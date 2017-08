Vexcash: Neuer IT-Standard bei Online-Krediten

Wenn man schnell einen Engpass überwinden muss: Dann finden Sie hier die Lösung dafür. Das Unternehmen Vexcash bietet seit 2011 Online-Kredite mit Sofortzusage an, die eine Wartezeit unnötig machen.

Kundenfreundliche Kurzzeitkredite von Vexcash

Wenn das Geld für eine wichtige Investition fehlt, hat Vexcash gute Kreditkonditionen und vor allem eine schnelle und kurzfristige Zusage zu bieten. Das Start-up aus Berlin gilt als Revolutionär im deutschen Kreditwesen. Innerhalb von nicht einmal einer Stunde erfolgt die Überweisung der Darlehenssumme auf das Konto der Kreditnehmer: Schneller geht es sonst nirgends. Hierfür werden Softwaresysteme eingesetzt, die sich an die Richtlinien der Bankenaufsicht halten und alle relevanten Daten wie Bonität berücksichtigen. Die sofortige Zusage ist nur mit der Identifikation des Kunden möglich. Darum arbeitet Vexcash mit E-Signature und einer Personenüberprüfung via Video.

Mit dem speziellen Kreditsegment orientiert sich das junge Kreditinstitut an den Anbietern im englischsprachigen Ausland. Das Darlehen wird nur für einen bestimmten Zeitraum beansprucht, der im Allgemeinen 30 Tage nicht überschreitet. In den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in Großbritannien sind diese Kredite mit kurzer Laufzeit – die hier maximal 90 Tage laufen – als PayDayLoan bekannt. Dort machen sie einen Jahresumsatz von rund 15 Milliarden US Dollar. Inzwischen gewinnt dieses Konzept auch in Deutschland an Bedeutung.

Die Entwicklung von Vexcash

2011 wurde die Vexcard Prepaid Instant Issuing Mastercard präsentiert, die eine Geldaufladung in Echtzeit erlaubt. Seitdem haben weitere Kundenwünsche und auch Recherchen im In- und Ausland dazu geführt, dass Vexcash sich stärker auf das Kreditgeschäft konzentriert. Der Firmengründer Manuel Prenzel hat mit seinem Team daran gearbeitet, für die deutschen Kunden attraktive Kurzzeitkredite anzubieten.

Hierfür waren verschiedene Schritte nötig:

Fachgespräche mit Banken fanden statt,

Juristen befassten sich mit der Thematik,

es kam zu Abstimmungen mit der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) bezüglich der Nachrangvergabe,

durch einen Austausch mit mehreren Kreditinstituten sollten mögliche Kooperationen ins Auge gefasst werden. Mit der Net-m Privatbank fand das Start-up seinen ersten Kooperationspartner.

Auch bei Kurzzeitkrediten ist Bonität ein wichtiger Knackpunkt

Es dauerte nicht lange, bis die Kunden das Angebot der Kurzzeitkredite für sich entdeckt hatten. Die Anträge nach einem kurzfristigen Kredit bei Vexcash häuften sich. Die typischen Kunden des Unternehmens haben bei der Bonität einen mittleren Score, was die Banker durch eine entsprechende Software im Handumdrehen feststellen können.

Grundlage für die Bonität sind die bisherigen Ausfälle und das Rückzahlverhalten bei länger laufenden Krediten, die das Ausfallrisiko auf die Kurzzeitkredite umrechnen. Die Schufa-Bonitätseinstufung ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Banken. Mit steigender Bonität verbessern sich die Chancen, dass der Kredit bewilligt wird.

Die Nachfrage nach Kurzzeitkrediten

Mit den Sofortkrediten mit kurzer Laufzeit traf Vexcash genau den Nerv der deutschen Verbraucher. Durch die einfach zu beantragenden Kredite konnte eine Lücke geschlossen werden, die bisher noch in Deutschland fehlte. Durch die hohe Nachfrage konnte das Unternehmen sehr viele Kunden gewinnen.

Die folgenden Punkte spielen dabei eine Rolle:

Umständliche Formalitäten entfallen beim Online-Kreditantrag,

der Zeitaufwand reduziert sich deutlich,

die Antragsteller erfahren sofort, ob der Kredit bewilligt wird.

Mit diesen Vorzügen konnte Vexcash eine Kundenzufriedenheit von mehr als 95 Prozent erreichen. Das liegt nicht nur daran, dass das Start-up Unternehmen als erster Anbieter von Kurzzeitkrediten bekannt ist, sondern die Beliebtheit basiert auch auf den zuverlässigen Reaktionen und dem vertrauensvollen Geschäftsgebaren von Vexcash.

Wichtige Details zum Kreditantrag

Wer einen Kredit benötigt, der sollte genau wissen, wie hoch der Betrag sein soll und welche Laufzeit gewünscht ist. Bei den Kreditinstituten erfährt man alle relevanten Details, von den Kreditzinsen bis hin zu Gebühren und zur genauen Vorgehensweise. Das ist nicht nur bei der Hausbank so, sondern auch bei den Online-Banken. Allerdings machen diese den Kreditantrag oft besonders einfach. Bei Vexcash ist nicht einmal mehr das Post-ident-Verfahren nötig, denn das Unternehmen hat für die Kunden eine noch bequemere Variante entwickelt: Die E-Signature und eine Video-Identifikation.

Abhängig vom Verwendungszweck und von der Darlehenssumme nimmt die Rückzahlung standardmäßig nur wenige Wochen in Anspruch. Für die längerfristigen Kredite gibt es oft bei den großen Banken gut Angebote, doch bei einem Kurzzeitkredit lohnt es sich, das Angebot von Vexcash genauer anzusehen.

