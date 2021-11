Mit erneuerbaren Energien Geld sparen und verdienen

Der Trend geht klar hin zu erneuerbaren Energien. Diese stellen einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz dar und bieten zahlreiche Einsparpotenziale. Nutzer werden unabhängig von Stromanbietern und können ihren Eigenbedarf autark decken. Ebenso ist es möglich, mit dem generierten Strom gezielt Geld zu verdienen. Wie dies im Einzelnen funktioniert und worauf hierbei speziell zu achten ist, erläutert dieser Artikel.



Bei der Stromerzeugung autark werden (Video)

Die Stromkosten hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab und schwanken daher teilweise stark. Viele Stromhersteller verlangen schon heute teils erhebliche Preise und es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung weitergehen wird. Das liegt daran, dass viele Hersteller ihre Stromproduktion auf erneuerbare Energien umstellen müssen. Es ist zu erwarten, dass sie die Investitionskosten an die Verbraucher weitergeben.

Durch den Einsatz moderner Technologien ist es möglich, unabhängig von den Stromerzeugern zu werden. Wer sich beispielsweise eine Photovoltaikanlage auf das Dach stellt, hat die Möglichkeit, den eigenen Bedarf an Strom individuell zu decken. Ebenso können Unternehmen auf diese Weise den für die Betriebsprozesse benötigten Strom eigenständig erzeugen. Somit ist es möglich, eine Menge Geld einzusparen, da sich solche Photovoltaikanlagen recht schnell amortisieren.

Video: Gute Nachrichten vom Planeten: Saubere Energie | Doku | ARTE

Direktvermarktung von Solarstrom

Mit einer Direktvermarktung von Solarstrom ist es nicht nur möglich, Geld für den Strom einzusparen, sondern aktiv Geld zu verdienen. Ab einer Nennleistung von 100 kWp ist es im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgeschrieben, die Direktvermarktung zu nutzen. Grundsätzlich kann es sich aber auch für private Anlagen mit einer geringeren Leistung lohnen, auf die Direktvermarktung zu setzen und an der Strombörse Geld zu verdienen.

Bei der Direktvermarktung gibt es unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite ist es möglich, den mit der eigenen Anlage erzeugten Strom an der Strombörse zu verkaufen und hierdurch Gewinne zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite kann der Strom direkt an die Verbraucher geschickt schickt werden, um auf diese Weise Geld einzunehmen.

Damit dies funktionieren kann, ist es erforderlich, dass die eigene Photovoltaikanlage ferngesteuert werden kann. Es ist daher unverzichtbar, sich umfassend zu informieren, um eine verlässliche und professionelle technische Anbindung zu erlangen.

In erneuerbare Energien investieren

Da die EZB den Leitzins auf null gesenkt hat, sind klassische Anlageoptionen kaum noch oder gar nicht mehr interessant. Wer Geld auf einem Sparkonto parkt oder als Tagesgeld anlegt, verdient nicht nur kein Geld damit, sondern verliert durch die Inflation kontinuierlich an Kaufkraft. Deswegen sind Investoren auf der Suche nach neuen, verlässlichen Anlageoptionen, die gute Renditen versprechen.

Viele Anleger werden im Bereich der erneuerbaren Energien fündig. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die Strom erzeugen, Windräder herstellen, Photovoltaikanlagen bauen oder in einer anderen Weise in der Branche tätig sind. Über solche Investitionen ist es möglich, einen Beitrag zum Ausbau der umweltfreundlichen Technologien zu leisten und gleichzeitig gutes Geld damit zu verdienen. Wichtig ist es, die unterschiedlichen Unternehmen und Anlageoptionen genau zu vergleichen, um eine Lösung zu finden, die zu einem selbst und dem persönlichen Anlageverhalten am besten passt.

Auf die Einspeisevergütung setzen

Die Direktvermarktung ist eine lohnenswerte Strategie, um mit einer Photovoltaikanlage Geld zu verdienen. Wer den Aufwand scheut oder auf eine Photovoltaikanlage setzt, die nicht ferngesteuert werden kann, hat trotzdem die Chance, mit dem selbst erzeugten Strom Geld zu verdienen. So wird für jede Kilowattstunde, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, eine Einspeisevergütung gezahlt. Auf diese Weise ist es möglich, Geld zu verdienen, ohne sich mit den Mechanismen der Direktvermarktung auseinandersetzen zu müssen.

Von der eingebrochenen Nachfrage profitieren

Aktuell sind Photovoltaikanlagen ausgesprochen günstig zu haben. Das liegt vor allem an der eingebrochenen Nachfrage. Diese ist vorrangig auf die Entwicklungen der Corona-Pandemie zurückzuführen und nicht darauf, dass die Technologie nicht interessant wäre. Im Gegenteil werden Photovoltaikanlagen immer besser, effizienter und professioneller, da sich sowohl Privatleute als auch Unternehmen für die Technologie interessieren und die Hersteller daher intensiv forschen und neue Lösungen entwickeln

Es ist davon auszugehen, dass die Preise für Photovoltaikanlagen in der nächsten Zeit wieder anziehen werden. Viele Privatpersonen und Unternehmen haben nun eine größere Planungssicherheit und können entsprechende Investitionen vornehmen. Deswegen ist es lohnenswert, sich mit dem Thema zeitnah auseinanderzusetzen und zu vergleichen, ob sich der Kauf einer solchen Anlage für die individuellen Zwecke geeignet.

