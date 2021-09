Das Home-Office einrichten: So kommen Produktivität und Freude an der Arbeit gleichberechtigt zum Zug

Wie lässt sich ein Home-Office einrichten? Dieses muss mehr sein als nur der Platz, an dem der PC nebst Drucker und Kopierer steht. Vor allem auf ein produktives Arbeiten sollte bei der Einrichtung geachtet werden.



Home-Office einrichten: Mehr Freude am Arbeiten garantiert

Im Zuge der Corona-Pandemie in 2020 und 2021 wurde der Ruf nach einem Home-Office immer lauter. Es wurde sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass Unternehmen ihren Angestellten wann immer möglich die Arbeit im Home-Office ermöglichen sollten. Es galt nun, die rechtliche Seite zu klären und das Home-Office einrichten zu lassen. Als Faustregel kann dabei davon ausgegangen werden, dass das Home-Office eine hochwertige Ausstattung bekommen muss, welche mit der im Büro vergleichbar ist. Ganz wichtig: Die Ausstattung ist vom Arbeitgeber zu stellen!

Rechtliche Tipps zum Home-Office

Auch nach Beendigung der Pandemie werden viele Arbeitnehmer nicht wieder ins Büro zurückkehren wollen oder müssen. Sie sind auch zu Hause produktiv, wobei sich beobachten lässt, dass die Produktivität dort teilweise sogar noch größer ist als im Unternehmen vor Ort. Der Grund ist sicherlich auch die freie Zeiteinteilung, was zu mehr Freude an der Arbeit durch eine verbesserte Work-Life-Balance führt. Während für Arbeitgeber vor allem die rechtliche Seite wichtig ist, wenn sie ihre Mitarbeiter das Home-Office einrichten lassen, ist es für Arbeitnehmer auch eine Frage des gesunden, bequemen Arbeitens. Was muss und was sollte ins Home-Office?

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, seinen Angestellten eine passende Arbeitsumgebung zu bieten. Das heißt, er muss die nötige Ausstattung zur Verfügung stellen, die zur Erledigung der jeweiligen Arbeitsaufgaben nötig ist. Kurzum: Der Arbeitgeber richtet das Büro für den Arbeitnehmer ein. Er muss Schreibtisch und Bürostuhl, PC und Peripherie-Geräte stellen. Auch die nötige Software sowie weitere Arbeitsmittel, die gegebenenfalls nötig sind, müssen vorhanden sein.

Der Arbeitnehmer bekommt damit also die gesamte Hardware für das Home-Office gestellt. Das ist für ihn von großem Vorteil, muss er doch keineswegs seine privaten Geräte nutzen. Ob das Büro dann allerdings in einem abgeschlossenen Raum zu finden ist oder ob sich der Arbeitnehmer an den heimischen Küchentisch setzt, entzieht sich der Einflussnahme des Chefs.

Er kann zwar fordern, dass der Mitarbeiter alle Regelungen zum Datenschutz einhält, Akten unter Verschluss hält und niemandem die Einsichtnahme in die Geschäftsangelegenheiten gewährt, doch die Art und Weise des Arbeitens kann er nicht kontrollieren. Es ist Sache des Arbeitnehmers, durch das Einrichten und Gestalten des Home-Offices dafür zu sorgen, dass die Arbeit bestmöglich erledigt werden kann.

Dafür ist Folgendes wichtig:

abschließbare Schränke oder Regale müssen vorhanden sein

Arbeitsumgebung muss ruhig sein

keine gleichzeitige Kinderbetreuung

auf ergonomische Einrichtung achten

für Kommunikationsmöglichkeiten sorgen

für genügenden Informationsfluss sorgen

klare Regelungen für das Home-Office festlegen

Wichtig: Im Büro wie auch im Home-Office hat der Chef Zugangsrechte. Er darf aber zu Hause nicht einfach unangekündigt auftauchen, sondern muss sich eine angemessene Zeit vorher ankündigen. Dieser Zugang gilt in erster Linie nicht der Kontrolle des Arbeitnehmers, sondern der Arbeitgeber muss auch im Home-Office der Arbeitsstättenverordnung nachkommen können. Das heißt, er muss den Arbeitsplatz zum Beispiel in puncto Sicherheit kontrollieren dürfen. Entsprechende Vereinbarungen sollten schriftlich festgehalten werden. Auch Arbeitszeiten sowie die Erfassung der Arbeitszeiten müssen im Home-Office nachweisbar sein.

