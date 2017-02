Unternehmensformen in Deutschland: Vor- und Nachteile im Überblick

Die wichtigsten Rechtsformen in Deutschland

Die folgende Tabelle beinhaltet die wichtigsten deutschen Unternehmensformen. Hier ist zu beachten, dass die Einzelunternehmen sowie die Personengesellschaften auch unter dem Begriff Personenunternehmen bekannt sind. Die Personen- und Kapitalgesellschaften werden außerdem als Gesellschaftsunternehmen definiert.

Einzelunternehmen Kapital- und Gewinnbeteiligung / Haftung Anzahl der Gründer Einzelkaufmann allein (aus Privatvermögen) 1 Personengesellschaften Offene Handelsgesellschaft (OHG) Selbstfinanzierung aus Privatvermögen der Gesellschafter 2 Kommanditgesellschaft Vollhaftung: Stand der Kapitalkonten; en; bei Teilhaftung: Einlage 2 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Stand der Anteile 2 GmbH & Co. KG Kapital 25.000 €; Kommanditeinlage; Haftung auf Vermögenswerte des Unternehmens beschränkt 2 AG & Co. KG spezielle Regelung 1 Stille Gesellschaft stiller Gesellschafter mit Kapitaleinlage; mit Gewinnbeteiligung 2 Partnerschaftsgesellschaft keine min. Kapitaleinlage; Beteiligung vertragl. geregelt 1 Kapitalgesellschaften GmbH / UG 1 € am Stammkapital min. 25.000 € aus Vermögen (Anteilseigner); Selbstfinanz. durch Aufnahme zus. Gesellschafter 1 Aktiengesellschaft (AG) Aktien, Grundkapital min. 50.000 €, Eigenfinanzierung über Kapitalmarkt 1 Eingetragene Genossenschaft (eG) eingezahlter Anteil vom Geschäftsanteil (Einlage der Genossen), Finanzierung mögl. 3 Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Vollhafter: Stand der Konten, Teilhaber: Aktien 5

Zusätzlich zu diesen deutschen Unternehmensformen haben sich in den letzten Jahren auch internationale Rechtsformen etabliert. Dazu gehören beispielsweise Societas Europaea (SE) und Private Company Limited (PCL) by Shares, bzw. Ltd.