Die Niedrigzinspolitik der EZB ausnutzen

Die Niedrigzinspolitik der EZB verfolgt das Ziel, die Euro-Zone stabil zu halten. Staatsbankrotte sollen unter allen Umständen vermieden werden. Zu diesem Zweck sollen verschuldete Länder die Möglichkeit bekommen, sich frisches Geld am Markt zu besorgen.

Deswegen hat die EZB den Leitzins auf null gesenkt. Das ist für Sparer eine Katastrophe, da sie für ihre Einlagen bei den Banken keine Zinsen erhalten. Für Menschen, die einen Kredit aufnehmen wollen, ist die Situation hingegen aktuell äußerst günstig, da die Kreditzinsen ausgesprochen niedrig sind.

Es gibt spezielle Solarkredite, mit denen Photovoltaikanlagen angeschafft werden können. Es lohnt sich daher gleich doppelt, in eine solche Technologie zu investieren. Sie ist aktuell günstig zu haben und die Kreditzinsen sind niedrig. Sowohl für den Vergleich der einzelnen Anbieter von Photovoltaikanlagen als auch für den Kreditvergleich muss genügend Zeit eingeplant werden. Es ist daher ratsam, sich möglichst bald mit dem Thema zu beschäftigen.

Photovoltaikanlagen als Sicherheit (Video)

Ein weiteres Einsparpotenzial, dass erneuerbare Energien bieten, besteht darin, dass sie als Sicherheiten angegeben werden können. Sowohl die Anlage an sich als auch der Strom, den sie erzeugt, sind einen bestimmten Betrag wert. Dieser kann bei den Banken als Sicherheit hinterlegt werden, wodurch es möglich wird, von günstigen Kreditzinsen zu profitieren.

Nutzer von erneuerbaren Energien haben so die Möglichkeit, günstige Kredite zu bekommen und Projekte zu realisieren, ohne hierfür hohe Kosten in Kauf nehmen zu müssen.

Das ist sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen ein entscheidender Vorteil und ein Grund dafür, sich für die Nutzung von erneuerbaren Energien zu entscheiden. Da der Strom dauerhaft erzeugt und verkauft werden kann, bleibt der Wert dieser Sicherheit relativ konstant. Somit besteht eine große Planungssicherheit auf allen Seiten.

Video: Erneuerbare Energien zwischen Flaute und Ausbau

Die Preise für fossile Energieträger werden spürbar ansteigen

Schon jetzt ist zu merken, dass die Preise für fossile Energieträger immer weiter ansteigen. Insbesondere an den Benzinpreisen zeigt sich, dass die Zukunft eher den erneuerbaren Energien gehören wird. Das gilt unter anderem für den Ausbau der Elektromobilität, aber auch für die Energiegewinnung für den Eigenbedarf und für Unternehmensprozesse. Außerdem entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, aus ihrem Zuhause ein Smart Home zu machen. Auch hierfür wird sehr viel Energie benötigt.

Es ist sinnvoll, diese über erneuerbare Energien zu generieren, denn die Preise für Öl, Gas und Benzin werden bald so hoch sein, dass sie sich kaum noch jemand leisten kann. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist somit eine Investition in die Zukunft und dient der Vermeidung hoher Kosten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.

Wer schon heute in erneuerbare Energien investiert, muss sich um die steigenden Preise bei den fossilen Energieträgern keine Gedanken mehr machen. Zudem sind die Investitionen dann bereits abgeschlossen, wenn andere auf die erneuerbaren Energien umsteigen, weil die Preise für fossile Energieträger zu stark angestiegen sind. Sobald das der Fall sein wird, dürften die Preise für Photovoltaikanlagen und erneuerbare Energien spürbar ansteigen, da die Nachfrage rapide anwachsen wird. Wohl dem, der dann bereits vorgesorgt hat. Es spricht somit viel dafür, frühestmöglich aktiv zu werden und den Wechsel zu den erneuerbaren Energien zu vollziehen.

Fazit

Es ist auf vielfältige Weise möglich, über erneuerbare Energien einerseits Geld einzusparen und andererseits Gewinne damit zu erzielen. Damit das funktioniert, ist jedoch ein konkreter Plan erforderlich. Deswegen sollten sich Interessierte zeitnah mit dem Thema auseinandersetzen und einem genauen Anbietervergleich durchführen. So lassen sich leicht geeignete Technologien finden und die Finanzierung realisieren. Durch die hohe Langlebigkeit und Verlässlichkeit der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien profitieren die Verbraucher langfristig davon und können dauerhaft Geld einsparen und verdienen. Trotzdem ist es wichtig, sich mit den neuen Technologien und Entwicklungen zu beschäftigen. So können eventuell nötige Anpassungen an den Anlagen vorgenommen und neue, heute noch nicht verfügbare Technologien in der Zukunft genutzt werden.