Kosten der Ausstattung übernimmt das Unternehmen

Die Kosten für die Tätigkeit im Home-Office setzen sich auf der einen Seite durch die Ausstattung, auf der anderen Seite durch die Versicherungsbeiträge zusammen. Die gesetzliche Unfallversicherung für den Arbeitnehmer gilt nämlich auch im Home-Office. Dort muss bei einem Unfall allerdings unterschieden werden, ob der Betreffende einen privaten Gang (Mittagessen kochen) oder einen dienstlichen Gang (Unterlagen kopieren) unternommen und dabei einen Unfall erlitten hat. Der dienstliche Unfall ist Sache der gesetzlichen Unfallversicherung, private Missgeschicke muss die private Unfallversicherung bzw. die Krankenversicherung tragen.

Die Kosten für die Ausstattung, die nötig ist, um eine produktive Arbeitsumgebung schaffen zu können, übernimmt der Arbeitgeber. Er stellt die benötigte Büroausstattung ebenso wie die Hard- und Software. Sollte der Arbeitnehmer selbst die Kosten übernehmen, können die Ausgaben vom Unternehmen zurückgefordert werden. Auch die Angabe bei der Steuererklärung ist möglich, hier werden Ausgaben für Arbeitsmaterialien voll erstattet.

Wichtige Tipps zum Home-Office einrichten: Möbel und Technik haben Priorität

Jeder, der im Home-Office arbeitet, muss sich selbst gut organisieren können und wissen, dass die eigene Tätigkeit rechtlich abgesichert ist. Doch ebenso wichtig ist die Ausstattung mit den richtigen Möbeln. Hier gilt es, an die Grundsätze der Ergonomie zu denken, denn auch zu Hause bzw. im heimischen Arbeitszimmer muss ein gesundes Arbeiten möglich sein. Ein ergonomischer Bürostuhl, der passende Schreibtisch und bestenfalls die Möglichkeit, alternativ im Stehen zu arbeiten, sind wichtige Aspekte. Hinzu kommt die perfekte technische Ausstattung. Die muss vor allem eines: funktionieren!

Home-Office einrichten: Tipps in Bildern

Bilder sagen mehr als 1000 Worte? Das gilt auch beim Home-Office einrichten und so zeigen wir an dieser Stelle einige Bilder, anhand derer deutlich wird, wie das ideale Home-Office aussehen kann:

Mit Kind und Kegel beim Arbeiten

So bitte nicht: Wer im Home-Office arbeiten möchte, muss hier seine Ruhe haben. Im Büro würde die Tür geschlossen werden, wenn die Kollegen im Gang zu viel Lärm veranstalten. Zu Hause aber sollen Kinder stören und die Katze nerven dürfen? So ist kein konzentriertes Arbeiten möglich, Produktivität und Effektivität leiden. Bitte dafür sorgen, dass Kind und Kegel auch mal ausgesperrt werden können!

Babybetreuung und Home-Office gehen gar nicht

Ein ebenso negatives Beispiel wie das vorige: Wenn das Kind betreut werden muss, ist ein konzentriertes Arbeiten nicht möglich. Hierbei lassen sich bestenfalls Recherchen tätigen oder Nachrichten lesen. Es gilt: Entweder es wird in Ruhe gearbeitet oder es muss das Kind bespaßt werden! Für die Zeit im Home-Office muss sich eine andere Lösung finden lassen, um ein Kleinkind zu betreuen.

Beruhigende Umgebung schaffen

Das dunkle Grau an den Wänden erzeugt eine gewisse Ruhe im Raum. Die Grau- und Holztöne wirken professionell, beruhigend und regen gleichzeitig die Konzentration an. So ist ein produktives Arbeiten leicht möglich. Der Raum ist als klassisches Arbeitszimmer mit wenig Ablenkungsmöglichkeiten perfekt für das konzentrierte Arbeiten geeignet.

Immer alles zur Hand

Wer im Home-Office arbeitet und Nachschlagewerke, Ordner oder ähnliche Arbeitsmaterialien benötigt, ist mit einem großen Regal in Griffweite gut beraten. Wie hier auf dem Bild zu sehen ist, reicht ein einfaches Zurückrollen mit dem Bürostuhl, um an die benötigten Bücher heranzukommen. Für die Exemplare in den oberen Etagen muss aber doch aufgestanden werden. Der Vorteil einer solchen Einrichtung: Alles ist griffbereit, die Produktivität wird nicht durch langes Suchen gestört.

Schwarz-weißer Arbeitsraum für hohe Konzentration

Wer sich konzentrieren und eine gute Leistung abliefern will, braucht am Arbeitsplatz keine Ablenkungen. Um das Home-Office einrichten zu können, bieten sich daher die Farben Schwarz und Weiß perfekt an, diese Gegensätze stehen für eine gute Konzentration auf das Wesentliche. Wer hier arbeitet, hat die Uhr sowie die Außenwelt immer im Blick, wobei das große Fenster für genügend Tageslicht und damit für eine bessere Konzentration sorgt.

