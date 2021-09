Chubb und ECE: IoT-Sensorlösung gegen Wasserschäden in Shopping Center

Wenn ein Wasserschaden auftritt, ist eine schnelle Behebung ausgesprochen wichtig. Mit jeder weiteren Sekunde, in der das Wasser austritt, können weitere Schäden an Einrichtungsgegenständen und an der Bausubstanz entstehen. Das Problem besteht häufig jedoch darin, dass der Schaden erst spät entdeckt wird. Um dies zu vermeiden, hat die Chubb European Group SE – ein auf den Unternehmensschutz spezialisierter Anbieter – in Zusammenarbeit mit der ECE – dem Betreiber des entsprechenden Gebäudes – in einem Münchner Shopping Center nun eine Sensorlösung für den Schutz vor Wasserschäden installiert. Dafür kommen hochwertige IoT Sensoren zum Einsatz, die die auftretende Feuchtigkeit bereits frühzeitig erkennen.



IoT Sensoren für den Schutz vor Wasserschäden – ein Gemeinschaftsprojekt von Chubb und ECE

Das Projekt wurde im Olympia-Einkaufszentrum München (OEZ) umgesetzt. Dieses hat schon öfters eine Vorreiterrolle in der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland eingenommen. Bei der Eröffnung 1972 handelte es sich hierbei um eines der ersten großen Einkaufszentren in der Bundesrepublik.

Das Projekt: das Shopping Center der ECE

Bis heute stellt das Shopping Center mit einer Fläche von rund 56.000 Quadratmetern eines der größten Einkaufszentren Bayerns dar. Der Betreiber ist die ECE Group. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das auf Immobiliendienstleistungen und Fondsmanagement spezialisiert ist. Im Shopping Center sind viele verschiedene Geschäfte angesiedelt – von Bekleidungsläden über Juweliere bis hin zu Drogerien. Für all diese Unternehmen kann ein Wasserschaden erhebliche Folgen haben. Die Feuchtigkeit kann die Waren komplett zerstören und auf diese Weise Schäden in Millionenhöhe verursachen. Doch auch direkt für die ECE kann ein Wasserschaden schwerwiegende Probleme verursachen. Um diesen zu beheben, sind kostspielige Reparaturmaßnahmen notwendig, die außerdem den laufenden Betrieb stören. Aus diesem Grund hat sich die ECE dazu entschlossen, für einen besseren Schutz vor Wasserschäden im Gebäude zu sorgen.

Die Umsetzung durch Chubb: modernste Technik durch IoT

Mit der Umsetzung dieses Projekts hat die ECE die Chubb European Group SE beauftragt. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, das auf den Unternehmensschutz spezialisiert ist. Daher handelt es sich hierbei um genau den richtigen Partner für die Umsetzung. Chubb setzte bei der Umsetzung auf IoT – das Internet der Dinge. Zu diesem Zweck kamen verschiedene IoT Sensoren zum Einsatz. Dabei gibt es unterschiedliche Ausführungen. Es gibt beispielsweise IoT Sensoren für die Kontrolle von Wasserständen, der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit. Hierbei handelt es sich um digitale Messgeräte, die mit einer elektronischen Steuerungseinheit verbunden sind und die sich außerdem an das Internet anschließen lassen. Die IoT Messgeräte, die Chubb für diese Aufgabe einsetzte, können die Messwerte deshalb an ein zentrales System übermitteln, das die einzelnen IoT Sensoren steuert. Chubb installierte hierfür außerdem eine Software, die die Werte kontrolliert und bei Auffälligkeiten eine automatische Benachrichtigung auslösen kann – beispielsweise per SMS oder per E-Mail. Auf diese Weise ist es möglich, die zuständigen Mitarbeiter der ECE sofort auf das Problem aufmerksam zu machen. So können diese das Shopping Center aufsuchen und den Schaden schnell beheben.

Frühwarnsystem für eine effektive Schadensprävention

Die von Chubb eingesetzte IoT Technik eignet sich hervorragend als Frühwarnsystem vor Wasserschäden. Die IoT Sensoren kontrollieren die Werte fortlaufend und übermitteln sie an das zentrale Steuerungssystem. Dieses wertet die Messergebnisse in Echtzeit aus. Kommt es hierbei zu Unregelmäßigkeiten, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung an die Mitarbeiter der ECE. Durch die IoT Technik von Chubb vergehen zwischen der Detektion des Schadens und dem Beginn der Maßnahmen normalerweise nur wenige Minuten. Das reduziert den Umfang der Schäden deutlich.

Pilotprojekt für weitere IoT Lösungen im Bereich der Schadensprävention

Die Zusammenarbeit von Chubb und ECE stellt ein Pilotprojekt dar. Die ECE ist dauerhaft auf der Suche nach intelligenten Lösungen für den Schutz der von ihr verwalteten Gebäude. Die Nutzung der IoT Sensorik eignet sich hierfür hervorragend. Und mit Chubb hat die ECE einen hervorragenden Partner für diese Aufgabe gefunden. Daher stellt die Verwendung von IoT auch für die weiteren Einkaufszentren der ECE eine sinnvolle Lösung dar, um den Schutz vor Wasserschäden zu verbessern.

Kontakt

Kontaktdaten:

Chubb European Group SE

Kerstin Hartung Alexandre

Baseler Strasse 10

60329 Frankfurt am Main