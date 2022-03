BSLBATT: ESS-Grid Batteriespeicher für mehr Strom-Unabhängigkeit

BSLBATTS hat mit seinem Produkt ESS-Grid B30 einen neuen Batteriespeicher entwickelt. Dieser kann die eigene Unabhängigkeit vom Strommarkt erhöhen und lässt sich sowohl für landwirtschaftliche Zwecke einsetzen als auch für Geschäfte, die eine eigene E-Mobilität anbieten wollen.

ESS-Grid B30: kostengünstige Energieversorgung

ESS-Grid B30 kombiniert Batteriespeichersysteme (BESS) mit erneuerbaren Energien. Das sorgt nicht nur für mehr Nachhaltigkeit, sondern macht sich auch in der Kostenstruktur bemerkbar. Steigende Strompreise können für Geschäftstreibende mittlerweile existenzbedrohende Umstände annehmen.

BSLBATT neueste Innovation speichert die von eigenen PV-Anlagen erzeugte Energie und stellt sie in Bedarfszeiten zur Verfügung. Das Batteriesystem zeichnet sich durch eine besondere Umweltverträglichkeit aus und liefert über ein Mikronetz zuverlässig Energie. So können Anwender unabhängiger von schwankenden Strompreisen werden. Das Unternehmen ist zudem in der Lage seinen Kunden durch seine LiFePo4-Zelltechnologie eine zehn Jahres Garantie für die Leistungsfähigkeit des Systems zu versprechen.

Sehr flexibel und stark skalierbar

Die Leistungsfähigkeit des ESS-Grid B30 bewegt sich zwischen 30 kW und 138 kW. Dabei kann es in Intervallen von 30 kW und Volumina von 138 kW stetig ausgebaut werden. Die Kapazitäten sind bis auf 2,5MWh erweiterbar. Das serienmäßig inkludierte und intuitiv bedienbare BESS-Energiemanagementsystem kann verschiedene Nutzer und Produzenten darstellen und ausführen, unabhängig vom jeweiligen Ausstatter und Dienstleister. So werden Simulationen von Photovoltaik-Anlagen und Energiespeicher mittels Steuerungssoftware möglich.

Automatisierte Energiesteuerung

Die in der Software integrierten Machine Learning Algorithmen können in der Verbindung mit ESS-Grid B30 eine monatliche Reduzierung der Spitzenlasten ebenso ermöglichen, wie eine Optimierung der Eigennutzung. Die Lösung besteht aus mehreren 48V Li-Ionen-Batteriepacks, die auf LiFePo4 basieren, dem erwähnten Energiemanagementsystem, einem Umrichter, sowie einem klimatisierten Gehäuse. Dieses Ip54-Gehäuse ermöglicht auch Outdoor-Einsätze. Das System verfügt über ein Backup, das erweitert werden kann. In der Standard-Ausführung sind Peaking und Time of Use-Funktionen integriert.

Alles in einem Schrank

BSLBATT hat alle Funktionen von ESS-Grid B30 in einem 30kW PCS-Schrank konzentriert. Dieser beinhaltet eine Hybird mit einer Gleichspannung zwischen 250 und 520 V. Die 30kW Hybird PCS wandelt den 138 kWh Batteriestrang 400V AC-Strom um, um die Stromlast zu unterstützen. Ein PV-Strang lädt dabei den Batteriestrang tagsüber mit 30kW DC/DC auf. Sollten BESS und PV mal zu wenig Strom liefern, schalten ATS und STS direkt auf DG um.

Einsatz in der Landwirtschaft und E-Mobilität

Das Speichersystem bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Zu den naheliegendsten gehören die Landwirtschaft und die E-Mobilität. Agrarunternehmen sind auf einen möglichst störungsfreien Betrieb angewiesen. Insbesondere die Haltung von Nutztieren verlangt planbare Umstände. So dürfen z.B. Stromausfälle keine Rechtfertigung dafür sein, dass Kühe nicht gemolken werden können. Auch eine geregelte Luftzufuhr für Stalltiere muss immer gewährleistet sein. ESS-Grid kann hier wertvolle Hilfe bei der Notstromversorgung leisten, wann immer der normale Strom nicht verfügbar ist.

Aber auch Unternehmen aus dem Tourismusbereich und dem Einzelhandel zeigen zunehmend Interesse an der Technologie. Viele von ihnen möchten ihren Kunden gerne eigene Auflade-Stationen anbieten können. Um die hierbei erhöhte Energienachfrage etwas zu reduzieren, integriert ESS-Grid Strom aus Wind und PV-Anlagen. Dieser wird bei geringen Auslastungen zwischengespeichert und bei hoher Nachfrage zur Verfügung gestellt.