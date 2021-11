Estainium: Siemens entwickelt Plattform für CO2-Tracking

Estainium von Siemens liefert allen interessierten Unternehmen eine Lösung zum Tracking des CO2-Verbrauchs von Zulieferern. Der Marktführer für Automatisierungstechnik verspricht sich von der Plattform einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz.



Klimaschutz im Bewusstsein der Wirtschaft

Die Klimaschutzproblematik ist heute bei den meisten Wirtschaftsunternehmen im Betriebsalltag angekommen. Viele von ihnen messen bereits eigenständig ihre CO2-Werte und unternehmen viel, um diese nachhaltig zu mindern. Dabei sind sie jedoch auf die Kooperation von Partnern angewiesen, da in einer globalisierten Wertschöpfungskette einzelne Hersteller kaum etwas allein verändern können. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Kohlenstoffwerte von Lieferanten emittiert wird, die weit vor dem eigentlichen Herstellungsprozess von Produkten agieren. Mit Hilfe der Software-Plattform Estainium soll mehr Transparenz in der Lieferkette geschaffen werden.

CO2-Datenerhebung zeitaufwendig und kostenintensiv

Konventionelle Lösungen zur Erhebung, Analyse und Optimierung von CO2-Austößen lassen sich derzeit nicht besonders effektiv durchführen. Qualitativ hochwertige Daten aus Datenbanken durch Untersuchungen Dritter generieren zu lassen, bedeutet meist einen hohen Einsatz von Zeit- und Kostenkontigenten. Hinzu kommt, dass ihre Ermittlung oft eine völlige Offenlegung von Firmeninterna voraussetzt, zu der viele Firmen verständlicherweise nicht bereit sein dürften.

Mit Blockchain-Technik für mehr Klimaschutz

Der deutsche Konzern Siemens hat zur Bewältigung dieser Problemlagen mit Estainium eine dezentrale, auf Blockchain basierte offene Plattform geschaffen, die helfen soll, den CO2-Ausstoß von Lieferketten weltweit zu überwachen. Mit ihr können Unternehmen und Zulieferer untereinander valide Informationen austauschen, ohne dass Dritte, diese für sich vereinnahmen könnten. Zur Wahrung des Datenschutzes und von Betriebsgeheimnissen stellt das Ökosystem seinen Nutzern Zugangsschlüssel zur gegenseitigen Verifizierung der gelieferten Daten zur Verfügung.

Estainium macht CO2-Profile möglich

So werden Firmen unterschiedlichster Länder in die Lage versetzt, dort ihre CO2-Bilanzen einzupflegen, die von der Siemens-Software SiGreen durch die Werte ihrer Zulieferer ergänzt wird. So sollen bald vollständige CO2-Profile jeder einzelnen Produktkomponente verfügbar sein. Mittelfristiges Ziel ist es Einsparmöglichkeiten im gesamten Produktions- und Vertriebsprozess zu identifizieren und zu optimieren. Langfristig soll so die Nachhaltigkeit der Industrie 4.0 erhöht werden. Schließlich seien Lieferketten für 70 und 90 Prozent des Klimaschadens durch Produkte verantwortlich.

Wirepas Massive Technologie: Ermöglicht effizientes, skalierbares Real-Time Tracking

Wie Siemens erkannt hat, braucht es Informationen, sprich Daten, um Transparenz und damit eine Optimierung zu erreichen. In diesem Fall gilt es, die Daten von Zulieferern bei Unternehmen zusammenzuführen, so dass diese analysieren können wie die Lieferkette klimafreundlicher gestaltet werden könnte. Wirepas, finnischer IoT-Spezialist, leistet mit Real-Time Tracking unter anderem in der Logistik genau das: dafür sorgen, dass Daten schnell, sicher, zuverlässig und mit wenig Energie beim Unternehmen ankommen.

Das non-cellular Private 5G leistet skalierbare Low Energy Connectivity – ganz im Sinne von Estainium

Das Wirepas Mesh Netzwerk ergänzt dabei optimal die Hardware, um die nötige Connectivity. Von Natur aus bringt die Technologie der Finnen – im Gegensatz zu den herkömmlichen Cellular IoT Plattformen – einen geringen Energieverbrauch mit sich. Der Einsatz ist in kurzer Zeit und ohne aufwendige Installation möglich. Die Unternehmen bleiben also autonom. Es ist zudem ohne Vorplanung kurzfristig möglich, neue Sensoren bzw. Geräte einzubinden. Mit Wirepas Mesh skaliert das System automatisch auf jede gewünschte Größe. Auch der Single Point of Failure fällt weg und die Daten werden kontinuierlich und auf direktem Weg in die Unternehmens-eigene Cloud gespielt. Zugriff, Kontrolle sowie weitere Verwendung der Daten liegen zu jeder Zeit bei dem Kunden allein. Wirepas Private 5G ist das einzige Netzwerk, das den DECT-2020 NR wireless connectivity standard erfüllt. Es schließt die klar erkennbare Lücke in der aktuellen IoT-Konnektivitätsumgebung für industrielle Anwendungen, die massive Skalierung (mMTC) und ultrazuverlässige niedrige Latenz (URLLC) erfordern.