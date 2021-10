Ist Leasen sinnvoll? Vorteile, Nachteile – auch für Privatleasing, Beispiel-Rechnung

Vertrag nicht vorzeitig zu beenden

Nachteile ergeben sich auch in Bezug auf die Vertragslaufzeit, die nicht verändert werden kann. Der Leasingvertrag lässt sich in der Regel nicht vorzeitig kündigen. Möglicherweise ist es in Abstimmung mit der Leasinggesellschaft aber möglich, einen neuen Leasingnehmer zu finden, der in den bestehenden Vertrag einsteigt.