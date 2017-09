Besseres Risikomanagement dank Datenanalyse

Für Kunden sind die verschiedenen Bezahlmethoden im Internet, eine echte Bereicherung. Für Händler bedeuten sie jedoch einen erhöhten Faktor im Risikomanagement, der zu beachten ist. Mit Hilfe einer besseren Datenanalyse soll das Risikomanagement erleichtert werden.

Erweiterung von ePOS Suite für ein besseres Risikomanagement

Bei Wirecard handelt es sich um den führenden Anbieter in dem Bereich der Payment- und Internet-Technologie. Es ist noch gar nicht lange her, da wurde durch Wirecard ePOS Suite präsentiert. Der Omnichannel enthält eine Lösung für Analysen, die mit Wirecard durchgeführt werden können.

Inzwischen wurde die Technologie um einen Faktor für das Risikomanagement ergänzt. Durch das Upgrade haben Onlinehändler nun die Möglichkeit, eine optimale Datenanalyse durchführen zu können. Die Datenqualität ist dabei besonders hoch. Es gibt Informationen zum Kundenwert sowie zu der jeweiligen Abwanderungsrate des Kunden. Besonders hilfreich sind jedoch die Hinweise zu dem Betrugsverhalten, das der Kunde in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat. Dies ist für Online-Händler ein wichtiger Faktor, da so ein besseres Risikomanagement durchgeführt werden kann.

Umsatzsteigerungen durch ein besseres Risikomanagement

Wirecard hat sich bereits in der Vergangenheit mit seinen zielführenden Lösungen einen Namen gemacht. So ist das Unternehmen bekannt für optimale Risikomanagement-Hilfen, die Unternehmen zu einer Umsatzsteigerung verhelfen können. Unter anderem ist Wirecard bekannt für Fraud Prevention Suite. Bei den zukünftigen Programmen kommen Hilfen, wie die Artificial Intelligence zum Einsatz. So können Händler, auf der Basis von bereits bestehenden Historien im Datenmanagement zu den Kunden, für ihr Unternehmen profitieren.

Die Kundenkonversion steigt ebenso an, wie der Umsatz. Durch das neue Tool des Unternehmens haben Inhaber von Online-Shops nun die Möglichkeit, die Einstellungen für ihr Risikomanagement auf spezielle Muster anzupassen. So können die wichtigen Indikatoren in Echtzeit geprüft werden, was eine höhere Datenqualität mit sich bringt.

Die Vorteile für die Händler durch das verbesserte Risikomanagement

Interessant ist die Frage, welche Vorteile das Upgrade für die Händler mit sich bringt. Zahlreiche Händler leben mit der Problematik, dass offene Rechnungen nicht oder nur langsam beglichen werden. Für ein Unternehmen, gerade von geringer Größe, bedeutet dies starke Schwierigkeiten.

Das Programm ePOS Suite ist nun so erweitert worden, dass über die Dashboards Empfehlungen ausgesprochen werden. Diese Empfehlungen basieren auf den hinterlegten Algorithmen und haben eine Erhöhung der Konversionsrate im Fokus. Händler haben dadurch die Möglichkeit zu erfahren, welche Änderungen das Bezahlverhalten in Hinblick auf die einzelnen Länder hat, in denen verkauft wird. Auch die Bezahlung für die Produktkategorien kann teilweise stark variieren. Diese Informationen helfen dabei die Entscheidung zu erleichtern, in welche Richtung sie gehen möchten, wenn es um den Ausgleich von Rentabilität und Risiko geht.

Video: Risikomanagement: IT-Risiken finden und beseitigen – CYBERDYNE

Als hilfreich für Händler wird die Funktion angesehen, durch die integrierten Algorithmen nicht nur eine optimale Datenanalyse zu erhalten und ein sehr gutes Datenmanagement betreiben zu können. So gibt das Programm Empfehlungen in Bezug auf die Zukunft, wie die Einstellungen des Shops optimal auf die Zielgruppe abgestimmt werden können. Auch hier liegt der Fokus auf dem Risikomanagement, das für den Anbieter optimiert werden soll.

