German Wind Academy und WKA Blade Service: Zusammenarbeit in der Fortbildung

Im Zeichen der Energiewende stammt ein wachsender Anteil unseres Stroms aus Windkraftanlagen. Nicht nur der Aufbau eines Windkraftwerks an Land oder auf See ist ein anspruchsvoller Job. Auch die Wartung und Instandhaltung von Windrädern stellt besondere Anforderungen. Spezialisten, die diese Aufgabe erledigen, müssen sich kontinuierlich weiterbilden. Deswegen haben sich die WKA Blade Service GmbH und die German Wind Academy (GWA) zu einer Zusammenarbeit entschlossen.



Fortbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Die WKA Blade Service GmbH hat sich auf Wartung, Begutachtung und Instandhaltung von Rotorblättern spezialisiert. Ihre 130 Mitarbeiter sind für den weltweiten Einsatz an Land und auf See ausgebildet. Durch die GWA werden sie nun zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (Efft) fortgebildet. Das Ziel ist dabei, die Arbeitsteams vor Ort flexibler zu machen. Das ist besonders bei elektrotechnischen Defekten oder Störungen wichtig. Denn normalerweise dürfen Techniker oder Mechaniker keine elektrotechnischen Tätigkeiten etwa an einer Arbeitsbühne ausführen. Der Arbeitseinsatz müsste also abgebrochen werden, was zu längeren Verzögerungen führen kann.

Nach Abschluss der Fortbildung zum Efft können Mechaniker oder Techniker eigenständig einfache elektrotechnische Tätigkeiten durchführen, etwa an der Elektrik einer Arbeitsbühne oder durch den Support eines Elektrikers durch Fernübertragung. Die German Wind Academy bietet diese Schulungen regelmäßig an und führt sie entweder an ihrem Standort in Elsfleth oder aber vor Ort beim Kunden durch.

German Wind Academy vergibt Zertifikat

Die Teilnehmer erfahren, welche Anforderungen für Personen gelten, die mit Elektrotechnik umgehen. Zu den Themen gehört, mit welchen Risiken man bei der Arbeit mit elektrischem Strom rechnen muss. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie sie Schutzmaßnahmen bei Inbetriebnahme und Instandhaltung elektrischer Anlagen treffen und deren Wirksamkeit überprüfen. Hinzu kommen Einweisungen in das Lesen von Schaltplänen und in die Arbeit an und mit elektrischen Anlagen. Am Schluss vergibt die GWA ein Zertifikat, dass nach zwölf Monaten erneuert werden muss.

Die German Wind Academy bietet Trainings in den Bereichen Sicherheit, Technik und Medizin für die Windenergie-Industrie und benachbarte Branchen an. Um möglichst große Realitätsnähe zu gewährleisten, finden Übungen auf Windenergieanlagen, auf Plattformen, auf hoher See oder an anderen exponierten Orten statt, an denen sich die Teilnehmer während ihrer täglichen Arbeit aufhalten.

Über Friedrich List Mein Beruf ist das Schreiben; ich arbeite als freier Journalist, Texter und Buchautor. Das reicht für Leben und Modellbau, also auch für das eigentliche Leben. Beruflich wie als Modellbauer interessiert mich die Luftfahrt, speziell die der großen Luftfahrtländer. Hauptantriebskräfte: Neugier, Kaffee und ein guter Witz.

Bildnachweis: © shutterstock – lassedesignen