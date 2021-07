Bürkerts Kunststoffspritzgusstechnik: Fortschritt für die Kleinserienproduktion

Die Produktion von Kleinserien erscheint vielen Betriebsstätten als unwirtschaftlich und aufwendig. Bürkerts Kunststoffspritzgusstechnik erleichtert nun die Herstellung von Serien von 250 bis 250.000 Stück durch ein standardisiertes System mit Baukastenprinzip. Die größte Anforderung an Bürkert war bei der Entwicklung des Systems die Niedrighaltung der Fertigungskosten.



Die Kunststoffspritzgusstechnik von Bürkert: ein modulares Werkzeugsystem

Bürkert hat mit seiner Kunststoffspritzgusstechnik eine Neuerung der Fluid Control Systems entwickelt. Flüssige und gasförmige Medien können dank des neuen Werkzeugsystems nun noch besser überwacht und reguliert werden. Die Anpassung sämtlicher Systeme erfolgt schneller und kostengünstiger und wird somit besonders für die Serien- und Kleinserienproduktion attraktiver.

Die Präzision von Systemen steht bei Bürkert im absoluten Fokus. Damit diese erreicht werden kann, müssen bei Verfahren wie etwa der In-Vitro-Diagnostik die Werkstoffqualität und die Spülbarkeit der Geräte ständig kontrolliert und verbessert werden. Dabei liefert die Kunststoffspritzgusstechnik von Bürkert einen wichtigen Beitrag zu der genauen Verteilung von Flüssigkeiten und Gasen. Die Gusstechnik ist zwar standardisiert, da sie aber aus einzelnen Bausteinen besteht, kann sie flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden und ist daher in vielen Bereichen anwendbar. So werden Projektlaufzeit und Investitionskosten reduziert, hohe Qualität und Agilität bleiben erhalten. Das Ergebnis ist ein einsparendes und dennoch funktionales Komplettsystem.

Effizient zum Kunststoffprozess: Bürkerts Kunststoffspritzgusstechnik

Die Fertigung sowie die Planung ereignen sich bei Bürkert unter einem Dach:

Beratung und Planung

Werkstoffauswahl und -qualifizierung

Bauteilentwicklung

Prototyping und Simulation

Konstruktion der Formen inkl. Technikum und Fertigung in der eigenen Kunststoffspritzerei

finden allesamt bei Bürkert statt. Durch die Abfertigung vieler Schritte des Prozesses an einem Standort, entsteht ein kosteneffizienterer Ablauf und ein engerer Kontakt zwischen Kunde und Beratendem.

Modifizierter Umgang mit Kleinserien durch die Kunststoffspritzgusstechnik

Gewöhnlich ist die Kleinserienproduktion ein unliebsames Feld für Fertigungsbetriebe, für kleine Stückzahlen wird viel Geld für die Anpassung von Systemen ausgegeben und es stellt sich häufig die Frage der Kosten-Nutzen-Abwägung. Einer höheren Qualität und Anpassungsfähigkeit steht eine gute Wirtschaftlichkeit im Wege. Bürkerts System ist dank seines modularen Aufbaus flexibler. Statt dem gesamten Stahlgerüst werden hier nur einzelne Aluminium-Einsätze angepasst, folglich ergibt sich ein schneller Umbau und eine frühere Inbetriebnahme des neuen Systems.

Bürkert als Experte des Gebiets Fluidtechnik

Wie in den meisten Branchen sind es auch in der Fluidik die Details, die den Unterschied machen. Der Kunststoffspritzgusstechnik von Bürkert kommt vor allem die 40-jährige Erfahrung des Unternehmens zu Gute. Einzelheiten, wie eine regelmäßige und nachhaltige Systemreinigung etwa sind entscheidend. Auch die Versorgung unterschiedlicher Medien darf nicht zu kurz kommen: Druck, Temperatur, Durchfluss und Partikelgehalt von gasförmigen und flüssigen Materialien müssen ständig kontrolliert werden. Zusätzlich ist Bürkert eine ressourcenschonende Arbeitsweise wichtig, die für die Mitarbeiter zu jeder Zeit ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren kann.

Bürkert: Fluid Control Systems seit 1946

Die Bürkert Kunststoffspritzgusstechnik ist eine der neusten Lösungskonzepte aus dem Hause Bürkert, das seinen Sitz in Ingelfingen in Süddeutschland hat. Über 3.000 Mitarbeiter werden dort und in 36 anderen Nationen beschäftigt, international ist das Unternehmen breit aufgestellt und kooperiert mit diversen Partnern. Im Mittelpunkt steht bei Bürkert der Kunde und seine Zufriedenheit, außerdem eine Denkweise, die über den Tellerrand sieht und bereit ist, ungewöhnliche und neue Wege zu gehen.