Warum Frankfurt als Messestandort so eine große Bedeutung hat

Frankfurt am Main hat für Deutschland gleich in verschiedener Hinsicht eine doch recht große Bedeutung. So ist die Stadt international bekannt als die größte Finanzmetropole des Landes. Gleichzeitig ist sie aber auch einer der wichtigsten Messestandorte, die Deutschland zu bieten hat. Sowohl Aussteller als auch Besucher wissen die Vorteile, die Frankfurt als Messestandort zu bieten hat, zu schätzen. Das Messegelände in Bockenheim ist groß und weitläufig, sodass hier auch durchaus mehrere Veranstaltungen nebeneinander stattfinden können, ohne dass es Probleme gibt.

Interessant zu wissen: Auf der ganzen Welt gibt es nur ein Messegelände, das noch größer ist und dieses befindet sich in Hannover. Ebenfalls optimal sind die Verkehrsanbindungen. Die Anreise zu einer Messe sollte für Besucher in erster Linie einfach und komplikationslos sein. Das ist in Frankfurt am Main der Fall, egal wie angereist wird. Täglich wird der internationale Flughafen aus großen Metropolen der Welt angeflogen. Das Bahnnetz ist ebenso gut ausgebaut wie das Straßennetz. Das Messegelände verfügt sogar über einen eigenen S-Bahnhof sowie eine direkte Abfahrt von der Autobahn.

Frankfurt als Messestandort – ein Blick auf die Entwicklung

Interessant ist in Bezug auf die Stadt als Messestandort durchaus auch ein Blick auf die Geschichte. Diese beginnt bereits recht früh und startet 1485 mit Johannes Gutenberg. Die erste Messe in Frankfurt hatte Bücher zum Thema und der Anlass für diese Messe war die Erfindung des Buchdrucks.

Bis heute ist die Buchmesse in Frankfurt fast schon legendär und jedes Jahr wieder für viele Besucher ein Highlight auf dem Gelände. Der Verlagsbuchhandel sieht Frankfurt nach wie vor als einen der größten Umschlagorte, die Messe beinhaltet eine Vielzahl an Hallen und Themen in jedem Jahr sowie Autorenlesungen und große Festlichkeiten.

Als Herz des Messegeländes gilt die Frankfurter Festhalle, die bereits 1907 gebaut wurde und mehr als 13.000 Besucher fasst. Neben den Ausstellungen im Rahmen von Messen werden in der Festhalle unter anderem Sportveranstaltungen oder auch große Konzerte durchgeführt. Das Konzept der Messe Frankfurt ist legendär. So weiß kaum ein anderer Anbieter für Messen die Kombination aus Geschichte und Gegenwart so gut miteinander zu verbinden.

Zahlreiche Räumlichkeiten als Vorteil für den Messestandort Frankfurt

Das Ansehen der Messe Frankfurt ist weltweit groß. Neben den hervorragenden Verkehrsanbindungen spielen dabei auch andere Faktoren eine wichtige Rolle, wie das Gelände an sich und die Möglichkeiten, die es für Unternehmen zu bieten hat. Immerhin können Veranstalter auf eine Gesamtfläche von 578.000 Quadratmetern für ihre Messen zurückgreifen. Die Verteilung der Themen und Veranstaltungen kann auf zehn Hallen erfolgen.

So gibt es nicht nur die Festhalle, sondern auch das Congress Center sowie das Forum, in dem eine Vielzahl an Räumlichkeiten gemietet werden können. Die Räume sind alle hervorragend ausgestattet. Veranstalter können in diesem Zusammenhang auch Tagungen oder Vorträge planen. Sehr beliebt ist der Saal Harmonie, der sich im Congress Center befindet und Platz für mehr als 2.000 Menschen zu bieten hat.

Durch den optimalen Standort und das große Angebot an Räumlichkeiten gibt es viele Messen, die in Frankfurt regelmäßig angeboten werden. Neben der Frankfurter Buchmesse gehören dazu auch die Christmasworld sowie die Heimtextil. Oft sind die Messen für Besucher und Unternehmen aus der ganzen Welt interessant. Viele dieser Messen werden schon seit Jahrzehnten in Frankfurt ausgerichtet, wie die Heimtextil, die beispielsweise seit 40 Jahren jährlich stattfindet. Hierbei handelt es sich um eine internationale Messe, die sich auf die Themen rund um Wohntextilien und Objekttextilien bezieht. Aussteller kommen aus der ganzen Welt und stellen Neuheiten vor.

