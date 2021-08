Energieabrechnung-Software: wieso SAP IS-U doch rLM-Individualkunden abrechnen kann

Wer für die Energieabrechnung Software wie SAP IS-U einsetzt wird viele Standardfälle abhandeln können. Spannender wird es, wenn man im Marktsegment der rLM-Kunden (rLM = registrierende Lastgangsmessung) unterwegs ist. Für SAP IS-U ist die Abrechnung von rLM-Konstrukten eigentlich eine Selbstverständlichkeit – jedoch entstehen immer häufiger Herausforderungen durch die vertraglichen Sonderanforderungen zur Preisbestimmung der Kunden sowie das eingesetzte Messkonzept. Die GETEC GRUPPE kann ein Lied davon singen – und auch davon, wie man den gordischen Knoten durchschlagen kann.



Energieabrechnung für rLM-Individualkunden

Die Energieanbieter haben es nun wirklich nicht einfach. Ihre Kunden haben oft völlig unterschiedliche Situationen, in welche sie Energie in ihre Produktionsprozesse und Business Cases einfließen lassen. Während die Kunden mit Standardlastprofilen (SLP) meist einfacher strukturierte Anwendungen haben, nimmt die Komplexität bei rLM-Kunden mit höheren Abnahmemengen vielfach zu. Nicht nur, dass die Energiebeschaffung am Markt komplexer wird und Bezugspreise in die Preiskalkulation einfließen können, die rLM-Individualkunden erzeugen teilweise auch selbst Energie, die in der Energieabrechnung (rLM-Abrechnung Strom / Gas) von der Software berücksichtigt werden soll.

Die Energieabrechnung in der GETEC GRUPPE

Die GETEC GRUPPE umfasst heute eine Reihe von Unternehmen, welche Energiedienstleistungen vom Energie-Contracting bis zu dezentralen Energielösungen erbringen. Die GETEC ENERGIE GmbH fokussiert auf intelligente Energiedienstleistungen, während die GETEC green energy GmbH regenerative Energielösungen bedient. Die GETEC net GmbH betreibt Arealnetze, erbringt Netzdienstleistungen und stellt Lösungen für das Smart Metering bereit.

SAP IS-U: Im Standard ist vieles möglich

… aber eben nicht alles. Die Kopplung von Energiepreisen an Marktpreise und die Abrechnung von selbst erzeugter Energie zum Beispiel. Aber selbst wenn es möglich wäre, bleibt die Frage offen, wann der nächste rLM-Individualkunde unter Vertrag kommt und seine Besonderheiten auf den Tisch legt. Hier kommt ein neuer Mitspieler auf das Feld: Die PALMER AG.

Aufgrund der langjährigen Expertise als IT-Manufaktur, wurden für Energieabrechnungen sogenannte „Use Cases“ geschaffen, die Energieabrechnungen (rLM-Abrechnung Strom / Gas) individuell konfigurieren lassen und so auf die fachlichen Anforderungen der GETEC reagieren.

Energieabrechnung in der Praxis: Use Cases, die konventionelle Software ins Schleudern bringen

Die Use Cases von rLM-Individualkunden sind vielfach komplex, doch nicht immer. Und manchmal beginnen diese sehr simpel und werden mit den geschäftlichen Erfolgen der Kunden plötzlich vielschichtig und sind in der Energieabrechnung von der Software nicht mehr zu bewältigen.

Use Case: konstanter Stromverbrauch im Betrieb

Ein einfacher Fall für die Energieabrechnung: der Betrieb des Kunden hat einen jährlich in etwa gleich bleibenden Energieverbrauch. Nehmen wir als Beispiel einen Bäckereibetrieb, welcher mit seinen Backöfen pro Jahr 2,5 Mio kWh verbraucht. Hier kann der Versorger mit dem Kunden einen festen Preis vereinbaren, der monatlich mit seinem Lastgang abgerechnet wird. Aus dem Lastgang lassen sich die Verbrauchsmengen und die Lastspitzen erkennen.

Die Wirkarbeit wird mit einem Festpreis bewertet. An dieser Stelle könnte der Grundpreis als zeitabhängige Pauschale gestaltet werden. In der Energieabrechnung im Rahmen der rLM-Abrechnung Strom werden auch staatliche Umlagen und Abgaben berechnet.

Besonderheiten

Einen Sonderfall gilt es abzubilden: dies sind die Netzentgelte. Diese Daten entstehen außerhalb der Anwendung und werden im Standard von SAP IS-U nicht in die Anwendung geholt.

Lösung

Hier wird eine Schnittstelle gemäß INVOIC der Bundesnetzagentur benötigt, um die Daten ins System zu importieren. Die PALMER AG nutzt die REPTOR-Lösung, um die Daten aus der INVOIC auszulesen. Im Fall der Hochrechnung werden die Netzentgelte über einen WebService angefragt.

Handling

Der Rechnungsversand erfolgt im Regelfall postalisch oder elektronisch. Im letzteren Fall sind neben dem Versand per E-Mail weitere Formate wie etwa ZUGFeRD oder auch das identische französische offene E-Rechnungsformat Factur-X als PDF-Formate zu unterstützen.

