Avantra Enterprise Edition: Neue Lösungen für SAP-Anwender

Das Schweizer Unternehmen Avantra mit Hauptsitz in London gilt als führender Anbieter für Automatisierungslösungen im SAP-Bereich. Nun wurde mit der Avantra Enterprise Edition eine neue Plattform angekündigt.



Neue Avantra Enterprise Edition: Betriebsabläufe noch besser machen

Die Betriebsabläufe eines Unternehmens müssen sicher sein, sollen aber gleichzeitig möglichst umfassend automatisiert ablaufen. Nun wurde die Avantra Enterprise Edition aufgelegt und soll für die Sicherheit der Betriebsabläufe ebenso gewinnbringend sein wie für die Integration und Automatisierung derselben.

Dabei steht die Avantra Enterprise Edition ganz im Zeichen der Optimierung: Kundenzufriedenheit, Produktivität und Qualität der Leistungen eines Unternehmens sollen deutlich verbessert werden. Die Plattform ist dabei so ausgelegt, dass sie die Systemumgebung automatisch erkennt.

Dafür werden die grundlegenden Ansätze des maschinellen Lernens verwendet, die sich auf Algorithmen und feste Regeln stützen. Die Erkenntnisse, die seitens der Plattform gewonnen werden, werden über IT-Workflows an die passende Ressource geleitet.

Mehr Leistung mit der Avantra Enterprise Edition

Die Überwachung auf ITSM- und CMDB-Systeme wird erweitert, SAP-Daten können über den vollständigen IT-Stack genutzt werden. Die Systemtransparenz ist besser gegeben, außerdem integriert sich die neue Plattform schnell und nahtlos in den bestehenden IT-Workflow. Lösungen für Probleme werden nun proaktiv gefunden, noch ehe solche Probleme überhaupt eine reelle Bedrohung darstellen. Während vorher nur reagiert wurde, ist die betriebliche Produktivität und Ausfallsicherheit nun proaktiv gegeben.

Der CEO von Avantra, John Appleby, meinte dazu in einem Interview, dass SAP der Motor der Wirtschaft sei und dass die Weltwirtschaft nach der Pandemie nur dann in Gang gehalten werden könne, wenn ein beschleunigter Beitrag dazu geleistet werden würde.

Die neue Enterprise Edition setzt hier an und unterstützt die Teams in den Unternehmen dabei, ein strategisches Wachstum zu planen und für mehr Kundenzufriedenheit und Rentabilität zu sorgen.

Sicherheitslücken werden dabei ausgemerzt, diese verhindern laut Appleby die Erschließung der Zukunft. Künstliche Intelligenz und die Lösungen zum maschinellen Lernen sollen SAP-Kunden dabei unterstützen, sich auf die veränderten Marktbedingungen einzustellen und mit ihnen Schritt zu halten. Letzten Endes werden damit Innovationen gefördert, weil die Mitarbeiter in den Unternehmen deutlich zufriedener sind.

Ernsthafte Warnungen werden frühzeitig erkannt, Probleme können im Keim erstickt werden. Die neue Enterprise Edition bietet zahlreiche Features, mit denen sich genau die gewünschte Performance erreichen lässt.

Video: Verwalten von Betriebszeit und Ausfällen – Avantra is Always On German

Über Avantra

Das heute international gut aufgestellte Unternehmen Avantra wurde im Jahr 2000 gegründet. Gründungsort war in der Schweiz, Hauptsitz ist heute in London. SAP-Experten aus aller Welt unterstützen das Unternehmen, das Lösungen für den SAP-Bereich entwickelt. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, andere Firmen dabei zu unterstützen, deren Servicekosten so niedrig wie möglich zu halten.

Außerdem geht es um selbstheilende Systeme, die Probleme bereits erkennen, ehe sie zu solchen werden können. Ein zuverlässiger Systembetrieb ist laut Avantra die Voraussetzung für den Unternehmenserfolg. Außerdem wird die Compliance verbessert, Ausfälle des Systems minimiert. Avantra unterstützt damit aktiv die digitale Transformation und setzt den Kunden mit all seinen Wünschen stets in den Mittelpunkt. Besonders stolz ist man daher auch auf die hohe Kundenbindungsrate, die in der digitalen Welt ihresgleichen sucht.