Wichtige Messen in Frankfurt am Main

Die Buchmesse und auch die Heimtextilien sind zwei Messen, die dafür sorgen, dass Frankfurt einen sehr hohen Stand bei den Veranstaltern hat. Es gibt aber noch mehr Messen, die mit Regelmäßigkeit geöffnet werden und gerade auch internationale Aussteller anziehen:

1. Die IAA – Internationale Automobilausstellung

Ausgerichtet wird die IAA vom Verband der Automobilindustrie und ist eine der bekanntesten Fachmessen in diesem Bereich, die es auf der Welt gibt. Sie wird alle zwei Jahre im September ausgerichtet und bezieht sich auf Pkw sowie auf Motorräder. Nicht zu verwechseln ist die IAA in Frankfurt mit der IAA in Hannover, die den Fokus auf Nutzfahrzeuge legt.

2. Die Achema

Das Thema der Achema sind Umweltschutz, Biotechnologie sowie die chemische Technik und auch diese Messe ist weltweit bekannt und wird von internationalen Besuchern in Anspruch genommen. Achema steht als Abkürzung für „Ausstellungstagung für chemisches Apparatewesen“.

3. Die Ambiente Frankfurt

Bei der Ambiente Frankfurt handelt es sich um eine Konsumgütermesse, die jährlich im Februar ausgerichtet wird. Sie ist die größte ihrer Art auf der ganzen Welt und setzt sich aus den drei Messen „Dining“, „Giving“ und „Living“ zusammen.

Stetiger Wachstum der Messe Frankfurt

Das Wachstum der Messe Frankfurt scheint keine Grenzen zu kennen und nimmt immer weiter zu. Neben dem Portalhaus, das nahe einer der aktuellsten Messehallen errichtet wurde, spricht auch das Kongresshaus Kap Europa dafür, dass Frankfurt als Messestandort begehrt ist. Ebenfalls ein wichtiger Schritt für die Messe Frankfurt war es, als das Skyline Plaza gebaut wurde.

Das Einkaufszentrum mit rund 130 Einkaufsgelegenheiten sowie Gastrobetrieben ermöglicht es den Besuchern der Messe, mit kurzen Wegen zu bummeln, essen zu gehen oder schnell Einkäufe zu erledigen. Gerade Messegäste haben zwischen den Veranstaltungen nicht die Zeit, den Weg ins Zentrum der Stadt auf sich zu nehmen, um dort einkaufen zu gehen. Mit dem Skyline Plaza wurde der Messestandort daher noch attraktiver.

Vorteile von Frankfurt als Messestandort auf einen Blick

Frankfurt hat als Messestandort also gleich mehrere Vorteile, die dafür sorgen, dass die Bedeutung wächst und das Interesse an Veranstaltungen vor Ort steigt. Die Vorteile sind zusammengefasst:

1. Großes Messegelände mit vielen Möglichkeiten

Die Planung und Umsetzung einer Messe braucht Platz, gerade internationale Veranstaltungen sind von Beginn an groß ausgelegt. Mit zehn Messehallen und einer Gesamtfläche von über 500.000 Quadratmetern macht es Frankfurt möglich, auch große Messen problemlos auszurichten.

2. Optimale Anbindung

Egal, ob die Gäste und Besucher per Flugzeug anreisen, mit der Bahn oder mit dem Auto – die Verkehrsanbindungen zur Messe Frankfurt sind einfach optimal. Das erleichtert die Planung natürlich deutlich, was die Anreise angeht und sorgt dafür, dass sich Frankfurt als Messestandort durchsetzen kann.

3. Unterkünfte in der Nähe

Ebenfalls ein wichtiger Punkt für Aussteller und Besucher gleichermaßen ist der Fakt, dass es in der Nähe der Messe Frankfurt eine Vielzahl an Unterkünften gibt. Natürlich kann es gerade bei großen Messen auch hier der Fall sein, dass diese Unterkünfte schnell ausgebucht sind. Dennoch stehen sie messenah zur Verfügung.

4. Messestandort mit Geschichte

Bei der Messe Frankfurt handelt es sich nicht um einen Standort, der erst neu erbaut wurde, sondern um ein etabliertes Gelände, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Dies gilt auch für viele renommierte Messen, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Diese Fakten werfen natürlich ein positives Licht auf Frankfurt als Messestandort.

Fazit: Messestandort Frankfurt mit rosiger Zukunft

Bereits seit vielen Jahrzehnten hat Frankfurt als Messestandort weltweit eine große Bedeutung. Das stetige Wachstum des Geländes sowie der näheren Umgebung zeigt, dass die Tendenz weiterhin steigend ist. Grund dafür sind unter anderem eine optimale Verkehrsanbindung, ein großes Gelände sowie der zentrale Standort an sich.

Auch die Erfahrung der Mitarbeiter der Messe Frankfurt in Bezug auf die Ausrichtung der Veranstaltungen spielt eine große Rolle. Im Durchschnitt werden auf dem Gelände der Messe jährlich rund 50 Ausstellungen sowie Messen durchgeführt.

