Schaeffler OPTIME: „Red Dot Award“ Gewinner 2021

Mit seiner Condition-Monitoring-Lösung OPTIME stellt das Unternehmen Schaeffler den diesjährigen Gewinner des „Red Dot Awards“. Jährlich werden mit dem Preis exzellente Produkte primär für ihr Design ausgezeichnet. Schaefflers OPTIME konnte dieses Jahr sogar in zwei Kategorien überzeugen.



Der OPTIME von Schaeffler: Preisträger in zwei Kategorien

Im diesjährigen Wettbewerb um den „Red Dot Award: Product Design“ hat das Automobil- und Maschinenbauunternehmen Schaeffler direkt zwei Gewinne eingefahren. In den Kategorien „smart product“ und „industrial equipment“ konnte der Schaeffler OPTIME bei der Jury punkten. Gelobt wurde ein herausragendes Produktdesign, die funktionale Gestaltung und der Innovationsgrad des Produkts. Schaeffler kann auf diesen Preis insofern stolz sein, als dass sich in die Gewinnerliste der letzten Jahre viele international erfolgreiche Unternehmen einreihen.

Innovation des Condition-Monitorings durch Schaefflers OPTIME

Die Zustandsüberwachung von Maschinen und Prozessen erfordert in vielen Branchen kreative und individuelle Lösungen. Aufgrund der hohen Kosten werden jedoch die meisten Anlagen wenig bis gar nicht ordnungsgemäß kontrolliert und so kommt es zu einer unwirtschaftlichen Nutzungsweise vieler Maschinen mit Ausfällen und Wartungsarbeiten. Abhilfe schafft schon seit längerer Zeit das Condition-Monitoring. Dies sind Systeme, die Aufwand und Kosten für den Nutzer minimieren und einen reibungslosen Ablauf verschiedener Prozesse und Arbeitsabläufe garantieren sollen. OPTIME von Schaeffler bringt jedoch Innovation in das Condition-Monitoring und überzeugt vor allem durch seine Kosteneffizienz. Außerdem sind eine maximale Maschineneffizienz, Prävention von Schäden und die daraus resultierende Sicherheit für Arbeitende an den Maschinen besonders entscheidend für interessierte Unternehmen.

Das Konzept von Schaeffler OPTIME: „PLUG.PLAY.PREDICT.“

Das innovative Konzept von OPTIME besticht vor allem durch seine Einfachheit: drei simple Schritte, die nachhaltig vorsorgen sollen.

Zuerst werden kabellose Sensoren an die betreffende Maschine angebracht, aus denen nach und nach ein ganzes Überwachungsnetzwerk entsteht. Der Schaeffler OPTIME ist somit jederzeit erweiterbar für neue zu überwachende Systeme. Im zweiten Schritt kann individuell über eine App kontrolliert und gewarnt werden, besonders das benutzerfreundliche Layout erleichtert den Umgang mit der Condition-Monitoring-Lösung. Der letzte Schritt- PREDICT, greift vor allem auf die wertvolle Erfahrung und das Know-how von Schaeffler als Unternehmen zurück. Fehlfunktionen und Ausfälle werden mithilfe der angesammelten und ausgewerteten Daten von Schaeffler vorhergesehen und begründet. Dies erleichtert die Berechnung von Personal, Wartung und Kosten für Unternehmen enorm und bringt vielen Konzernen einen echten innovativen Vorteil.

Schaeffler OPTIME überzeugt international

Mit ihrem neuen Impuls in Richtung Digitalisierung und dem Miteinbezug von Apps zur Steuerung und Überwachung, sorgt Schaeffler mit seinem OPTIME auch außerhalb von Deutschland für Aufsehen. Zahlreiche Unternehmen in Italien und Spanien gehören mittlerweile ebenfalls zu den zertifizierten Partnern von Schaeffler und profitieren von dessen Pioniergeist. Besonders die Würdigung durch die Verleihung einiger Preise, zu denen der „Red Dot Award“, aber auch der „Industrie 4.0 Innovation Award“ aus dem letzten Jahr gehört, könnten dem Konzern noch mehr weltweite Aufmerksamkeit bescheren.

Firma Schaeffler: Eine Erfolgsgeschichte

Der Schaeffler OPTIME feierte am 1. Juli 2020 seine Geburt, das Geschäft hinter dem neuen Wunderkind gibt es aber schon viel länger. Bereits im Jahre 1946 begannen die Brüder Schaeffler mit ihrem ersten Erfolg, einem Nadellagerkäfig und seitdem treiben sie ihren Konzern bis heute voran und an die Spitze. Unter dem Leitspruch „we pioneer motion“ geht es Ihnen vor allem um Fortschritt und Dynamik, um Kundennähe und Effizienz, die begeistert. Auffallend ist der strategische Blick nach vorn, der vor allem fünf Kernbereiche ins Auge fasst: erneuerbare Energien und CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerksanwendungen, industrielle Maschinen und Ersatzteilmarkt und -services. Der Schwerpunkt liegt hierbei immer auf dem Bewusstsein des Nachhaltigkeitsgedanken und dem immer präsenten Fokus auf Wachstum und Fortschritt.