ANT Antriebstechnik GmbH: Reduzierung der Rüstzeiten

Die ANT Rüsttechnik GmbH hat jetzt den seinen bislang größten Neubau in Betrieb genommen. Das Unternehmen aus Schweinfurt präsentiert sich zudem als Hersteller innovativer Automationsmodule im Oktober dieses Jahrs auf der Motek.



ANT Rüsttechnik GmbH: Leistungsspektrum erweitert

Sowohl die Inbetriebnahme der neuen Halle als auch die Präsentation auf der Motek stehen im Fokus einer gelingenden Certified-Excellence-Partnerschaft mit Bosch Rexroth. Nach 30-jährigem Bestehen können die Kunden der ANT Rüsttechnik GmbH nun ein erweitertes Leistungsspektrum erwarten.

Erweiterung um ganze 25 Prozent

Mit der Erweiterung durch die neue Halle erhöht der Spezialist für Automationsmodule seine nutzbare Fläche für Fertigungen, Konfigurationen und Montagen. Der Neubau vergrößert die Fläche des Unternehmens um ganze 25 Prozent auf 2.670 qm. Der neugeschaffene Raum schafft Platz für zahlreiche neue Maschinen. Auch Maßnahmen für weitere Prozessoptimierungen werden nun umgesetzt. Die Rüstzeiten bei der Kommissionierung von sehr langen Kugelgewindespindeln zu reduzieren war ein besonders wichtiger Faktor für die ANT Rüsttechnik GmbH. „Die neue Halle ist der größte Neubau unserer Firmengeschichte“, so ANT-Geschäftsführer Mathias Keul. Sie bietet dem Unternehmen jetzt die Möglichkeit, die gesamte Produktionslinie konstant für die spezifische Endenbearbeitung von bis zu sechs Meter langen Kugelgewindetrieben vorgerüstet zu halten. „Gleichzeitig gewinnen wir dadurch an anderer Stelle unserer Produktion mehr Spielraum für andere Projekte. Unsere Kunden profitieren davon gleich mehrfach – durch unsere erneut verbesserte Verfügbarkeit mit größerer Lagerkapazität sowie eine höhere Flexibilität der Auftragsbearbeitung“, ergänzt der Geschäftsführer.

Mit dem Neubau sowie der neuen Maschinen ist das Schweinfurter Unternehmen in die Lage, in linear- und antriebstechnische Produkte umfangreicher und individuell bearbeiten zu können. So sind bei ANT bessere Umsetzungen einsatzfertiger Systemeinheiten für die Prozessautomatisierung möglich.

ANT auf der Motek

Der Neubau stellt für das Management ein Bekenntnis zum Standort Deutschland und zur Industrieregion Schweinfurt dar. Die Firmenleitung setzte ihren Fokus von Anfang an bei der Errichtung der Halle auf eine Beteiligung von Firmen und Dienstleister aus der näheren Umgebung. „Diese Vorgehensweise ist eine Analogie zu unserem Partner-Konzept, zu dessen tragenden Säulen ja ebenfalls der projektorientierte Einsatz befreundeter Spezialfirmen aus der Region gehört. Das sind Unternehmen, mit denen wir bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten und deren Kompetenzen wir in den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Steuerungs- und Programmiertechnik oder des Elektro-Engineerings und Schaltschrankbaus im Rahmen der Realisierung unserer Automatisierungslösungen einsetzen“, erläutert der Geschäftsführer. Das Partner-Konzept bildet die Grundlage für eine schnelle und wirtschaftliche Umsetzung von mehrachsiger und komplexen Systemlösungen für eine vollautomatisierte Handhabungs-, Prüf- und Montagetechnik.

Präsentation des Partnerkonzepts auf der Messe

ANT stellt seine Projektarbeit auch auf der Motek 2021 in Stuttgart vor. Hier werden, neben Präsentation des Partner-Konzepts, auch zahlreiche Produkte aus dem derzeitigen Portfolio von ANT gezeigt und erklärt. Portal-Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieben, die Spindelhubgetriebe und Kugelgewindetriebe sowie die Schnellhubgetriebe der Baureihe NG gehören zu den technischen Highlights des Schweinfurter Unternehmens.

Über die ANT Rüsttechnik GmbH

Derzeit versorgt ANT Antriebstechnik rund 500 Kunden mit System- und Prozesskomponenten für die Automatisierung. Der direkte Zugriff auf das komplette Bosch Rexroth-Sortiment an Linearführungen und Kugelgewindetrieben ist hierbei ein Alleinstellungsmerkmal von ANT. Der Mehrwert besteht zudem darin, dass sie Lineartechnik aus der Großserien-Produktion eines Global Players erhalten und gleichzeitig von der Nähe der Kunden profitieren.