Use Case: Kopplung des Energiepreises an die Energiebörse

Wechseln wir von der Belieferung mit Strom zur Belieferung mit Gas. In diesem Fallbeispiel handelt es sich um einen rLM-Kunden als Betreiber von Contracting-Anlagen, welcher vom Versorger Gas bezieht und dieses nach Konvertierung seinerseits Kunden mit Wärme beliefert.

Besonderheit

In diesem Beispiel wird bei der Energieabrechnung der Energiepreis für die abgenommene Menge von der Software als indexbasierter Preis an die Preisentwicklung der Energiebörse gekoppelt. Diese Bindung hat für jeweils einen Monat Gültigkeit. Zusätzlich kann eine Handlingfee berechnet werden. Weiter werden in diesem Sonderfall aus externen Systemen die Preisdaten bereitgestellt. Der Import der Preisdaten steht im Standard von IS-U nicht zur Verfügung.

Lösung

Die PALMER AG hat im Rahmen von Standarderweiterungsmöglichkeiten im IS-U, die Abrechnung von Termin- und Spotmarktgeschäften möglich gemacht. Die dafür benötigten Energiemengen und Kosten werden von GETEC bereitgestellt und monatlich über die eigens entwickelte KISTERS Schnittstelle eingespielt. Zur Verwaltung der ganzen Daten wurde ein Abrechnungscockpit entwickelt.

Use Case: Energieabrechnungen für Leerstände

Leerstände in Mietobjekten sind aufwändig und teuer in der Energieabrechnung. Dies rührt daher, dass für die Leerstände die Rechnungen der Grundversorger bzw. Ersatzversorger bearbeitet werden müssen.

Besonderheiten

Die Leerstände reichen in den meisten Fällen über die Grenzen des Geschäftsjahres hinaus. Daher sind die Rechnungen der Grundversorger bzw. Ersatzversorger in diesen Fällen auf mehr als ein Geschäftsjahr aufzuteilen.

Lösung

Die individuelle Ausprägung für IS-U sieht vor, dass die SLP-Anlagen eine Stichtagsabrechnung zum 31.12. des Jahres erhalten. Den angerissenen Monaten werden Pauschalen anstelle von Verbräuchen zugeordnet. Für ein Kalenderjahr wird eine Sammelrechnung für alle Leerstandsobjekte erstellt. Umgekehrt werden Objekte, deren Leerstand unter Jahr endet, erst zum Ende des Kalenderjahres abgerechnet. Die PALMER AG generiert eigene Tariftypen und kann so die Energieabrechnungen komplett im SAP IS-U Standard abbilden.

Use Case: Kundenanlagen & Mieterstrommodelle

Dieses Fallbeispiel sieht vor, dass in einigen Wohnobjekten einer Wohnungsgenossenschaft Photovoltaik-Anlagen Strom liefern. Zusätzlicher Strombedarf wird aus dem öffentlichen Stromnetz gedeckt.



Besonderheiten

Die Photovoltaikanlage ist als Hauptanlage mit Zweirichtungszähler zu sehen, während die Wohneinheiten als Nebenanlagen zu sehen sind, die eigene Messtechnik besitzen, jedoch nicht als Marktlokationen anzusehen sind.

Herausforderung

Die Herausforderung liegt weniger in der Abrechnung, sondern eher bei der Automatisierung der Mieterwechselprozesse und dem Umgang mit fremdbelieferten Kundenanlagen. Hierzu wird dem Netzbetreiber die Marktlokation bekannt gemacht, welche den GPKE- und GeLiGas-Prozessen unterliegt.

Lösung & Ausprägung

Die Energieabrechnung berücksichtigt die selbst erzeugte Energiemenge der Hauptanlage sowie den jeweiligen Residualverbrauch. Mit der Verteilung auf die Nebenanlagen werden auch eventuelle Begünstigungen aus der EEG-Umlage berücksichtigt. Dies macht deutlich, dass Energie-Abrechnung sowohl einfache wie hochkomplexe Szenarien umfassen kann. Die vorgestellten Use Cases mit ihrer spezifischen rLM-Abrechnung Strom / Gas und viele weitere Fallbeispiele, sind sicher gelebte Praxis. Hier hat es sich die GETEC GRUPPE einfach gemacht und ihre Cases von der PALMER AG für SAP IS-U ausprägen lassen.

Was leistet ein Prozessdienstleister?

Die Frage würde sich hier gar nicht aufdrängen, wenn die oben skizzierten Use Cases nicht auch in der täglichen Praxis umgesetzt werden müssten. Im Falle der GETEC GRUPPE setzte diese auf die jeweilige Aufgabe zwei spezialisierter Unternehmen, welche die Prozesse der GETEC GRUPPE umsetzten:

Umsetzung der Prozesse als Ausprägung von SAP IS-U: Die systemseitige Abbildung wurde an die PALMER AG vergeben.

Operative Abrechnung: Mit der Umsetzung der Abrechnung im Tagesgeschäft betraute die GETEC GRUPPE die NEA GmbH – einschließlich aller Service-Prozesse.

Beide Unternehmen gehören zur etablierten PALMER GRUPPE und brachten Erfahrung in der Kooperation in vergleichbaren Projekten mit, wodurch sich die GETEC GRUPPE auch den Übergang in den reibungslosen Echtbetrieb sicherte.

