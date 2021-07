Der GEBHARDT Speedsorter: erster Einsatz bei Online Beauty Händler Flaconi

Der GEBHARDT Speedsorter liefert einen großen Beitrag für die Innovation der zukünftigen Fördertechnik. Zuallererst profitiert jetzt der Beauty Händler flaconi von dem neuen Materialflusskonzept, das nach dem Crossbelt-Sorter-Prinzip von GEBHARDT entwickelt wurde.



Innovation der Paketlogistik durch den GEBHARDT Speedsorter

Der GEBHARDT Speedsorter ist der Star des neuen Logistikzentrums in Halle, das 2020 von flaconi in Auftrag gegeben wurde. Auf über 28.000 qm sollen 900 Arbeitsplätze entstehen und schon bald das gesamte Bestellvolumen des Online Beauty Händlers abgefertigt werden. Der Speedsorter gestaltet das Sortieren und Transportieren aller Art von Produkten ab jetzt einfacher, schneller und kosteneffizienter, da neue digitale Ansätze mit dem bewährten crossbelt-sorter-system – also mit herkömmliche Förderbändern – verbunden werden. Daher steht beim Speedsorter alles unter dem Motto: „Mechanical meets Digital“.

Der GEBHARDT Speedsorter als Lösungskonzept

Wegen der immer weiter steigenden Nachfrage war es der GEBHARDT Intralogistics Group ein großes Anliegen, flexibel für zukünftigen Ausbau und Wachstum zu bleiben. Durch den Zusammenschluss mehrerer Arbeitsschritte zu einem gewinnbringenden Prozess können verschiedenste Güter bei hoher Geschwindigkeit sortiert und transportiert werden. So werden Vorgänge wie Wareneingang, Lager, Kommissionierung und Versand sinnvoll miteinander kombiniert und somit Prozesse nachhaltig optimiert. Dabei ergeben sich im Vergleich zu herkömmlichen Fördersystemen beim GEBHARDT Speedsorter einige Vorteile:

gesteigerte Flexibilität und Zuverlässigkeit

präzisierte Steuerung und verfeinerte Qualität

höhere Wirtschaftlichkeit

Systemkompetenz

Die Kombination aus bewährten GEBHARDT Technologien und dem modularen Aufbau des Systems erlaubt dem Kunden, den Speedsorter angepasst auf seine Bedürfnisse optimal zu nutzen. Außerdem führen die Benutzerfreundlichkeit und die strenge Beobachtung und Kontrolle aller Systeme zu einer wirtschaftlichen Effizienzsteigerung. So ergibt sich aus Erfahrung und Mut zu Neuerungen die ideale Komposition als Lösung für Logistikzentren.

GEBHARDT Speedsorter als Hochleistungssortieranlage

Durch die neue Technologie sollen in dem Logistikzentrum von flaconi täglich bis zu 167.000 Bestellungen abgefertigt werden. Die komplette Paketlogistik übernehme dann der Standort, der vom GEBHARDT Speedsorter unterstützt wird. Man sei nun in der Lage, sich „international noch besser aufzustellen“, heißt es auch seitens flaconi. Das Geschäftsmodell könne man weiter „verfolgen und skalieren“ und so mit der immer weiter wachsenden Entwicklung des Onlinehandels Schritt halten. Daher ist die Automatisierung sowie die Innovation der KEP-Branche in Anbetracht des steigenden Konsum- und Kaufverhaltens aktuell sehr relevant. Bei dem Blick in die Zukunft scheint vor allem hohe Flexibilität eine tragende Rolle zu spielen. Forderungen des Markts müssten schnell und effizient wahrgenommen und verarbeitet werden.

GEBHARDT Intralogistics Group: von der Vision zum Fortschritt

Aus dem Hause Gebhardt kommen heutzutage die innovativsten Lösungen für die Logistikbranche und doch begann das Ehepaar Gebhardt ihre Karriere 1952 mit Schüttgutförderern. Knappe 70 Jahre später ist die GEBHARDT Intralogistics Group von Generation zu Generation gewachsen, auch die Produktpalette hat sich verändert, nur die Philosophie ist gleichgeblieben: Kreativität, Kraft und Verpflichtung zum Fortschritt. So lautet das „Mission Statement“ auf der Unternehmenswebsite. Mit dem Know-how durch jahrelange Erfahrung und einem in die Zukunft gerichteten Blick vor allem in Richtung Digitalisierung wolle man dem Kunden verantwortungsbewusst und schlicht und einfach das Beste bieten. In Vergangenheit und Gegenwart scheint dies zu gelingen. Mit über 500 Mitarbeitern und zahlreichen Niederlassungen, verteilt über ganz Europa und auch in den USA, beliefert GEBHARDT internationale Partner weltweit und bleibt dabei doch ganz lokal, alles „made in germany“.

Durch den Fokus auf Kundenzufriedenheit und einwandfreie Qualität behauptet sich die GEBHARDT Group, vor allem mit ihrem Speedsorter jetzt auch gegenüber größeren Unternehmen und etabliert sich als einen vielversprechenden Ansprechpartner in der Fördertechnikbranche.