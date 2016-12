Schraubstock mit Druckluftmotor: Moderne Spannmittel!

Spanneinheiten die mittels Druckluftmotor oder Vakuum funktionieren und für die Anwendung bzw. den Betrieb von Schraubstockspannungen benötigt werden, stellen in sämtlichen Industriezweigen eine große Erleichterung der unterschiedlichsten Arbeitsschritte dar.



Druckluft betriebene Spannmittel für dünnwändige Werkstücke

Die Firma WMW AG Maschinebau entwickelte ein Spannmittel namens Narada Praha, welches aus einem Druckluftmotor sowie einem Impuls- und Steuermechanismus besteht und für die Anwendung sowie den Betrieb von Schraubstockspannungen zuständig ist. Die Maschine hat einen Arbeitsdruck von 0,4 bis 0,6 MPa; die Anziehkraft des Schraubstockes liegt bei 80 kN. Solche Päzisions Druckluft Spannmittel ermöglichen eine Anwendung mit höchster Genauigkeit und Prozesssicherheit, wobei der Anwendungsbereich sehr breit gefächert ist.

Im Drehbereich eignen sich Präzisions Druckluft Spannfutter speziell für dünnwändige Werkstücke, die nicht deformiert werden dürfen sowie Werkstücke mit einer speziellen Kontur. Weiche Materialien wie beispielsweise Aluminium oder Kunststoff können auf diese Weise garantiert deformationsfrei gespannt werden. Auch eine Anwendung in der Hartbearbeitung ist möglich.

Stenzel Präzisions Druckluft Spannfuttern

Die Firma Stenzel Werkzeugtechnik PML entwickelte Präzisions Druckluft Spannfutter, welche in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind: je nach Kundenwunsch mit zwei, drei oder vier Backenfuttern sowie mit oder ohne Kühlmitteldurchgangsbohrung. Eine abgedichtete Ausführung wurde speziell für Schleifmaschinen konzipiert, wobei sich diese durch ihre Bauweise auch für Teilgeräte und Automatisation eignet. Bei den Stenzel Präzisions Druckluft Spannfuttern löst ein innenliegender Betätigungskolben die Hubbewegung der Backen aus.

Aufgrund der Lage dieses Kolbens wird zudem kein Zugzylinder an der Maschine benötigt. Damit die benötigte Druckluft zum Spannen und Lösen an das Spannfutter herangeführt werden kann, muss an der Rückseite der Maschinenspindel eine Drehdurchführung befestigt werden. Je nach Anforderung kann eine solche Drehdurchführung auch in zwei- oder dreifacher Ausführung erfolgen, beispielsweise für ein zusätzliches Medium wie Kühlwasser oder Luft.

Vorteile von Druckluft Spannmitteln

Die Vorteile von mit Druckluft betriebenen Spannmitteln liegen auf der Hand:

Sie können ohne großen Aufwand an CNC-Drehmaschinen, Schleif- oder Sondermaschinen angebaut werden,

Die Spannkraft ist individuell einstellbar,

Es besteht eine sehr hohe Spannwiederholgenauigkeit,

Backen können aus einem großen Sortiment und in verschiedenen Materialien und Ausführungen gewählt werden,

Vor allem für dünnwändige und leicht deformierbare Werkstücke ist dieses Spannmittel ideal,

Flexible Spannkraft für Innen- und Außenspannung,

Spannung von asymmetrischen und kubischen Werkstücken ist möglich und

Es besteht ein geringer Wartungsaufwand bei einer hohen Lebensdauer.

Druckluft- und Vakuum Spannsysteme

Die Spannung des Werkstückes wie in einer Spannzange bzw. einem Spanndorn kann mit Hilfe spezieller Segmentspannbacken erfolgen. Neben Druckluft Spannsystemen existieren Vakuum-Spannsysteme, welche vor allem für nicht magnetische Werkstückplatten wie solche aus Aluminium oder Edelstahl sowie ebenfalls für dünnwändige Teile geeignet sind. Vakuum Spannsysteme können je nach Verfügbarkeit entweder mit oder Druckluft sowie einer Unterstützung durch eine Vakuumpumpe betrieben werden.

Für eine hohe Haltekraft an den Werkstücken sorgen bis zu neun miteinander verbundene und einzeln zu verschließende Ansaugstellen. Werkstücke, die auf diese Weise aufgespannt sind, können bei lediglich einer einzigen Aufspannung an fünf verschiedenen Seiten bearbeitet werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sich die Werkstücke mit Hilfe der integrierten Bohrungen für Anschlagstifte oder der seitlichen höhenverstellbaren Exzenteranschläge ganz einfach positionieren lassen.

