Drahtbiegemaschinen: Definition, Anwendungsbereiche, Anforderungen

Drahtbiegemaschinen bringen Draht in großer Zahl und aus unterschiedlichen Materialien in nahezu jede gewünschte Form. Entsprechend sind sie für viele Wirtschaftszweige und Branchen unverzichtbar. Häufig sind individuelle Lösungen für spezielle Projekte gefragt, weswegen Klein-, Mittel- und Großserien gleichermaßen gefragt sind. CNC-Drahtbiegemaschinen sind für dreidimensionale Modelle geeignet und auch spezielle Anforderungen für die Weiterverarbeitung können durch Drahtbiegemaschinen erfüllt werden. Wichtig ist es, auf verlässliche und professionelle Anbieter zu setzen. Welche Relevanz Drahtbiegemaschinen für die Wirtschaft haben und worauf es beim Einsatz zu achten gilt, erklärt dieser Artikel.



Definition: Die Bedeutung von Draht für Unternehmen

Unternehmen sind für ihre Projekte und Produkte auf hochwertigen Draht sowie CNC Drahtbiegeteile in unterschiedlichen Formen angewiesen. Deswegen arbeiten sie mit Firmen zusammen, die hochwertige Drahtbiegemaschinen einsetzen. Hierdurch ist einerseits sichergestellt, dass große Mengen an Draht verarbeitet werden können und dass die Möglichkeit besteht, selbst außergewöhnliche Formen zuverlässig und in gleichmäßiger Art in Form zu bringen. Gerade bei der Produktion von Wirtschaftsgütern kommt es darauf an, dass die verwendeten Materialien eine hohe Qualität besitzen und einheitlich sind.

In unterschiedlichen Branchen wird Draht für jeweils andere Komponenten benötigt. In Fahrzeugen spielt er beispielsweise als Achsen, Schließbügel und Schenkelfedern eine wichtige Rolle. Wenn es hingegen um das Thema Bauen geht, werden vor allem Klemmbügel und Verbundenadeln benötigt. Die Agrar- und Forstwirtschaft setzt hingegen auf Weinbergklammern, Obstbaumklammern und Verbissschutzspiralen, mit denen Jungpflanzen geschützt werden. Des Weiteren lassen sich aus Draht Körbe und Infusionsständer für die Pharmaindustrie, Rollladenketten und ausziehbare Endklammern für den Rollladenbau sowie Transportwagen, Gestelle und Warenträger für die Logistik anfertigen. Somit ist es dank Drahtbiegemaschinen möglich, unterschiedliche Produkte und Formen herzustellen, die ganz verschiedenen Unternehmen ihre Arbeit erleichtern.

Anwendungsbereiche: In diesen Branchen sind die Produkte von Drahtbiegemaschinen unverzichtbar

Es gibt eine Vielzahl von Branchen, die ohne die von Drahtbiegemaschinen hergestellten Drähte gar nicht arbeiten könnten. Insbesondere die Automobilindustrie ist darauf angewiesen, hochwertige Drähte einzusetzen und in unterschiedliche Formen bringen zu können. So werden in Scheinwerfern beispielsweise andere Drähte benötigt als in Bremssystemen oder Kopfstützen. Sowohl bei den aktuellen Komponenten als auch bei Modellen und Entwürfen für zukünftige Fahrzeuge ist es daher unverzichtbar, dass die Automobilindustrie direkt oder indirekt auf Drahtbiegemaschinen zugreifen kann.

Eine weitere große Branche, die ohne Drahtbiegemaschinen nicht wirtschaften könnte, ist die Baubranche. Sowohl bei der Bausicherung als auch bei der Bauisolierung spielt Draht eine extrem wichtige Rolle. Einige Drahtbiegeteile sind in 2D konzipiert, in vielen Umfeldern werden aber auch 3D Varianten benötigt. Gerade für Sicherheitsaspekte im Bereich der Abstütz- und Tragesysteme ist die Baubranche auf Hilfe durch Drahtbiegemaschinen angewiesen. In der Forstwirtschaft spielen Drahtseile beispielsweise im Wein- und Obstbau eine Rolle, aber auch der Landschafts-und Gartenbau profitiert von ihnen.