Home-Office mit Blick in den Garten

Hier auf dem Bild bietet sich der Unternehmerin eine sehr gute Möglichkeit, konzentriert und produktiv zu arbeiten. Die weiße Einrichtung wirkt kühl, professionell und klar. Ablenkungen durch Schnickschnack und Bilder sind nicht gegeben. Stattdessen sind Ordner und Unterlagen direkt greifbar. Um den Blick einmal abschweifen zu lassen, befindet sich der Garten direkt vor dem Fenster, sodass die Augen zwischendurch Ruhe im Grün des Gartens finden können.

Die Welt im Blick

Dieses Home-Office bietet sich für den Geschäftsmann an, der die Welt im Blick haben will – wenn auch nur zeitlich gesehen. Das mühselige Nachschauen, wie spät es im jeweiligen Land des Geschäftspartners ist, entfällt, wenn die verschiedenen Uhren die jeweiligen Zeiten direkt anzeigen. Der dunkelblaue Farbton an den Wänden wird anregend auf Produktivität und Kreativität, die große Fensterfront sorgt für genügend Licht im Raum. Geschäftspartner und Kunden können direkt im Arbeitszimmer empfangen werden, dafür stehen Tisch und Sessel bereit.

Das Büro für Kreative

Wer kreativ tätig ist, kann in diesem Büro sicherlich gut arbeiten, die Ablenkung ist hier allerdings groß. Viel Tageslicht ist als positiv zu bewerten, negativ ist aber der Korbstuhl aus Metall, der sicherlich auf längere Sicht unbequem werden dürfte. Außerdem fällt der Blick vom Schreibtisch aus direkt nach draußen. Dank der großen Fensterfront gibt es die einfache Möglichkeit, alles, was draußen ist, zu beobachten. Die Produktivität würde zumindest bei denjenigen leiden, die sich ernsthaft konzentrieren müssen. Kreativ Tätige hingegen dürften von dieser Arbeitsumgebung angeregt werden.

Klassischer Arbeitsplatz im Home-Office

Nichts lenkt denjenigen, der hier arbeitet, von seiner Tätigkeit ab. Eine hohe Produktivität dürfte zu erwarten sein, denn der Blick kann nur auf das Fenster schweifen. Hier fällt genügend Tageslicht hindurch, um einer Ermüdung vorzubeugen. Die graue Wand im klassischen Steindesign wirkt kühl und professionell, die Pflanzen davor bieten einen schönen Kontrast. Unterlagen werden auf dem Beistelltisch neben dem Schreibtisch griffbereit platziert. Hier ist alles auf Effektivität ausgerichtet!

Stilvolles und funktionelles Arbeitszimmer

Der Schreibtisch steht hier vor der eleganten Holzvertäfelung, die warmen Holz- und Grautöne wirken beruhigend und gleichzeitig warm. Diese Arbeitsumgebung ist zum Wohlfühlen ebenso geeignet wie für ein Höchstmaß an Produktivität. Verschieden große Pflanzen lockern die Umgebung auf und bringen ein Stück Natur in den Arbeitsraum. Für genügend Licht sorgte die Fensterfront auf der rechten Seite, zusätzlich können die Deckenlampen genutzt werden.

FAQs zum Einrichten des Home-Offices

Wie kann ich das Homeoffice einrichten?

Das Homeoffice muss ein ruhiger Raum sein, der frei von Ablenkungen ist. Zum Einrichten des mindestens 10 m² großen Raums sind neben Büromöbeln auch Anschlüsse für Internet, Telefon und Strom wichtig. Außerdem sollte Tageslicht in das Zimmer fallen, das erhöht die Produktivität bei der Arbeit.

Was brauche ich für Homeoffice?

Für Homeoffice werden Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Regale und die PC-Ausstattung gebraucht. Außerdem ist eine schnelle und stabile sowie sichere Internetverbindung wichtig, die auf WPA/WPA2-Verschlüsselung setzt. Besser ist die Verschlüsselung per VPN. Das Telefon sollte über ein Headset zu nutzen sein, Mikro und Kamera werden ebenfalls gebraucht.

Was muss der Arbeitgeber für das Homeoffice bereitstellen?

Verlangt der Arbeitgeber das Arbeiten im Homeoffice, muss er die nötigen Büromöbel sowie die technische Ausstattung bereitstellen. Der Arbeitnehmer darf nichts auf eigene Kosten kaufen müssen, was er normalerweise im Büro gestellt bekommen würde.