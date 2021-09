RINGA: Der End-to-End Turbo für die Smart-Home Entwicklung kommt nach Europa

Das Internet der Dinge (IoT) ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern spätestens mit dem Beginn der Corona Pandemie im Jahr 2020 auch bei Endverbrauchern angekommen. Smarte Hausautomationslösungen liegen voll im Trend. Folgt man einer Studie der Bitkom, nutzen mittlerweile 4 von 10 Menschen Smart-Home-Anwendungen. Beleuchtung, Heizung, Steckdosen oder Verbrauchszähler: Die eigenen vier Wände werden immer umfangreicher digital miteinander vernetzt. Mit RINGA kommt jetzt eine offene IoT-Entwicklungs-Plattform nach Europa, die die riesige Vielfalt an IoT-Geräten in einer einzigen Anwendung verbinden will.



Was ist RINGA?

Der Entwickler von RINGA, die China Mobile Limited, will unter dem Label ein integriertes Ökosystem für Smart-Home Geräte unterschiedlichster Hersteller schaffen. RINGA setzt dafür auf eine von China Mobile Limited entwickelte IoT-Plattform auf, um Endverbrauchern vereinfachten Zugang zur IoT-Geräten und End-to-End Anwendungen zu ermöglichen. Damit geht RINGA eine der aktuellen Herausforderungen von Smart-Home Endgeräten im Consumer-Bereich an. Bisher müssen Endanwender unterschiedliche Ökosysteme von IoT-Hardware in Eigenregie miteinander vernetzen – man denke hier an smarte Leuchtmittel von Hersteller A, die über Sprachassistenten von Hersteller B mit Videoüberwachungssystemen von Hersteller C kommunizieren sollen. Ein nicht immer einfaches, nicht immer funktionierendes und schon gar nicht komfortables Unterfangen.

RINGA stellt als SaaS-Platform (Software-as-a-Service, ein Abo-Modell für Software) nicht nur diverse Zugriffsmöglichkeiten, sondern auch einheitliche Standards zur Verfügung. RINGA bietet leistungsstarke Cloud-Funktionen, vereinheitlichte Standards für den Zugriff, Szenenverknüpfung, eine offene API und natürlich die Konnektivität für Sprachplattformen wie Siri, Alexa oder den Google Assistant. Auch in Sachen drahtlose Kommunikation setzt RINGA auf Vielfalt. Die Plattform unterstützt alle aktuellen Technologien wie WLAN, Bluetooth, LTE Cat 1 sowie Narrowband IoT.

RINGA für Entwickler

RINGA will OEM-Hersteller, Einzelhändler und Smart-Home Marken verbinden, um dem Endanwender ein optimiertes Erlebnis beim Einsatz von IoT-Hardware in den eigenen vier Wänden zu bieten. Einen wesentlichen Baustein hierfür stellt der Einsatz der RINGA Plattform in den Bereichen Online-Produktentwicklung und Betriebsmanagement dar. Entwickeln ermöglicht RINGA, ihre Produkte, Operationen, Geräte und Big Data über ein einziges Webportal zu verwalten. RINGA will so dabei unterstützen, die Entwicklung von Produkten zu beschleunigen – und mögliche Wartungsprobleme effizient und schnell zu lösen.

Die RINGA Smart Devices

Die China Mobile Limited verwendet RINGA zusätzlich als Markenname für eine ganze Reihe an smarten Endgeräten. Aktuell umfasst das RINGA Produktsortiment smarte Beleuchtungstechnik, Steckdosen und Schalter, Rauchmelder, Luftreiniger, Sicherheitssysteme sowie Sensoren und Gesundheitsgeräte. China Mobile Limited nutzt seine Erfahrung als führendes Unternehmen in der Produktentwicklung von IoT-Devices, um mit einem eigenständigen NB-IoT-Netzwerkzugriff die aktuell noch sehr große Abhängigkeit von WLAN zu minimieren – und so Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten zu erhöhen.

„Die Verbraucher übernehmen zunehmend einen digitalen Lebensstil“

Dr. Lin Erwei, Direktor und Executive Vice President von China Mobile Limited, sieht gerade in Europa enormes Potential für seine RINGA Plattform. „Wir gehen davon aus“, so Dr. Lin Erwei, „dass die installierte Anzahl von Smart-Home-Lösungen in Europa schnell zunehmen wird. Die Verbraucher übernehmen zunehmend einen digitalen Lebensstil und eine Idee der Zukunft, in der wir uns überall vernetzen können“. Den digitalen Lebensstil unterstützt die China Mobile Limited schon heute – mit mehr als 70 Land- und Unterseekabeln für eine internationale Bandbreite von 98T, vier Rechenzentren außerhalb Chinas, mehr als 800 Racks und 180 PoPs im Ausland.