Für die Banken unverzichtbar: Das Risikomanagement

Nur mit einem zuverlässigen Risikomanagement können sich die Kreditgeber absichern. Das gilt auch für das Unternehmen Vexcash. Prenzel hat verschiedene Banken kontaktiert, um mehr finanzielle Möglichkeiten zu haben und um das Ausfallrisiko zu reduzieren. Trotz des anfänglichen Interesses der Banken kam immer wieder die Sorge auf, dass man bei solchen Krediten mit einer hohen Ausfallrate rechnen muss.

Während einer Testphase war es möglich, diese Bedenken zu eliminieren. Mit dem speziellen Risikomanagement-System, das automatisch arbeitet, konnte man ohne großen Aufwand die Bonität und das Zahlungsverhalten der Kreditnehmer überprüfen. Genaue Analysen überzeugten letztendlich auch die potenzielle Partnerbank.

Was Kreditnehmer wissen müssen: Gebühren und individuelle Vertragsgestaltung

Das Start-up Vexcash hat eine Art Baukastensystem etabliert, bei dem sich die Kreditantragsteller nach Bedarf ein Paket zusammenstellen können. Viele Leistungen sind optional, was sich auf die Gebühren auswirkt. Jeder erhält den auf seine Bedürfnisse abgestimmten Service. Ein solches System gibt es mittlerweile auch bei anderen Banken.

Die immer häufiger bereitgestellten Online-Kredite überzeugen oft durch ihre günstigen Gebühren. Allerdings ist die Vergabe solcher Kleinkredite nur mit der geeigneten Software möglich. Diese hilft durch ihre Systematik, die vorgeschriebenen Standards einzuhalten und gleichzeitig das Verfahren zu beschleunigen. Zu diesem Zweck setzt das Team von Vexcash auf intelligente Softwareprogramme, die dabei helfen, sämtliche Abläufe im Rahmen der Kreditvergabe und Abwicklung vollautomatisch zu überwachen und effektiv zu steuern. Diese Technik macht es möglich, die Gebühren kundenfreundlich zu gestalten.

Die Pluspunkte von Vexcash

Als Kreditgeber kann das Start-up Unternehmen mit mehreren typischen Merkmalen punkten:

Vom Kreditantrag bis zur Gutschrift dauert es nur 30 Minuten,

die Bonitätsprüfung läuft automatisch ab,

mit E-Signature und Video-Identifikation sind die Formalitäten sofort erledigt.

Mit der Gutschrift innerhalb von einer halben Stunde liegt Vexcash weit vorne, wenn es um die Schnelligkeit bei der Kreditauszahlung geht. Diese Expressauszahlung macht den Kunden das Leben leichter.

Um das E-Signature-Verfahren durchzukriegen, war Einiges an Überzeugungsarbeit nötig. Noch immer gilt Deutschland als extrem bürokratisches Land, gerade wenn es um Geld und Bankgeschäfte geht. Grundsätzlich ist vom Gesetzgeber vorgegeben, dass ein Kreditvertrag erst dann gültig ist, wenn man seine Originalunterschrift daruntergesetzt hat. Genau hier gab es noch ein großes Hindernis, als Prenzel sein Konzept mit den Expresskrediten in die Wege leitete. Dabei lässt sich der Online-Kreditantrag in anderen Ländern schon länger sehr viel simpler abwickeln.

Vexcash war das erste Unternehmen in Deutschland, das gemeinsam mit dem Partnerunternehmen WebID den Grundstein für die E-Signature-Vorgehensweise setzte. Damit war das Projekt einen guten Schritt weiter, denn der zügigen Online-Kreditvergabe stand nun nichts mehr im Weg.

Bedingungen für den Kurzzeitkredit

Damit der Kreditantrag erfolgreich angenommen wird, sollte man einige Mindestvoraussetzungen erfüllen. Dann klappt es auch mit der Zusage und der Überweisung des Darlehens, nachdem man sich identifiziert und gegebenenfalls einige Dokumente hochgeladen hat.

Der Antragsteller muss mindestens 18 Jahre alt sein,

man muss in Deutschland wohnen und auch ein deutsches Konto haben,

das monatliche Einkommen muss mindestens 500 € betragen,

eine mittlere Bonitätsstufe ist erforderlich.

Auch Geringverdiener, Arbeitslose oder Rentner können bei Vexcash einen Kredit beantragen. Allerdings dürfen die Antragsteller nicht vergessen, dass es sich immer nur um Kurzzeitkredite handelt, die nicht länger als 30 Tage laufen. Gegebenenfalls hilft die Kontaktaufnahme mit dem Support, um noch vorhandene Fragen zu klären.

Kurze Zusammenfassung

Vexcash erfüllt eine anfangs noch unterschätzte Nachfrage mit den Kurzkrediten. Dieses Angebot eignet sich hervorragend für kurzfristige Überbrückungen. Dabei achtet das junge Unternehmen stets auf die faire Behandlung der Antragsteller, wenn die Bonität eingeschätzt wird. Die individuelle Prüfung basiert nicht allein auf der Software, sondern sie behandelt die Kreditnehmer mit Respekt und Toleranz.

Durch die schnelle Tilgung des Kurzzeitkredits braucht man keine langen Rückzahlungen zu befürchten. Wenn es jedoch Probleme mit den Zahlungseingängen geben sollte, kann die Software von Vexcash neue Optionen berechnen und das angesetzte Zeitfenster verlängern. Durch solche Möglichkeiten sind die Kunden stets auf der sicheren Seite.

