igus entwickelt P4HD-Rollenkette für STS-Krane

igus entwickelt neue Rollenenergieketten für STS-Krane, die im Vergleich zu ihrem Vorgänger eine 50 Prozent höhere Lebenserwartung haben. Darüber hinaus verfügen sie über schnell austauschbare Seitenteile und verschleißfeste Werkstoffe.



igus Heavy-Duty-Rollenenergieketten (P4HD)

Die neue P4HD-Serie von igus gehört der P4-Rollenenergiekettenfamilie an und soll durch verschleißfeste Werkstoffe und schnell austauschbare Seitenteile die Arbeit mit sowie die Wartung von STS-Kranen erleichtern. Die neuen Rollenenergieketten sollen einem längerem Verfahrweg standhalten, höhere Beschleunigungen und höhere Geschwindigkeit ermöglichen, als auch höhere Ausfallsicherheit sicherstellen. Die P4HD-e-ketten bestehen aus speziellen Seitenteilen, neu konstruierten Verbindungselementen sowie Rollengliedern mit einem dreifachen Anschlagsystem, welches den Verschleiß durch 57-prozentige Antriebsleistung minimieren soll, außerdem sind alle Teile 1:1 austauschbar. Durch integrierte Rollen wird die Antriebsenergie im Vergleich zu einer gleitenden Kette um 57 Prozent reduziert. Die Rollen laufen versetzt aufeinander, durch kammartige autoglide Öffnungsstege werden die Ketten in ihrer Bahn gehalten, was die Sicherheit erhöht und teure Ausfälle der STS-Krane minimiert.

Vergleich der P4HD mit der Vorgängerserie P4.1

Im Vergleich zum Vorgänger, sind die Rollenenergieketten der P4HD-Rollenkette-Serie von igus nicht nur nachhaltiger, da sie durch eine Antriebsleistung von 57 Prozent Energie sparen, sondern haben auch eine 50 Prozent höhere Lebenserwartung, die bis zu 15 Jahre beträgt. igus nutzt dazu eine tribologisch optimierte Hochleistungskunststoffe, die den Abrieb der Kunststoffe, neben dem symmetrischen Designs und dem dreifachen Anschlagsystem, reduzieren. Auch die Nachrüstung der P4HD-Rollenenergieketten ist leichtgängig. Die Vorgänger der P4.1-Serie können problemlos ausgetauscht und durch die neue P4HD-Serie ersetzt werden, da die igus P4HD-Serie baugleich ist. Die Serie der igus P4HD-Rollenenergieketten reduziert somit die Kosten als auch den Aufwand für Wartungen und den Materialeinsatz.

Bolzen-Bohrung-Verbindung

Bei der Bolzen-Bohrung-Verbindung nutzt igus sein vorhandenes Wissen aus der Kunststoff-Gleitlagertechnik und integriert den lang bewährten iglidur Werkstoff, welcher die Lebensdauer der P4HD-Rollenenergieketten zusätzlich deutlich erhöht.

STS-Krane

Ship-to-Shore-Krane (STS-Krane) werden zum Transport von Containern eingesetzt, die vom Land auf ein Schiff, oder vom Schiff auf das Land, geladen werden und eine definierte Leistung in einer vorgegebenen Zeit erbringen müssen.

Die neuen STS-Krane müssen schneller und länger größeren Zusatzlasten gewachsen sein und sollen den Alltag in der Kranwelt erleichtern. Die neuen STS-Krane mit den igus P4HD-Rollenenergieketten sollen ab Winter 2021 lieferbar sein.

Überwachung der Lebensdauer durch smart plastics Sensoren

igus bietet seinen Kunden eine optionale Möglichkeit zur Überwachung der Lebensdauer. Anhand definierter Verschleißgrenzen geben die „smart plastics“ genannten Sensoren Signale weiter, die eine Wartung vorausschauend planbar machen. Die Sensoren werden im Seitenteil der igus P4HD-Rollenenergieketten montiert, was aber keine Einschränkungen bei der Nutzung darstellt.

Lebensende der igus P4HD

Haben die P4HD-Rollenenergieketten ausgedient, bietet igus eine Rücknahme an. Dieser Rücknahme-Service nennt sich „igus chainge-Programm“ und bietet Kund den Vorteil, für die ausgedienten Rollenenergieketten pro Kilogramm noch einen Voucher zu erhalten. Die zurückgenommenen e-ketten werden anschließend recycled. igus unterstützt nämlich die Circular-Economy, die sich dafür einsetzt, dass Rohstoffe und Ressourcen ihren Wert weitestgehend beibehalten und der Verlust so gering wie nur möglich gehalten wird, die Rohstoffe und Ressourcen werden wieder- und weiterverwendet. Darüber hinaus investiert igus in Chemical Recycling, also in das chemische Recycling von nicht-recyclbaren Pastikabfällen. So können innerhalb von nur zwanzig Minuten mithilfe der Hydrothermal Plastic Recycling Solution (HydroPRS) aus diesen Abfällen fossile Erdöle gewonnen werden.