Des Weiteren sind Drahtteile in der Chemietechnik und Pharmaindustrie unverzichtbar. So werden sie in Laboratorien benötigt und auch Forschungseinrichtungen könnten ohne Drähte nicht arbeiten. Das betrifft Infusionsständer für den täglichen Einsatz ebenso wie spezielle Komponenten für Reinräume. In der Logistik schließlich werden unterschiedliche Körbe und Warenträger benötigt, die ohne speziell geformte Drähte gar nicht vorstellbar wären. Eine funktionierende Wirtschaft ist somit nur mit Drähten und somit indirekt mit funktionierenden Drahtbiegemaschinen möglich.

Individualität ist gefragt

Eine typische Eigenschaft von Drahtbiegemaschinen ist, dass sie ein Höchstmaß an Individualität bieten. Grundsätzlich ist es möglich, Drahtbiegemaschinen so einzustellen, dass sie Draht in jede gewünschte Form bringen. Je nach Komplexität des Projekts und des gewünschten Modells ist dies einfacher oder komplizierter umsetzbar. Gerade im Bereich Forschung und Weiterentwicklung ist es jedoch erforderlich, nicht nur auf Standardgrößen und Standardmaße zugreifen zu können. Neue Modelle und Ideen brauchen häufig veränderte Bauteile und Komponenten. Diese lassen sich besonders effizient, schnell und hochwertig mit verlässlichen Drahtbiegemaschinen herstellen.

Hierbei sind individuelle Formen bei Draht in nahezu allen Branchen und bei Unternehmen vielfältiger Größen anzutreffen. Ein junges Startup, das eine zukunftsweisende Geschäftsidee hat, benötigt ebenso individuell geformte Drähte wie ein etablierter Großkonzern, der eine neue Produktpalette ausprobieren oder ein bestehendes Produkt weiterentwickeln möchte. Die Drahtbiegemaschinen sind hierbei so vielfältig und anpassungsfähig, dass für all diese unterschiedlichen Anforderungen jeweils passende Lösung angeboten werden können.

Klein-, Mittel- und Großserien

In der Praxis benötigen Unternehmen Klein-, Mittel- und Großserien. Ein junger Betrieb, der sich am Markt erst etablieren muss, wird keine großen Stückzahlen produzieren, sondern zunächst mit kleinen Serien anfangen. Betriebe, die sich bereits etabliert haben, werden hingegen eher mittelgroße Serien benötigen, um der wachsenden Nachfrage gerecht werden zu können. Wenn sich aus einem Betrieb ein Konzern entwickelt hat, der viele Stammkunden hat und eine hohe Nachfrage bedienen muss, werden zudem Großserien benötigt. All diese verschiedenen Aufgaben lassen sich mit Drahtbiegemaschinen grundsätzlich erledigen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die Stückzahl deutlich auf den Preis der jeweiligen Drahtteile auswirkt. Wenn Drahtbiegemaschinen für kleine Serien in Beschlag genommen werden und immer wieder neu angepasst werden müssen, geht dies mit großem Aufwand einher. Entsprechend sind kleine Serien und individuelle Formen recht kostspielig. Wenn sich jedoch ein Produkt bewährt und eine neue Idee durchsetzt, können die so getesteten Formen in Großserien hergestellt und flächendeckend eingesetzt werden. Die Nutzung einer Kleinserie kann also durchaus eine Investition sein, aus der sich später lukrative Großserien ergeben. Grundsätzlich sollten Drahtbiegemaschinen daher für alle Formen der Serienproduktion eingesetzt werden.

Das Besondere an CNC Drahtbiegemaschinen

Es gibt klassische Formen, die Drahtbiegemaschinen standardmäßig herstellen. Diese lassen sich relativ leicht und zeitsparend umsetzen, weswegen keine speziellen Anforderungen erforderlich sind. Vor allem bei etablierten Produkten, die in großer Zahl am Markt verkauft werden, werden häufig klassische Komponenten benötigt. Es sind eher neue Konzepte und Modelle, die außergewöhnliche Formen und neue Herangehensweisen notwendig machen.

Für letztere bieten sich CNC Drahtbiegemaschinen an. Mit diesen ist es möglich, 3D Modelle zu erstellen, bei denen Draht in Formen gebracht wird, die am Markt eher unüblich sind. Ein solches Modell kann einerseits zur Präsentation einer neuen Idee genutzt werden, häufig geht es jedoch darum, Testserien zu erstellen und zu schauen, ob sich eine Idee durchsetzt. CNC Drahtbiegemaschinen arbeiten mit modernen, digitalen Technologien und machen es möglich, ganz außergewöhnliche Drahtbiegeprojekte zu realisieren. Das gilt allerdings nur, wenn hochwertige Geräte von verlässlichen Anbietern zum Einsatz kommen.

