen Pflicht.

Das soll die sicherheitsrelevanten Stromkreise für die Sicherheitsbeleuchtung schützen. So beispielsweise auch für Brandmeldeanlagen, Lüftungs- und Rauchabzugsanlagen und Sprinkleranlagen. Daher müssen Leitungsanlagen der ÖNORM DIN 4102-12 entsprechen oder auf Rohdecken unter dem Fußbodenestrich mit mindestens 30 mm Überdeckung im Erdreich oder in einem Sandbett mit einer Abdeckung verlegt werden.

Ausnahmeregelungen

Die Ausnahmeregelung gilt ebenfalls für Schleusen mit maximal zwei Sicherheitsleuchten. Diese dürfen auch vom nebenan befindlichen Brandabschnitt des nachgelagerten Fluchtweges mitversorgt werden. Die Endstromkreise müssen mit Überstrom-Schutzeinrichtungen bis 13 A Nennstrom geschützt werden. Weiter dürfen sie höchstens mit 60 % des Nennwertes belastet werden.

Die Ausnahme bildet hier die Zuleitung zu Einzelbatterieleuchten. Zudem dürfen maximal 20 Leuchten angeschlossen werden. Die Auslegung der Definition von Endstromkreisen ist durch die Interessen der Planer, Behörden, Bauherren und Elektroinstallateure teils verschieden. Grundsätzlich sollen die baulichen Gegebenheiten mit dem Schutzziel in Verbindung gebracht werden.

Das Problem ist allerdings, dass laut der ÖVE/ÖNORM E 8002 elektrische Leitungsanlagen von Sicherheitsbeleuchtung nach den Vorschriften über einen Funktionserhalt von 30 Minuten verfügen müssen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Teile der Endstromkreise, deren Ausfall zu keiner Beeinträchtigung anderer Bereiche führt.

Die Anwendung dieser Vorgaben lässt jedoch einen großen Interpretationsspielraum zu. So muss individuell die Frage geklärt werden, was unter einer Beeinträchtigung der Sicherheitsbeleuchtung im Brandfall zu verstehen ist. Zudem muss geklärt werden, ob andere nachgelagerte Bereiche immer gleichbedeutend mit Brandabschnitten sind.

Sicherheitsbeleuchtung: Prüfungen und Pflichten

Alle Betreiber von Sicherheitsbeleuchtungen müssen regelmäßige Überprüfungen, Wartungen und Instandsetzungen durchführen. Bereits der Ausfall von einer Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte kann verheerende Folgen haben und stellt ein großes Unfallrisiko dar. Im Schadenfall trägt der Betreiber die Beweislast.

Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen dürfen nur von Fachpersonal nach DIN VDE 0105-100, DIN VDE 1000-10 oder auch den technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) durchgeführt werden. Am besten sollten diese Aufgaben von dem Hersteller des Beleuchtungssystems durchgeführt werden. Hierbei gibt es tägliche, wöchentliche und jährliche Prüfungen.

Wöchentliche Prüfung

Mindestens einmal pro Woche sollte die Prüfung unter Zuschaltung der Stromquelle für Sicherheitszwecke durchgeführt werden. Dies ist notwendig, wenn es sich bei der Stromversorgung um ein batteriegestütztes System handelt. Bei dieser Prüfung muss die Funktion jeder einzelnen Leuchte getestet werden. Die monatliche Prüfung der Umschalteinrichtung auf die Stromquelle soll einen Netzausfall simulieren. Die Stromerzeugungsaggregate müssen nach DIN 6280-13 geprüft werden.

Jährliche Prüfung

Die jährliche Prüfung der Stromquelle für Sicherheitszwecke wird über die komplette notwendige Bemessungsbetriebsdauer unter Zuschaltung aller angeschlossenen Verbraucher durchgeführt. Die Stromerzeugungsaggregate müssen separat nach DIN 6280-13 und Batterien nach DIN EN 50272-2 geprüft werden. Prüfbücher müssen die Kontrollen über mindestens vier Jahre beinhalten. Betreiber einer Anlage müssen eine Person bestimmen, die stets für das Führen des Prüfbuches verantwortlich ist.

Automatisierte Funktionsüberwachung

Oft werden die Ergebnisse der Funktionsüberwachung einzelner Leuchten über eine zusätzliche BUS-Leitung übertragen. Spezielle elektronische Betriebsgeräte spenden per Energieleitung einen störsicheren Impuls direkt an die Stromquelle für Sicherheitszwecke, in der eine Überwachungseinrichtung integriert ist. Bei einem Standardbetriebsgerät kann ein separates Überwachungselement in der Leuchte diese Aufgabe übernehmen.

Zentrale Überwachungssysteme können bei der Prüfung von Sicherheitsleuchten sehr hilfreich sein, da diese die Funktionszustände von Leuchten inklusive Standortbeschreibung, Kabelwegen, Unterverteilungen und Batterieanlagen anzeigen. Je nach Überwachungssystem kann die Softwarevisualisierung eine grafische Darstellung jeder einzelnen Leuchte im Gebäudegrundriss beinhalten.