Besondere Anforderungen an Draht

Draht ist nicht gleich Draht. Deswegen müssen vor Produktionsbeginn unterschiedliche Fragen geklärt werden. So stehen beispielsweise unterschiedliche Materialien zur Auswahl, auf die Unternehmen zurückgreifen können. Während einige mit Edelstahldraht und Stahldraht wunderbar arbeiten können, sind andere auf Federstahldraht angewiesen. Letzteren gibt es in verschiedenen Güteklassen wie SL, SM, SH und DH, die für jeweils andere Einsatzgebiete besonders geeignet sind. Wieder andere Betriebe benötigen Draht aus Aluminium, Kupfer oder Messing. Diese unterschiedlichen Materialien stellen jeweils andere Anforderungen an die Drahtbiegemaschinen und bringen jeweils andere Eigenschaften mit.

Des Weiteren gibt es verschiedene Verfahren, mit denen Draht bearbeitet und veredelt werden kann. Hierzu gehören unter anderem das Gleitschleifen, das Sandstrahlen und eine Pulverbeschichtung. Anderen ist es wichtig, dass die Drähte galvanisiert oder feuerverzinkt sind. In den meisten Fällen geht es bei solchen Verfahren darum, die Qualität des Drahts zu erhöhen und für mehr Sicherheit im Einsatz zu sorgen. Wenn der Draht beispielsweise mit hohen Temperaturen gut zurechtkommt, kann er in anderen Bereichen verwendet werden, als wenn er relativ schnell schmilzt oder Rost ansetzt. Abhängig vom Einsatzgebiet müssen daher spezielle Verfahren eingesetzt werden, die über das reine Biegen von Draht hinausgehen.

Auf Anbieter mit Erfahrung setzen

Wer hochwertige CNC Drahtbiegeteile benötigt, sollte auf die Fachkompetenz und Erfahrung professioneller Anbieter setzen. So ist es praktisch, wenn ein Unternehmen über einen Maschinenpark verfügt, in dem mehrere Dutzend Drahtbiegemaschinen zu finden sind. So können einerseits große Stückzahlen realisiert und andererseits verschiedene Projekte parallel umgesetzt werden. Das erhöht die Effizienz und stellt sicher, dass Unternehmen nicht lange auf benötigte Komponenten warten müssen. Als Schnittstelle zum Kunden bieten manche Anbieter auch das „Drahtbiegen nach Zeichnung“ an.

Des Weiteren gibt es Ein- und Zwei-Kopf-CNC-Drahtbiegemaschinen, die jeweils andere Aufgaben besonders gut erledigen. Auch können Maschinen mit unterschiedlichen Technologien zum Einsatz kommen. Beispielsweise sind die pneumatische Drahtbiegetechnik und die hydraulische Biegetechnik gängig. Außerdem entscheidet die Art der Maschine darüber, bis zu welchem Durchmesser ein Draht gebogen werden kann. Wenn ein Unternehmen täglich mehrere Tonnen Draht biegt, kennt es sich mit den verschiedenen Anforderungen der einzelnen Materialien hervorragend aus und besitzt sehr viel Erfahrung im Umgang mit den diversen Komponenten. Entsprechend ist es dringend angeraten, auf hochwertige Dienstleister zu setzen, wenn Drahtbiegeteile in exzellenter Qualität benötigt werden.

Fazit

So wie sich die Unternehmen und die Wirtschaft weiterentwickeln, so durchlaufen auch die Anbieter von Drahtbiegeteilen eine kontinuierliche Evolution. Die heutigen CNC Drahtbiegemaschinen bieten Möglichkeiten, die die klassischen Drahtbiegemaschinen nicht bereitstellen konnten. Entsprechend ist es wichtig, den eigenen Bedarf genau zu bestimmen und zu schauen, welche Art von Drahtbiegemaschinen benötigt werden. Hierbei hängt es davon ab, wie groß die benötigte Serie ist und welche zusätzlichen Bearbeitungsschritte verwendet werden sollen. Wenn ein hochwertiger Anbieter mit erstklassigen Drahtbiegemaschinen ausgewählt wird, steht einer reibungslosen und erfolgreichen Produktion mit Drahtbiegeteilen nichts mehr im Weg.